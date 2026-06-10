Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 10 de junio de 2026

Perú no termina de temblar: un sismo de 5 grados sacudió el litoral pacífico el 7 de junio y reactivó la alerta en Ica, mientras hoy se reportó otro movimiento de 4.5 grados en Moquegua, según el Instituto Geofísico del Perú

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Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se ubica en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, integrando el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta extensa franja geológica convergen placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana, cuya interacción produce un proceso constante de subducción. Esta dinámica acumula energía en el subsuelo, que se libera periódicamente en forma de sismos de distinta intensidad.

La recurrencia de movimientos sísmicos ha dejado una huella profunda en la historia del país, afectando tanto a la costa como al interior. Los sismos representan un desafío permanente para las comunidades y requieren acciones continuas de prevención y respuesta por parte de las autoridades. La vigilancia sísmica y la preparación de la población resultan esenciales para disminuir los riesgos asociados a futuros eventos.

Primer plano de un sismógrafo profesional con su aguja marcando ondas en un rollo de papel cuadriculado. En el fondo desenfocado, se distingue el logo del IGP.
Un sismógrafo profesional registra movimientos sobre un rollo de papel cuadriculado, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) visible en el fondo, simbolizando la constante vigilancia sísmica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
19:47 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico y la geografía sísmica peruana

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra cerca del 85% de la actividad sísmica global. La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana es responsable de procesos constantes de subducción, que ocasionan acumulaciones de energía bajo la corteza terrestre. Esta dinámica geológica genera sismos de diversa magnitud con frecuencia, especialmente en la franja costera donde la proximidad entre placas acentúa el riesgo.

Operadores en centro de monitoreo sísmico del IGP en Perú, viendo pantallas con mapas de actividad y gráficos sísmicos. Logo azul del IGP visible en pantalla superior.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean datos sísmicos en tiempo real en una sala de control, con el logo de la institución visible en una pantalla principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el IGP, la costa peruana presenta una vulnerabilidad elevada debido a la ubicación del límite tectónico. La mayoría de los movimientos sísmicos tienen origen en el fondo del océano Pacífico y afectan a localidades costeras, como sucedió con el evento de Ica. El organismo mantiene una red de sensores distribuidos en todo el país, cuyo monitoreo permite registrar variaciones sísmicas y emitir alertas tempranas. La vigilancia constante es un factor clave para la reducción de daños y la organización de respuestas inmediatas.

19:47 hsHoy

Cronología reciente de movimientos telúricos

La historia sísmica de Perú está marcada por episodios de impacto tanto en la capital como en otras regiones. En los últimos años, varios sismos han ocasionado daños en viviendas e infraestructura, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. El sismo de 5 grados en Ica y el de 4.5 grados en Loreto se suman al registro de eventos recientes que reactivaron la memoria colectiva sobre la importancia de la preparación ante emergencias.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información del IGP, en las últimas 48 horas también se reportó un sismo de 4.4 grados en Atico, Arequipa, así como movimientos percibidos en Callao y Lima. Las autoridades insistieron en la necesidad de informarse por canales oficiales y acatar las recomendaciones de seguridad, como la evacuación de zonas vulnerables y la preparación de mochilas de emergencia. El impacto en la población y la respuesta de las autoridades locales ante la seguidilla de sismos.

09:27 hsHoy

Prevención y protocolos de seguridad en el país

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Defensa Civil despliegan campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre el riesgo sísmico y los pasos a seguir antes, durante y después de un movimiento telúrico. La preparación comunitaria contempla simulacros periódicos en escuelas y centros de trabajo, así como la difusión de materiales educativos sobre rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación del sistema de alerta temprana y la coordinación entre instituciones han permitido reducir la vulnerabilidad en zonas de alto riesgo. No obstante, la antigüedad de muchas edificaciones en Lima y otras ciudades representa un desafío para la protección de vidas y bienes. Las autoridades, reiteraron la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y aumentar la inversión pública en infraestructura resiliente.

09:04 hsHoy

Tecnología y vigilancia sísmica en tiempo real

La modernización de la red sismológica del IGP ha permitido una detección más rápida y precisa de los eventos sísmicos. Los sensores, ubicados estratégicamente en la costa y el interior, envían información en tiempo real a los centros de monitoreo, así como a la población a través de plataformas digitales. La cuenta oficial de X del instituto emite reportes inmediatos cada vez que se detecta una variación significativa.

Una calle destruida con grietas y escombros. Al fondo, un edificio de ladrillo colapsado con cinta amarilla. Un casco naranja y una libreta están en primer plano.
Daños estructurales severos en una ciudad peruana tras un sismo, mostrando una calle con grietas profundas, escombros, una vivienda parcialmente colapsada y cinta de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la cooperación internacional con organismos de vigilancia sísmica y la integración de modelos predictivos avanzados refuerzan la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo. La actualización constante de protocolos y la capacitación técnica del personal resultan esenciales para enfrentar la amenaza. La adopción de tecnología ha mejorado la protección ciudadana y la rapidez de la respuesta estatal.

