Insólito: mujer impide el paso de una unidad de bomberos en Surco por discutir con su pareja en plena avenida

Una mujer interrumpe el tráfico vehicular y la circulación de un camión de bomberos en una calle. Se observa a la mujer de pie en la vía, obstaculizando el avance de vehículos, y luego interactuando con un hombre vestido con uniforme de bombero cerca del vehículo de emergencia. También se la ve sentada sobre la parte delantera del camión. Las imágenes son parte de una cobertura de noticias sobre un incidente en Surco. Fuente: ATV Noticias

Antes de que una unidad de bomberos pudiera continuar su recorrido para atender una emergencia, una discusión de pareja se convirtió en un obstáculo en la avenida Primavera, en el distrito limeño de Santiago de Surco. Una pareja se colocó frente al vehículo de rescate e impidió su avance, pese a las sirenas activadas y a los pedidos del personal para que despejara la vía.

Imágenes difundidas por ATV Noticias registraron momentos de tensión: mientras los bomberos intentaban persuadir a la ciudadana para que se retirara, ella respondía con frases inconexas y continuaba bloqueando el paso. Testigos observaron cómo transcurrieron minutos mientras la unidad permaneció detenida.

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Una mujer impide el paso a un camión de bomberos en la avenida Primavera de Santiago de Surco, Lima, al interponerse durante una discusión de pareja. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Una discusión de pareja terminó obstaculizando el trabajo de los bomberos

El hecho ocurrió en la avenida Primavera, en sentido sur, cuando una pareja discutía en plena vía pública. De acuerdo con el video difundido por ATV Noticias, la mujer intentó impedir que el hombre se retirara del lugar y se ubicó repetidas veces frente a él para evitar que continuara su camino.

En las imágenes se observó que el hombre aparentó tomarse la situación con ligereza e incluso sonrió en algunos momentos del altercado, mientras la mujer insistía en que no se marchara. Ambos permanecieron sobre la calzada justo cuando una unidad del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú necesitaba atravesar la zona.

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Los bomberos activaron señales audibles y visibles e hicieron reiteradas exhortaciones para que la mujer despejara la vía. “Retírate de ahí. Estás impidiendo el trabajo de los bomberos”, dijo uno de los integrantes de la compañía, quien descendió del vehículo para intentar apartarla.

La mujer permaneció en el lugar y lanzó expresiones incoherentes. En el video se la escuchó pedir que una ambulancia la trasladara porque, según sus palabras, estaba “loca”. También insistió en recuperar un celular y afirmó que el hombre involucrado era su esposo.

Una mujer interrumpe el paso de un camión de bomberos en la avenida Primavera de Santiago de Surco, Lima, durante una acalorada discusión de pareja, retrasando la respuesta a una emergencia. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

“Por favor, estás impidiendo que podamos atender una emergencia”, reiteró otro bombero. Pese a los pedidos para que se colocara a un lado, la situación se prolongó durante varios minutos, hasta que finalmente la vía quedó despejada y la unidad continuó su recorrido.

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Las imágenes generaron reacciones por el riesgo que implica retrasar el desplazamiento de vehículos destinados a emergencias, donde cada minuto puede resultar decisivo.

¿Qué dice la ley sobre obstaculizar el paso de unidades de emergencia?

La legislación peruana fija obligaciones específicas para los peatones ante vehículos de emergencia que circulan con sirenas y luces activadas. El artículo 66 del Reglamento Nacional de Tránsito señala que los peatones no tienen derecho de paso respecto de vehículos autorizados, como los de bomberos, ambulancias y unidades policiales o de serenazgo, cuando hacen uso de señales audibles y visibles.

(Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú)

El artículo 77 dispone que, al advertir dichas señales, el peatón debe despejar de inmediato la calzada y permanecer en refugios o zonas seguras cuando las condiciones lo permitan. Permanecer deliberadamente frente a una unidad de emergencia constituye una infracción a esa obligación.

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En el ámbito penal, determinadas conductas podrían derivar en investigaciones por entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. El artículo 283 del Código Penal sanciona a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento de determinados servicios públicos con penas de cuatro a seis años de prisión y días-multa, según la configuración del hecho.

Si existiera violencia o intimidación para impedir que una autoridad, o quien le presta asistencia, ejerza sus funciones, las autoridades podrían evaluar la aplicación del artículo 366 del Código Penal, referido a la violencia contra la autoridad. La determinación de responsabilidades dependerá de las circunstancias del caso.

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