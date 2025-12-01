Alianza Lima quedó listo para el Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Cuándo será su esperado debut en el torneo?

Alianza Lima ya quedó listo para iniciar su participación en el Mundial de Clubes 2025. Crédito: Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima ya está listo para uno de los desafíos más importantes de su historia: el Mundial de Clubes de Vóley 2025, torneo que reunirá a las escuadras más competitivas del planeta y que tendrá lugar en la ciudad de São Paulo. El cuadro ‘blanquiazul’, dirigido por Facundo Morando, viajará a Brasil con el impulso de un sólido desempeño en la Liga Nacional, donde ha mostrado una regularidad sobresaliente en las primeras jornadas.

Aunque el campeonato local aún sigue en disputa, las ‘íntimas’ partirán al certamen internacional tras cosechar ocho victorias consecutivas, manteniendo puntaje perfecto y un rendimiento que las coloca como uno de los equipos más en forma del torneo. Ese envión anímico será clave para enfrentar un reto de máxima exigencia frente a rivales de nivel mundial.

La participación de Alianza Lima marcará un nuevo capítulo para el voleibol peruano, pues el club representará al país ante potencias sudamericanas, europeas y asiáticas. Para la institución, este torneo no solo significa competencia, sino también una oportunidad de crecimiento colectivo y exposición internacional para las jugadoras del plantel que vienen destacando en la Liga.

El equipo ‘íntimo’, que hará una pausa en su calendario local tras su reciente victoria sobre Atlético Atenea, viajará a Brasil con el plantel completo y la ilusión de competir al máximo nivel en el Grupo A pese a la exigencia del torneo. En las últimas semanas, el comando técnico liderado por Facundo Morando intensificó los trabajos para pulir aspectos tácticos, fortalecer la recepción y ajustar el bloqueo, con el objetivo de llegar al Mundial de Clubes en la mejor condición posible.

¿Cuándo será el debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025?

El debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025 está programado para el próximo martes 9 de diciembre, en un horario que ya fue confirmado por la organización del torneo. Será el primer paso en su fase de grupos, donde buscarán sumar puntos ante un rival de peso internacional: Osasco Sao Cristóvao Saúde, anfitrión y vigente campeón de Brasil.

Día: Martes 9 de diciembre

Hora: 18:30 horas de Perú

Escenario: Ginásio Poliesportivo do Pacaembu (Mercado Livre Arena) - São Paulo, Brasil

¿Dónde se podrá ver el debut de Alianza Lima?

El debut de Alianza Lima ante Osasco Sao Cristóvão Saúde por la primera fecha del Grupo A será transmitido en vivo a través de Latina Televisión, que cuenta con los derechos oficiales para emitir todos los partidos del cuadro ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes 2025. La señal podrá seguirse por televisión abierta, así como en su plataforma web y aplicativo móvil.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa en directo de cada presentación de las ‘íntimas’ en el certamen de la FIVB, con incidencias, análisis, resultados y todos los detalles de su participación internacional.

El debut de Alianza Lima será contra el anfitrión del Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL Vóley

Metas y expectativas de Alianza Lima

El objetivo inmediato de Alianza Lima es competir de igual a igual en la fase de grupos y, en la medida de lo posible, avanzar a las rondas finales. Más allá de los resultados, el club ‘íntimo’ considera que este es un paso fundamental en su proceso de crecimiento institucional, apostando por elevar el estándar del voleibol profesional en el país.

El equipo dirigido por Facundo Morando integra el Grupo A con rivales muy exigentes. Allí deberá enfrentar al anfitrión Osasco São Cristóvão de Brasil, al campeón asiático VC Zhetysu de Kazajistán y al subcampeón europeo Savino Del Bene Scandicci de Italia. Cada duelo pondrá a prueba el nivel del conjunto peruano y su capacidad para competir en la élite mundial.