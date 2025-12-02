Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

Abel Hernández vive un momento esplendoroso con Liverpool FC. - Crédito: @Liverpoolfc1915

Abel Hernández, de 36 años, ha encontrado en Perú una caja de resonancia durante el año mientras se agotó de inflar las redes en el Campeonato Uruguayo con Liverpool FC. Tiene sentido, porque a mitad de la temporada su nombre cobró demasiada fuerza para incorporarse a Sporting Cristal.

Era el movimiento ideal que se fraguaba en el Rímac en reemplazo del veterano Martín Cauteruccio. Artillero por artillero. La maniobra era ideal de no ser por la negativa rotunda del club ‘negriazul’, que no quiso desprenderse de su figura y para asegurarla solicitó un monto incalculable en caso de iniciar operaciones.

La 'Joya' cerró el Campeonato Uruguayo como máximo artillero. - Crédito: Leonardo Mainé

Ahora, el destino de la ‘Joya’ parece ubicarse en otra institución tradicional del Perú. En concreto, Alianza Lima se ha interesado en su situación, a través de una comunicación inmediata del Director Deportivo con el agente del atacante. Aunque hay otras propuestas, sobre todo del exterior, no ven con malos ojos un traslado a La Victoria.

“Tengo que hablar con Franco [Navarro] por Alianza. Abel Hernández fue el goleador de fútbol uruguayo y mejor jugador. Es muy difícil hacer en Uruguay 26 goles en un año. Tenemos otra oferta de Olimpia y hay un equipo como Mirassol también que está interesado. Pero mi idea, mi voluntad es que si él viene para acá, puede alargar mucho su carrera“, declaró Pablo Betancourt a TV Perú.

El agente del goleador del Campeonato Uruguayo aseguró la existencia de contactos con Alianza Lima por el futuro de su representado. | VIDEO: TV Perú

“Cristal fue el primero, la verdad que ahí tuvieron muy buen ojo, porque lo fueron a buscar cuando no tenía toda esa cantidad de goles y Liverpool no lo quiso liberar, pidió un dinero importante y lamentablemente no se pudo hacer y el jugador siguió haciendo goles y hoy tiene otra cotización. Me encantaría traerlo para acá [Liga 1]”, sumó el empresario.

Por si fuera poco, el ariete uruguayo también se encuentra en la agenda de Universitario de Deportes, vigente monarca del fútbol en Perú, aunque no ha trascendido algún tipo de negociaciones. Aun así, podría considerarse un movimiento factible por la presencia del entrenador Jorge Fossati, quien forma parte del mismo círculo de representación.

Abel Hernández sumó 10 goles en el Torneo Apertura 2025 del Campeonato Uruguayo. - Crédito: Estefanía Leal