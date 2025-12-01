Perú Deportes

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026

El ‘Cholito’ acelera su salida del club ‘eléctrico’. No apareció en lista en la jornada pasada y se prevé que en la primera semana de diciembre se establezca una reunión para resolver su final

Cueva acelera su salida de
Cueva acelera su salida de Emelec. - Crédito: Sonia Pérez

Todo hace indicar que Christian Cueva abre una vía de salida en Emelec. Los problemas económicos que han azotado a la institución en el transcurso de los meses son el argumento perfecto para que el ‘10′ de Perú explore otros horizontes, siendo la Liga 1 una opción factible con miras al siguiente año.

En la antesala de la penúltima fecha del Hexagonal de la Liga Pro, el ‘Cholito’ se ausentó; en realidad, solicitó al CT de Guillermo Duró no considerarlo en la nómina oficial para el cruce contra Delfín SC, que acabó con triunfo (1-0) para el ‘bombillo’, en el Jocay.

Cueva inició como inamovible en
Cueva inició como inamovible en Emelec. - Crédito: Difusión
Aprovechando esa situación, Cueva intentó acelerar aún más su salida a través de la rescisión de su vínculo contractual. De hecho, el periodista Ligner Mendoza fue más allá y dio cuenta que el mediocentro peruano lleva conversaciones avanzadas con los directivos de Emelec, a fin de dar por terminada su etapa como ‘azul’.

Es muy probable que en la primera semana de diciembre se realice una reunión formal en los despachos del club ‘eléctrico’ —con su entorno empresarial presente— para finiquitar su contrato, lo que le daría libertad absoluta y así podría empezar a analizar toda clase de opciones con respecto a su futuro profesional.

El 'Cholito' valora el compromiso que existe dentro de una institución en reestructuración. | VIDEO: KCH Radio

Cueva, en disputa

Christian Cueva se encuentra en negociaciones avanzadas para regresar al fútbol peruano, con el club Juan Pablo II como principal candidato para ficharlo en la temporada 2026, de acuerdo al primer reporte ofrecido por la periodista Estefanía Chau.

El mediocampista de 34 años, semanas atrás, también fue vinculado con el Sport Boys, club tradicional del puerto del Callao que cuenta con un nuevo administrador aprobado por la SUNAT. Sin embargo, el tema no avanzó más por la falta de una tratativa oficial y, desde luego, aspectos económicos alejados de la esfera del futbolista.

Christian Cueva busca liberarse de
Christian Cueva busca liberarse de Emelec. - Crédito: Composición Infobae
A pesar de tener contrato vigente con Emelec hasta junio de 2026, la continuidad de Cueva en el club ecuatoriano está en duda debido a la crisis financiera. Esta situación ha llevado al plantel a tomar medidas de fuerza, como no concentrar en los partidos de local y llegar por separado al estadio George Capwell.

De conseguir la liberación anticipada, el ‘Cholito’ tendrá pase libre para negociar con cualquier club que le toque la puerta. No se descarta que haya opción en la Liga Pro al igual que en países aledaños, pero lo cierto es que le seduce demasiado retornar a Perú.

Los fanáticos del 'bombillo' reconocieron a 'Aladino' por su buen debut en el estadio George Capwell. (Video: Zapping Ecuador)

Registros opacos

El ‘10′ de la selección peruana se instaló en Emelec después de cerrar un primer semestre de ensueño en Cienciano con el que recuperó gran parte de su potencial. Ya en Guayaquil, se transformó en un inamovible dentro del armado táctico Jorge Célico, el entrenador de turno que validó su incorporación.

En sus primeras apariciones, Christian Cueva exhibió calidad, galones y protagonismo. La afición ‘azul’ incluso se rindió a su talento toda vez que clamaba por su titularidad, la cual se fue asentando con el transcurrir de las semanas.

Christian Cueva, mediocentro de Emelec
Christian Cueva, mediocentro de Emelec que busca resolver su contrato. - Crédito: Composición Infobae
Ya con Guillermo Duró instalado en la parcela técnica, el peruano continuó entre los titulares, pero las lesiones fueron asomándose mermando su estado de forma. En simultáneo, el mediocentro fue perdiendo su brillantez condicionado a los problemas institucionales.

En definitiva, Christian Cueva disputó 17 partidos, marcó dos goles y entregó dos asistencias, sin alcanzar los 1.000 minutos en cancha. En los últimos encuentros, el técnico Guillermo Duró lo relegó al banco de suplentes, y su deseo de volver a su país ha cobrado fuerza.

