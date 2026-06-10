El Poder Judicial ordena la liberación del hombre de 81 años acusado de rayar cédulas en Los Olivos

Un hombre de 81 años fue intervenido en un colegio de Los Olivos tras hacerse pasar por personero y destruir material electoral durante la segunda vuelta electoral. (Latina Noticias)

El Poder Judicial dispuso la liberación de un hombre de 81 años que rayó cédulas de votación en un colegio de Los Olivos, al norte de Lima Metropolitana, durante la segunda vuelta electoral del pasadodomingo 7 de junio, según reportó TV Perú. La medida también alcanzó a tres miembros de mesa que habían sido detenidos en el mismo operativo.

Oracio Rafaile Huamayali —identificado en la intervención policial— fue detenido luego de que se le hallara manipulando y rayando material electoral en el colegio Enrique Milla Ochoa, ubicado en el distrito de Los Olivos. El incidente ocurrió temprano durante la jornada electoral, cuando el hombre se presentó como personero ante los miembros de mesa y accedió al material electoral.

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Testigos y personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron que el adulto mayor tomó varias actas y realizó las marcas frente a los presentes. La rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del personal de la ONPE permitió detenerlo en el primer salón del segundo piso del local, donde se levantó el acta policial y se condujo al hombre a la comisaría del sector, según informó la Fiscalía.

Un hombre de la tercera edad fue detenido por la policía en un centro de votación del distrito de Los Olivos, acusado de haber alterado el material electoral. El sujeto, afiliado al partido aprista, aseguraba ser personero de Juntos por el Perú, pero la agrupación política lo negó. - Canal N

Proceso judicial

Durante la audiencia, la magistrada Fiorela Linares declaró también improcedente el proceso inmediato solicitado por el Ministerio Público en contra de los investigados, entre ellos Tomás Alegre Díaz, Joseph Águila Peñaloza y Martín Alarcón de la Cruz, todos miembros de mesa en el mismo colegio.

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Según la resolución judicial, no se hallaron pruebas evidentes respecto a la distribución de roles ni sobre cómo se habría cometido el presunto delito.

En palabras de la jueza, recogidas por TV Perú, “el pedido del Ministerio Público no se encuentra justificado”. Además, la magistrada solicitó a la Fiscalía que evalúe los hechos, dado que no existen elementos probatorios suficientes. Según la autoridad judicial, “el no tener órdenes de captura vigentes” fue uno de los motivos para que los detenidos quedaran en libertad.

Derechos y testimonios

Uno de los liberados expresó ante las cámaras de TV Perú que la detención “vulneró muchos derechos”, entre ellos “el derecho a la libertad”. Otro de los detenidos manifestó: “Afecta total, más aún a la familia, a los hijos, que uno nunca ha estado en esto. Totalmente, ¿no? Pero he confiado en Dios, en San Judas Tadeo”. Consultado sobre su disposición a volver como miembro de mesa en futuras elecciones, respondió que no lo haría.

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Jurados de votación realizan el escrutinio y conteo de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú donde dan un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

Protocolo y continuidad

El personal de la ONPE activó los protocolos establecidos para reponer el material electoral afectado y reemplazar las actas rayadas.

Según la cobertura de Latina Noticias, la votación pudo continuar con normalidad en la mesa luego de la intervención policial. Un periodista del medio aseguró: “Los miembros de mesa están todos tranquilos, porque me imagino que también para ellos ha sido una experiencia bastante, no solo incómoda, sino perturbadora”.

Durante la detención de Oracio Rafaile, no se conocieron las motivaciones que lo llevaron a realizar las marcas sobre el material electoral, ni se presentó documentación que acreditara su condición de personero, según la Fiscalía.

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La jueza Fiorela Linares enfatizó que no existe una justificación clara para la apertura de proceso inmediato contra los investigados, por lo que recomendó a la Fiscalía analizar el caso con mayor profundidad y determinar si corresponden nuevas diligencias. El caso queda a la espera de una evaluación detallada por parte de las autoridades judiciales y electorales.