Lucciana Pérez vuelve por la puerta grande en W35 de San Gregorio: gana en individuales y dobles tras brillante semestre universitario

La peruana Lucciana Pérez se ha reintegrado con total naturalidad y solvencia al circuito profesional luego de un primer semestre enfocado en el tenis universitario de los Estados Unidos. Crédito: X ATPerú.

Luego de varios meses alejada del circuito profesional para enfocarse en una histórica campaña dentro del tenis universitario de los Estados Unidos, Lucciana Pérez tuvo un regreso soñado. La peruana de 21 años debutó con victorias tanto en individuales como en dobles en el ITF W35 de San Gregorio, en Italia, ratificando que atraviesa uno de los momentos más prometedores de su carrera y que está lista para recuperar terreno en el ranking mundial.

La limeña no disputaba un torneo profesional desde diciembre de 2025, cuando participó en el W15 de Lima. Desde entonces, centró todos sus esfuerzos en representar a Texas A&M University en la NCAA, donde firmó una campaña extraordinaria que le valió múltiples reconocimientos individuales, entre ellos el prestigioso galardón a la Jugadora del Año. Además, rompió varios récords históricos en su programa universitario y se consolidó como una de las tenistas más dominantes de toda la competencia.

PUBLICIDAD

Con ese importante respaldo competitivo, Pérez reapareció esta semana sobre la arcilla italiana y superó con autoridad a la eslovaca Kiara Kucikova, de 18 años, por 6-4 y 6-3 en la primera ronda del cuadro principal. Aunque el resultado reflejó superioridad, el encuentro también dejó entrever algunos detalles propios de una tenista que vuelve a adaptarse a una superficie distinta.

Lucciana Pérez y un estreno por todo lo alto en San Gregorio luego de seis meses enfocada en el tenis universitario estadounidense. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

Y es que durante el primer semestre del año, la peruana disputó prácticamente toda su actividad en canchas duras, el escenario habitual del tenis universitario estadounidense. Ahora, en su regreso a la arcilla, superficie en la que históricamente se ha sentido más cómoda y donde ha obtenido algunos de sus mejores resultados, todavía se perciben pequeños ajustes en los desplazamientos y en la construcción de puntos. Sin embargo, la calidad de su juego y su capacidad competitiva fueron suficientes para resolver con solvencia un estreno que generaba expectativa.

PUBLICIDAD

La buena jornada no terminó allí. En la modalidad de dobles, Pérez también había logrado avanzar de ronda junto a la rumana Carmen Herea, completando un inicio perfecto en territorio italiano. De esta manera, se mantiene con vida en ambos cuadros y afrontará una intensa jornada este jueves, cuando dispute dos compromisos en busca de seguir avanzando en el certamen.

Ardua jornada

El calendario le presentará un exigente desafío a la peruana. Aproximadamente a las 05:00 horas de Perú, enfrentará a la eslovaca Irina Balus, actual número 664 del ranking WTA, por un lugar en los cuartos de final del torneo individual.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, alrededor de las 09:00, volverá a saltar a la cancha para disputar los cuartos de final de dobles. Allí buscará alcanzar las semifinales frente a la pareja italiana conformada por Sofia Rocchetti y Eleonora Alvisi.

Lucciana Pérez avanza en San Gregorio. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Será una prueba importante para medir su estado físico y competitivo después de varios meses sin competir profesionalmente. No obstante, el nivel exhibido en su debut permite pensar que cuenta con herramientas suficientes para ser protagonista en ambas modalidades.

Lucciana Pérez confirmó que será tenista profesional

Más allá de los resultados inmediatos, la temporada 2026 también representa un momento decisivo en la carrera de Lucciana Pérez. En una reciente entrevista con 'El Saber del Deporte’, la peruana confirmó que, una vez concluida su etapa universitaria, se dedicará por completo al tenis profesional.

PUBLICIDAD

“Mi sueño es ganar Roland Garros”, expresó la tenista nacional, dejando en claro la ambición que guía su proyecto deportivo.

Por lo pronto, sus metas están enfocadas en seguir escalando posiciones dentro del ranking mundial para acceder a torneos de mayor categoría. “Mi objetivo este año es subir un poquito de categoría, jugar torneos un poco más grandes, pero para eso tengo que subir el ranking”, explicó.

La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

El W35 de San Gregorio aparece así como el primer paso de una nueva etapa. Después de conquistar el circuito universitario y convertirse en una de las deportistas peruanas con mayor proyección internacional, Lucciana Pérez busca trasladar ese éxito al profesionalismo. Y, a juzgar por sus primeras presentaciones en Italia, el camino parece haber comenzado de la mejor manera posible.

PUBLICIDAD