07:59 hsHoy

Desafíos y perspectivas en la gestión del riesgo sísmico

Los movimientos telúricos recientes, incluidos los de Ica y Loreto, ponen en evidencia la necesidad de mantener activos los mecanismos de prevención y respuesta. Las autoridades, junto a organismos científicos y la sociedad civil, trabajan en la actualización de normativas de construcción, la mejora de la gestión del riesgo y la promoción de una cultura de seguridad en todos los niveles educativos.

Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP reiteró el llamado a la población para informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de rumores. La experiencia en la gestión de emergencias y la colaboración internacional constituyen los pilares fundamentales para afrontar los desafíos sísmicos. El aprendizaje institucional y ciudadano es clave para reducir la vulnerabilidad y proteger a la población.

07:39 hsHoy

Simulacros y cultura preventiva como respuesta social

La secuencia de sismos motivó a las autoridades a reforzar la cultura de prevención. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) organizó simulacros en zonas urbanas y rurales, incentivando la participación comunitaria. Voceros del IGP afirmaron que “la participación activa de la comunidad es fundamental para disminuir los riesgos en caso de un sismo fuerte”.

Grupo de cinco rescatistas uniformados en un ejercicio; uno corre en primer plano, mientras cuatro se arrodillan junto a una camilla frente a una tienda de campaña
Miembros de equipos de rescate participan en un ejercicio de preparación, destacando el compromiso de Perú con el nuevo PLANSIS para fortalecer la respuesta ante sismos y desastres. (Foto: PCM)

Además de los simulacros, se difundieron guías y materiales educativos sobre las acciones recomendadas antes, durante y después de un temblor. El jefe del IGP recomendó la revisión periódica de las estructuras de viviendas y la identificación de zonas seguras en hogares, escuelas y centros laborales. Según el funcionario, “el conocimiento y la preparación salvan vidas”.

07:33 hsHoy

Llamado a la información responsable y vigilancia meteorológica

En medio de la preocupación por la actividad sísmica, el IGP insistió en la necesidad de consultar solo canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. El organismo sugirió visitar su portal web y redes sociales para acceder a reportes actualizados y recomendaciones. Este llamado busca fortalecer la colaboración entre ciudadanos y autoridades, minimizando la exposición a desinformación.

Mapa de Perú con epicentros sísmicos, una franja "Ring of Fire Alert!", el logo del IGP y un calendario de mayo 2022 con el día 30 resaltado.
Un mapa conceptual de Perú muestra epicentros sísmicos recientes en el Pacífico Sur, una alerta del Cinturón de Fuego y el logo del IGP, junto a un calendario de mayo de 2022 con el día 30 resaltado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó sobre la previsión de brisas fuertes en el litoral centro y sur entre el 6 y el 7 de junio, recomendando medidas preventivas en puertos y áreas costeras. El monitoreo atmosférico complementa la vigilancia sísmica y contribuye a la protección integral de la población.

06:23 hsHoy

Recomendaciones ante la amenaza permanente

El Instituto Geofísico del Perú recordó a la ciudadanía que, al percibir un sismo, se debe buscar resguardo bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural, evitar el uso de ascensores y esperar el cese del movimiento antes de evacuar. Se recomienda revisar posibles daños antes de regresar a la vivienda y comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto.

Personas en una calle concurrida de Perú miran una pantalla digital gigante que muestra un mapa del país con un epicentro y el texto 'Temblor hoy en Perú 21 de mayo'.
Transeúntes observan una pantalla gigante en una calle de Perú que muestra un mapa con un epicentro y el mensaje "Temblor hoy en Perú 21 de mayo", generando interés público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición constante de Perú a fenómenos sísmicos exige mantener la alerta y la preparación. El monitoreo permanente y la cooperación entre las instituciones estatales y la sociedad representan las herramientas más efectivas para enfrentar el riesgo sísmico persistente en el país.

05:50 hsHoy

Sismo en Huánuco

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido el 10 de junio de 2026 a las 00:32, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó a 22 kilómetros al este de Panao, en la provincia de Pachitea, región Huánuco, con coordenadas -9.97 de latitud y -75.81 de longitud.

Vista aérea de montañas selváticas verdes con un río. Un icono rojo de sismo y texto superpuesto indican un Sismo Magnitud 4.0 en la Selva de Huánuco, Perú.
Imagen satelital muestra el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 en la densa selva de Huánuco, Perú, destacando la geografía montañosa y un río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento sísmico alcanzó una intensidad II-III en la escala de Mercalli en Panao, según la información del reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0348.

05:00 hsHoy

Sismos de gran magnitud

Perú no encuentra tregua ante la actividad sísmica. Dos sismos de magnitud considerable sacudieron el territorio en menos de 72 horas, reactivando protocolos de emergencia y renovando la preocupación entre la población. El primero, de 5 grados, impactó el litoral de Ica el 7 de junio, mientras que un segundo movimiento telúrico de 4.5 grados se registró este 9 de junio en Loreto, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ambos episodios reflejan la persistencia del fenómeno y la necesidad de mantener la alerta en el país, como reportó el IGP en su cobertura reciente.

Mapa satelital de Perú con Ica marcada y un epicentro sísmico rojo con círculos concéntricos. Se ven países vecinos como Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile.
Un mapa satelital de Perú muestra la ubicación de Ica con un epicentro sísmico indicado por un sistema de ondas concéntricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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