Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

La referente de Alianza Lima también habló de la recuperación de su lesión en el tendón y cómo llegará al debut en el máximo certamen

La central de Alianza Lima se refirió a sus rivales a vencer en el certamen más importante del mundo. (Latina TV)

Clarivett Yllescas, capitana y referente de Alianza Lima, afronta uno de los momentos más esperados de su carrera: la participación en el Mundial de Clubes de vóley 2025, donde el equipo peruano buscará competir de igual a igual contra la élite mundial desde el martes 9 de diciembre. En una reciente entrevista con el medio especializado Somos Voley, la central nacional compartió sus expectativas y sensaciones previas al histórico certamen, así como detalles sobre su recuperación física tras superar una lesión que la mantuvo alejada de las canchas.

Sabemos que va a ser un torneo difícil, vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo, los mejores clubes del mundo,” admitió Yllescas, consciente de la magnitud del reto que implica un Mundial de Clubes. Las palabras de la jugadora reflejan un equilibrio entre ilusión y sensatez de cara al desafío que enfrentará Alianza tras haber conseguido la clasificación como subcampeonas del Sudamericano de Clubes la temporada pasada, un logro que marcó un antes y un después en la historia del club.

La central fue clara al describir el ambiente en el plantel ‘blanquiazul’: “Somos realistas, sabemos que va a ser un paso difícil, pero nada es imposible. Hicimos nuestra hazaña para llegar al Mundial, a donde estamos yendo,” señaló la capitana. Esa mezcla de realismo y ambición es la hoja de ruta con la que Alianza prepara su estreno en el máximo certamen de clubes del voleibol femenino, el primero de su historia.

El equipo peruano sabe que su papel será el de outsider, pero ha construido una mentalidad ganadora gracias a la experiencia previa en torneos internacionales. Yllescas lo resume en su declaración: “Conversando con las chicas sabemos que hay algunos partidos que nosotras vamos con la mentalidad de que sí lo podemos ganar, vamos a ir a hacer lo mejor, vamos a regresar con la experiencia de haber jugado este tipo de partidos”. La capitana remarca no solo el carácter competitivo del grupo, sino la importancia de afrontar el Mundial también como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento tanto individual como colectivo.

Clarivett Yllescas compartió las expectativas
Clarivett Yllescas compartió las expectativas de Alianza Lima en el Mundial de Clubes y aseguró que podrían ganarle a Osasco.

Su análisis de los rivales en el Mundial de Clubes

Dentro del cuadro cruzado se analizan rivales de alto calibre y figuras internacionales que serán obstáculo para las peruanas. La propia Clarivett Yllescas habló con admiración y respeto de dos de los equipos favoritos al título: el Pallavolo Scandicci de Italia y el Osasco de Brasil. “Así nomás una no se enfrenta a un Pallavolo Scandicci con una Ekaterina Antropova que nos va a volar cabeza probablemente, pero lo vamos a disfrutar porque es ahí donde queremos estar y hemos luchado mucho para estar”, manifestó la central, subrayando el valor de competir contra las mejores del mundo.

Respecto al Osasco brasileño, destacó el seguimiento que viene haciendo el plantel de Alianza Lima respecto a sus futuros oponentes: “De Osasco hemos podido ver, seguir algunos partidos suyos en la Liga Brasilera, nada en profundidad, porque estábamos enfocadas aquí, viendo el equipo que tenemos y viendo el equipo de Osasco, yo creo que podemos dar la sorpresa, una nunca sabe, vi que jugaron contra Fluminense y Fluminense les ganó, eso nos motiva, no quiere decir que vamos a ir y le vamos a ganar, pero tenemos en la mente que sí podemos ganarle,” sostuvo.

Grupo de Alianza Lima en
Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025 - Créditos: Portal Volei.

La recuperación de su lesión y su estado físico

Por otro lado, Clarivett Yllescas abordó el capítulo de su recuperación tras la lesión en el tendón que le impidió estar presente en las primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley. Reaparecida en la reciente victoria ante Atlético Atenea, la central admitió haber sumado minutos valiosos de cara al debut en el Mundial.

Ya estoy bien, pero igual pasito a pasito, no tengo que apresurarme, gracias a la gente por su apoyo y la preocupación, fue un poco complicado, pero ya estoy bien, contenta de sumarme nuevamente al equipo, una cosa es estar con ella y todo, pero las extrañaba, extrañaba estar en el campo, extrañaba jugar simplemente porque es lo que amamos hacer,” compartió emocionada.

La expectativa por llegar en plenitud física es compartida tanto por la propia jugadora como por el cuerpo técnico. “Estamos poco a poco yendo para llegar al 100%, todavía nos queda una semana, unos días, para ir entrenando e ir agarrando confianza porque siempre está el miedo, un poco de dolor, ahí como te proteges en algunos momentos, pero la semana que pasó, ya estuve entrenando normal con el equipo, me sentí más tranquila, siempre con el respaldo del cuerpo técnico y de las chicas que se preocuparon por mí y me estuvieron animando diciendo que todo va a estar bien”, explicó.

La central de Alianza Lima reapareció en el triunfo ante Atenea y podrá jugar el Mundial de Clubes de vóley. (Latina TV)

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)

