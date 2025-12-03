El niño narrador de la final de la Copa Libertadores cumplió su sueño de conocer al jugador de Alianza Lima. (DSports)

El encuentro entre Paolo Guerrero y Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, ocurrió tras el empate 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Lima y dejó una de las postales más comentadas de la jornada. El delantero de 41 años, figura y capitán del equipo ‘blanquiazul’, sorprendió al adolescente regalándole su camiseta como gesto de reconocimiento por su esfuerzo y pasión por la narración deportiva. El momento cumplió el mayor anhelo del joven, quien se hizo popular semanas antes al relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al estadio.

El joven narrador de 15 años expresó la magnitud del acontecimiento: “La verdad fue un sueño tremendo, Paolo Guerrero, uno de los referentes de la selección peruana de fútbol, aún recuerdo cuando jugó el Mundial, era mi sueño tener una camiseta de él, era mi sueño también conocerlo, y ahora lo conocí en persona, la verdad que me siento muy feliz”. Este testimonio reflejó la admiración de Huamán por el goleador peruano.

Durante el esperado encuentro, Guerrero felicitó al adolescente y le comunicó que había visto su video viralizado en redes sociales. “Me felicitó y también vio mi video narrando la final de la Copa Libertadores”, relató Pol Deportes para las cámaras de DSports. La interacción entre ambos se difundió rápidamente en redes sociales y generó reacciones de apoyo y celebración entre seguidores y deportistas.

Paolo Guerrero le cumplió el sueño a Pol Deportes, niño peruano que narró la final de la Copa Libertadores: le regaló camiseta y lo felicitó - Créditos: Diario Todo Sport / Twitter.

La historia de Pol Deportes

La trayectoria de Cliver Huamán cobró notoriedad después de su transmisión de la final de la Copa Libertadores desde una ubicación inusual. El joven, originario de Andahuaylas, cubrió el partido entre Flamengo y Palmeiras desde la cima de un cerro, tras realizar un viaje de más de 18 horas hasta la capital peruana. Debido a su edad, la administración del torneo le negó el acceso como acreditado al recinto deportivo, lo que motivó que improvisara un set de transmisión con lo disponible: un teléfono móvil, un aro de luz y un trípode.

La transmisión se difundió en vivo por TikTok y reunió a miles de espectadores, quienes siguieron el relato en tiempo real. El joven fue acompañado por su hermano, que asumió tareas técnicas y de producción durante la cobertura improvisada. La emisión logró millones de visualizaciones y viralizó la figura de Pol Deportes, quien se ganó el apodo de “el narrador oficial del Mengao” entre los hinchas de Flamengo.

Narró la final de la Libertadores desde un cerro: el tiktoker adolescente que apunta al periodismo deportivo

La historia de Huamán impactó a los aficionados peruanos, quienes valoraron el esfuerzo físico y la logística que demandó cubrir la final desde condiciones adversas. Usuarios de distintas nacionalidades expresaron reconocimiento a la determinación de Pol Deportes, que ha descrito su relato como el inicio de un camino profesional en el periodismo deportivo.

Su presencia no se limitó a las redes sociales. Días después del episodio viral, se le invitó a participar como narrador en la transmisión oficial del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal para la señal de L1MAX, uno de los principales canales deportivos de Perú. La iniciativa partió de Peter Arévalo, experimentado periodista, quien reconoció públicamente el trabajo del joven:

“Tú eres el reflejo y el símbolo del peruano que mantiene al Perú de pie, y te lo digo sinceramente, eres el reflejo de aquel peruano que busca día a día ganarse la vida y contribuir con el desarrollo del país a partir de su esfuerzo. Lo que tú has hecho y el mundo entero ha visto es a un peruano que simboliza el esfuerzo de todos nosotros. Quiero felicitarte y decirte que me siento orgulloso de esa rebeldía que mostraste ante la adversidad. La vida y el fútbol, que es tu pasión, te van a dar el lugar que mereces. Esto es paso a paso, primero caminar y después correr”, manifestó.

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Crédito: Captura L1MAX

La notoriedad global alcanzada por Pol Deportes se consolidó a partir del relato de la final continental y los reconocimientos recibidos tanto en Perú como en el exterior. Huamán se ha convertido en ejemplo de esfuerzo para la nueva generación de comunicadores deportivos, quienes ven en su experiencia una oportunidad para proyectar sus voces más allá de las limitaciones impuestas por edad o recursos materiales.