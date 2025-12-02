Perú Deportes

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

El exdelantero de la selección uruguaya, que se ha revitalizado con el modesto Liverpool FC, es objeto de deseo de los clubes más importantes del país. Los ‘blanquiazules’ al igual que los ‘cremas’ alzaron la mano averiguando por sus servicios deportivos

Abel Hernández vive un momento
Abel Hernández vive un momento esplendoroso con Liverpool FC.

Abel Hernández, de 36 años, ha encontrado en Perú una caja de resonancia durante el año mientras se agotó de inflar las redes en el Campeonato Uruguayo con Liverpool FC. Tiene sentido, porque a mitad de la temporada su nombre cobró demasiada fuerza para incorporarse a Sporting Cristal.

Era el movimiento ideal que se fraguaba en el Rímac en reemplazo del veterano Martín Cauteruccio. Artillero por artillero. La maniobra era ideal de no ser por la negativa rotunda del club ‘negriazul’, que no quiso desprenderse de su figura y para asegurarla solicitó un monto incalculable en caso de iniciar operaciones.

La 'Joya' cerró el Campeonato
La 'Joya' cerró el Campeonato Uruguayo como máximo artillero.

Ahora, el destino de la ‘Joya’ parece ubicarse en otra institución tradicional del Perú. En concreto, Alianza Lima se ha interesado en su situación, a través de una comunicación inmediata del Director Deportivo con el agente del atacante. Aunque hay otras propuestas, sobre todo del exterior, no ven con malos ojos un traslado a La Victoria.

Tengo que hablar con Franco [Navarro] por Alianza. Abel Hernández fue el goleador de fútbol uruguayo y mejor jugador. Es muy difícil hacer en Uruguay 26 goles en un año. Tenemos otra oferta de Olimpia y hay un equipo como Mirassol también que está interesado. Pero mi idea, mi voluntad es que si él viene para acá, puede alargar mucho su carrera“, declaró Pablo Betancourt a TV Perú.

El agente del goleador del Campeonato Uruguayo aseguró la existencia de contactos con Alianza Lima por el futuro de su representado. | VIDEO: TV Perú

Cristal fue el primero, la verdad que ahí tuvieron muy buen ojo, porque lo fueron a buscar cuando no tenía toda esa cantidad de goles y Liverpool no lo quiso liberar, pidió un dinero importante y lamentablemente no se pudo hacer y el jugador siguió haciendo goles y hoy tiene otra cotización. Me encantaría traerlo para acá [Liga 1]”, sumó el empresario.

Por si fuera poco, el ariete uruguayo también se encuentra en la agenda de Universitario de Deportes, vigente monarca del fútbol en Perú, aunque no ha trascendido algún tipo de negociaciones. Aun así, podría considerarse un movimiento factible por la presencia del entrenador Jorge Fossati, quien forma parte del mismo círculo de representación.

Abel Hernández sumó 10 goles
Abel Hernández sumó 10 goles en el Torneo Apertura 2025 del Campeonato Uruguayo.

Abel Hernández Alianza Lima Universitario de Deportes Liga 1 Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El estadio Nacional albergará la primera llave del cruce que resolverá al finalista por el boleto a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. ‘Canchita’ Gonzales y Piero Cari, ausencias confirmadas en ambos elencos

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto dirigido por Paulo Autuori cuenta con todo el plantel a disposición para iniciar la serie ante el cuadro de La Victoria; ‘Pipo’ Gorosito no podrá alinear a Carlos Zambrano luego que la Comisión Disciplinaria ratificara su expulsión. Conoce las potenciales alineaciones en el Nacional

Alineaciones de Alianza Lima vs

Comisión Disciplinaria ratificó expulsión de Carlos Zambrano a poco del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal

El órgano de la Federación falló y sostuvo la cartulina roja que exhibió el colegiado Julio Quiroz en la última jornada de la temporada regular de la Liga 1

Comisión Disciplinaria ratificó expulsión de

El tenis de mesa peruano regresa a lo más alto del podio con dos medallas de oro luego de 24 años en los Juegos Bolivarianos 2025

El cuarteto peruano celebró tras vencer por un marcador de 4-1 al representativo venezolano en la categoría por equipos. Además, en dobles la final será íntegramente nacional; es decir, el Team Perú ha asegurado una presea dorada más

El tenis de mesa peruano

Tensión en la Liga de Vóley Masculino: Peerless denuncia que la FPV intentó descalificarlo tras protesta en plena semifinal

El tetracampeón peruano acusó a la Federación de amenazarle con una descalificación en pleno duelo decisivo ante Regatas. “¡Esta liga masculina no es un espectáculo!”, apuntó el club

Tensión en la Liga de
