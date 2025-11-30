Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima se ha impuesto en absolutamente todos sus enfrentamientos del campeonato local, obteniendo puntaje perfecto en la tabla; por su parte, Atenea , ganó tres enfrentamientos y perdió dos en este arranque de temporada.

¡Domingo de vóley! Alianza Lima se medirá frente Atlético Atenea a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Será el cotejo de despedida de las bicampeonas porque iniciarán su participación en el Mundial de Clubes 2025 que se realizará en Brasil.

Antes de emprender viaje a Brasil para asumir nuevos retos internacionales, las blanquiazules tendrán que enfrentar a Atlético Atenea , rival que ha mostrado un desempeño ascendente y llega fortalecido tras superar a Géminis por 3-1. El partido no solo pondrá a prueba la resistencia del invicto de las bicampeonas, sino que también servirá para afianzar su posición como líderes antes de afrontar el exigente desafío fuera del país.

La extraordinaria racha de Alianza Lima la mantiene en lo más alto de la Liga Peruana de Vóley , siendo la única escuadra que no ha conocido la derrota, con siete victorias sucesivas. Este registro se ve realzado porque el equipo ha disputado dos partidos adicionales por su participación en el Mundial de Clubes 2025 , consolidando así su dominio y ratificando su condición de referente esta temporada.

18:30 hs

¿Cómo llega Atlético Atenea al partido?

Luego de superar a Deportivo Géminis con marcador de 3-1 en el coliseo Miguel Grau, Atlético Atenea llega motivado a la próxima jornada. En ese encuentro, el equipo conocido como las ‘diosas’ logró revertir un inicio adverso tras ceder el primer set, impulsado por el destacado desempeño de las extranjeras Nicole Pérez y Manuela Sierra, quienes lideraron la reacción en la cancha.

Según la clasificación de la Liga Peruana de Vóley, las jugadoras bajo la dirección de Lorena Góngora ocupan el cuarto puesto, ubicándose detrás de Universidad San Martín, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Sorprendentemente, Atenea consiguió dejar atrás a Regatas Lima superándolo en la tabla por solo un punto, resultado que no figuraba en los pronósticos iniciales y que evidencia el buen momento del equipo tras su reciente actuación.

Atlético Atenea le ganó a Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (LNSV)

Canal TV para ver Alianza Lima vs Atlético Atenea

El crucial cotejo se podrá seguir en exclusiva a través de Latina Televisión, tanto en su señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702). La cobertura estará disponible también mediante la página web y la aplicación oficial del canal.