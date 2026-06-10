Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 10 de junio de 2026

Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se ubica en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, integrando el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta extensa franja geológica convergen placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana, cuya interacción produce un proceso constante de subducción. Esta dinámica acumula energía en el subsuelo, que se libera periódicamente en forma de sismos de distinta intensidad.

La recurrencia de movimientos sísmicos ha dejado una huella profunda en la historia del país, afectando tanto a la costa como al interior. Los sismos representan un desafío permanente para las comunidades y requieren acciones continuas de prevención y respuesta por parte de las autoridades. La vigilancia sísmica y la preparación de la población resultan esenciales para disminuir los riesgos asociados a futuros eventos.