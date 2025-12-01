Perú Deportes

Alianza Lima quedó listo para el Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Cuándo será su esperado debut en el torneo?

Las ‘íntimas’ viajarán a Brasil con un impulso ideal: puntuación perfecta tras ocho victorias en las primeras fechas del campeonato local. Conoce aquí todos los detalles de su participación internacional

Guardar
Alianza Lima ya quedó listo
Alianza Lima ya quedó listo para iniciar su participación en el Mundial de Clubes 2025. Crédito: Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima ya está listo para uno de los desafíos más importantes de su historia: el Mundial de Clubes de Vóley 2025, torneo que reunirá a las escuadras más competitivas del planeta y que tendrá lugar en la ciudad de São Paulo. El cuadro ‘blanquiazul’, dirigido por Facundo Morando, viajará a Brasil con el impulso de un sólido desempeño en la Liga Nacional, donde ha mostrado una regularidad sobresaliente en las primeras jornadas.

Aunque el campeonato local aún sigue en disputa, las ‘íntimas’ partirán al certamen internacional tras cosechar ocho victorias consecutivas, manteniendo puntaje perfecto y un rendimiento que las coloca como uno de los equipos más en forma del torneo. Ese envión anímico será clave para enfrentar un reto de máxima exigencia frente a rivales de nivel mundial.

La participación de Alianza Lima marcará un nuevo capítulo para el voleibol peruano, pues el club representará al país ante potencias sudamericanas, europeas y asiáticas. Para la institución, este torneo no solo significa competencia, sino también una oportunidad de crecimiento colectivo y exposición internacional para las jugadoras del plantel que vienen destacando en la Liga.

El equipo ‘íntimo’, que hará una pausa en su calendario local tras su reciente victoria sobre Atlético Atenea, viajará a Brasil con el plantel completo y la ilusión de competir al máximo nivel en el Grupo A pese a la exigencia del torneo. En las últimas semanas, el comando técnico liderado por Facundo Morando intensificó los trabajos para pulir aspectos tácticos, fortalecer la recepción y ajustar el bloqueo, con el objetivo de llegar al Mundial de Clubes en la mejor condición posible.

¿Cuándo será el debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025?

El debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025 está programado para el próximo martes 9 de diciembre, en un horario que ya fue confirmado por la organización del torneo. Será el primer paso en su fase de grupos, donde buscarán sumar puntos ante un rival de peso internacional: Osasco Sao Cristóvao Saúde, anfitrión y vigente campeón de Brasil.

  • Día: Martes 9 de diciembre
  • Hora: 18:30 horas de Perú
  • Escenario: Ginásio Poliesportivo do Pacaembu (Mercado Livre Arena) - São Paulo, Brasil

¿Dónde se podrá ver el debut de Alianza Lima?

El debut de Alianza Lima ante Osasco Sao Cristóvão Saúde por la primera fecha del Grupo A será transmitido en vivo a través de Latina Televisión, que cuenta con los derechos oficiales para emitir todos los partidos del cuadro ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes 2025. La señal podrá seguirse por televisión abierta, así como en su plataforma web y aplicativo móvil.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa en directo de cada presentación de las ‘íntimas’ en el certamen de la FIVB, con incidencias, análisis, resultados y todos los detalles de su participación internacional.

El debut de Alianza Lima
El debut de Alianza Lima será contra el anfitrión del Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL Vóley

Metas y expectativas de Alianza Lima

El objetivo inmediato de Alianza Lima es competir de igual a igual en la fase de grupos y, en la medida de lo posible, avanzar a las rondas finales. Más allá de los resultados, el club ‘íntimo’ considera que este es un paso fundamental en su proceso de crecimiento institucional, apostando por elevar el estándar del voleibol profesional en el país.

El equipo dirigido por Facundo Morando integra el Grupo A con rivales muy exigentes. Allí deberá enfrentar al anfitrión Osasco São Cristóvão de Brasil, al campeón asiático VC Zhetysu de Kazajistán y al subcampeón europeo Savino Del Bene Scandicci de Italia. Cada duelo pondrá a prueba el nivel del conjunto peruano y su capacidad para competir en la élite mundial.

Temas Relacionados

Alianza Lima VóleyMundial de Clubes de Vóleyvóley peruanosperu-deportes

Más Noticias

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

El extremo presume de peruanidad dejando en claro que quiere una oportunidad en el bloque a cargo, provisionalmente, por Manuel Barreto. Su club, entretanto, mencionó que fue “el mejor peruano en el campo” ante el Sidney FC de Piero Quispe

Aydan Hammond celebró triunfo en

La reacción de Alex Valera cuando fue consultado por Hernán Barcos y su salida de Alianza Lima: “Con el trabajo de las personas no me meto”

El delantero de Universitario se pronunció por la partida del ‘Pirata’ del cuadro ‘íntimo’, así como de su posible salida al extranjero y su presente en la selección peruana

La reacción de Alex Valera

Martin Liberman y la polémica con Alianza Lima que no obtuvo perdón: “Pretendí hablar con los directivos y no quisieron atenderme”

En exclusiva, el periodista argentino habló del fracaso de Boca Juniors y River Plate ante equipos peruanos, reveló que buscó disculparse con el club ‘blanquiazul’ sin éxito y reflexionó sobre la controversia que lo llevó a recibir amenazas de muerte

Martin Liberman y la polémica

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido en Lara por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina

La ‘bicolor’ intentará lograr su segunda victoria en el torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027, aunque su rival se mantiene invicto desde el inicio de la competencia

Perú vs Venezuela: día, hora

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto ‘blanquiazul’ presenta seis ausencias para este partido, incluyendo Carlos Zambrano y Piero Cari. Los ‘celestes’ quieren dar el primer golpe ante sus hinchas. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Somos Perú confirma fuga de

Somos Perú confirma fuga de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: “No tenemos conocimiento de dónde se encuentra”

Candidato del APRA a la presidencia afirma que salida del Perú de la CIDH: “es un debate estéril y tarda mucho tiempo”

Fiscalía solicita prisión preventiva para Óscar Acuña por presunta red que transfirió más de S/ 77 mil a Frigoinca

Vicente Tiburcio anunció uso de prueba del polígrafo en agentes y postulantes a la escuela de Policía Nacional

Luis Galarreta responde por personal del Congreso en el local de Fuerza Popular: “no hay nada de ilegalidad”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina asegura que seguirá

Magaly Medina asegura que seguirá en la televisión en 2026, pero duda si con ATV

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

Melissa Lobatón revela que no tiene ninguna relación con Abel Lobatón: “No lo considero mi padre”

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

DEPORTES

Aydan Hammond celebró triunfo en

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

La reacción de Alex Valera cuando fue consultado por Hernán Barcos y su salida de Alianza Lima: “Con el trabajo de las personas no me meto”

Martin Liberman y la polémica con Alianza Lima que no obtuvo perdón: “Pretendí hablar con los directivos y no quisieron atenderme”

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido en Lara por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025