Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo ‘blanquiazul’ afronta su último desafío local antes de viajar a Brasil para el Mundial de Clubes. Sigue las incidencias del vibrante duelo ante las ‘diosas’

17:07 hsHoy

Últimos cruces

Alianza Lima se ha impuesto en absolutamente todos sus enfrentamientos del campeonato local, obteniendo puntaje perfecto en la tabla; por su parte, Atenea, ganó tres enfrentamientos y perdió dos en este arranque de temporada.

Los últimos cinco partidos que disputaron Alianza Lima y Atenea en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV
18:30 hsAyer

¡Domingo de vóley! Alianza Lima se medirá frente Atlético Atenea a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Será el cotejo de despedida de las bicampeonas porque iniciarán su participación en el Mundial de Clubes 2025 que se realizará en Brasil.

18:30 hsAyer

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

La extraordinaria racha de Alianza Lima la mantiene en lo más alto de la Liga Peruana de Vóley, siendo la única escuadra que no ha conocido la derrota, con siete victorias sucesivas. Este registro se ve realzado porque el equipo ha disputado dos partidos adicionales por su participación en el Mundial de Clubes 2025, consolidando así su dominio y ratificando su condición de referente esta temporada.

Antes de emprender viaje a Brasil para asumir nuevos retos internacionales, las blanquiazules tendrán que enfrentar a Atlético Atenea, rival que ha mostrado un desempeño ascendente y llega fortalecido tras superar a Géminis por 3-1. El partido no solo pondrá a prueba la resistencia del invicto de las bicampeonas, sino que también servirá para afianzar su posición como líderes antes de afrontar el exigente desafío fuera del país.

Las 'blanquiazules' ganaron el tercer set y sumaron una nueva victoria en la Liga Peruana de vóley (Latina TV)
18:30 hsAyer

¿Cómo llega Atlético Atenea al partido?

Luego de superar a Deportivo Géminis con marcador de 3-1 en el coliseo Miguel Grau, Atlético Atenea llega motivado a la próxima jornada. En ese encuentro, el equipo conocido como las ‘diosas’ logró revertir un inicio adverso tras ceder el primer set, impulsado por el destacado desempeño de las extranjeras Nicole Pérez y Manuela Sierra, quienes lideraron la reacción en la cancha.

Según la clasificación de la Liga Peruana de Vóley, las jugadoras bajo la dirección de Lorena Góngora ocupan el cuarto puesto, ubicándose detrás de Universidad San Martín, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Sorprendentemente, Atenea consiguió dejar atrás a Regatas Lima superándolo en la tabla por solo un punto, resultado que no figuraba en los pronósticos iniciales y que evidencia el buen momento del equipo tras su reciente actuación.

Atlético Atenea le ganó a Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (LNSV)

Canal TV para ver Alianza Lima vs Atlético Atenea

El crucial cotejo se podrá seguir en exclusiva a través de Latina Televisión, tanto en su señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702). La cobertura estará disponible también mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

Por su parte, Infobae Perú informará todos los detralles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau del Callao, entregando la previa, el desarrollo punto a punto, los momentos más destacados, declaraciones de protagonistas, resultados, tabla de posiciones y otros aspectos relevantes del evento.

18:30 hsAyer

Horarios de Alianza Lima vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley

Las ‘blanquiazules’ enfrentarán a las ‘diosas’ hoy, domingo 30 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario pactado es a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), comenzará a las 18:00 horas; y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el inicio será a las 19:00 horas.

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
18:30 hsAyer

Precios de entradas

Los hinchas podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Vóley (FPV) puso a la venta las entradas y los hinchas podrán adquirirlas través del portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

