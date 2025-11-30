El 'Depredador' estuvo presente en el estadio Monumental junto a su familia. (Instagram)

Flamengo venció 1-0 a Palmeiras en la final y se consagró como el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Todo el pueblo del ‘mengao’ explotó de felicidad por la obtención de su cuarta estrella en el torneo internacional y tuvo a un viejo conocido, como Paolo Guerrero, en la tribuna del estadio Monumental acompañándolo en su festejo.

El cuadro de Río de Janeiro consiguió un nuevo título en el coloso limeño gracias a gol de cabeza de Danilo en un tiro de esquina. Y el ‘Depredador’ -quien vistió la camiseta ‘rojinegra’ durante cuatro temporadas- no se quiso perderse esta fiesta y asistió junto a su familia.

Paolo Guerrero celebró título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 junto a su familia en el estadio Monumental de Lima.

Su esposa Ana Paula Consorte compartió videos del futbolista cargando a su menor hijo, quien vestía la casaquilla de Flamengo, luego del pitazo final en el choque entre clubes brasileños, mediante stories de Instagram. Una enorme sonrisa se dibujaba en el rostro de ‘PG9′ al poder festejar con su primogénito una nueva conquista de su exequipo.

Guerrero, en la previa del partido ante Palmeiras, le había deseado lo mejor a su exclub. "Hoy por hoy, los dos equipos son los mejores de Sudamérica y llegan en un gran momento para esta final. Además, están peleando el Brasileirao, creo que será un lindo partido y haré fuerza para que Flamengo gane, por el cariño que me tiene la hincha y los buenos momentos que viví ahí“, exclamó.

Paolo Guerrero junto a su familia en el estadio Monumental.

El paso de Guerrero por Flamengo

Paolo Guerrero aterrizó a Brasil luego de varias temporadas en Hamburgo de Alemania. El delantero rápidamente se convirtió en figura en Corinthians y le dio el título del Mundial de Clubes, aunque su partida del ‘timao’ no fue la mejor, ya que terminó recalando en Flamengo, otro de los clubes más poderosos del país de la zamba.

"La salida de Guerrero no se dio en los mejores términos, especialmente porque luego pasó a jugar en Flamengo, el club más popular del país. Por eso, para muchos hinchas de Corinthians quedó pendiente la forma en que Guerrero se fue, y el hecho de que fichara por Flamengo“, nos contó el periodista Bruno Rodrigues en una entrevista exclusiva previa a la final.

Guerrero destacó en el ‘mengao’, aunque no tuvo la misma relevancia que con el cuadro de Sao Paulo. Jugó un total de 112 partidos, en los cuales anotó 43 goles y dio 13 asistencias. Además, ganó dos torneos regionales como el Campeonato Carioca y Taca Guanabara.

Paolo Guerrero jugó en Flamengo durante cuatro temporadas - Créditos: EFE.

Su salida de ‘fla’ fue igual de polémica que su marcha del Neo Química Arena. El ‘Depredador’ no tuvo el mismo rendimiento que las temporadas previas producto de que fue sancionado por doping a puertas del Mundial de Rusia 2018 y terminó no renovando su contrato con el club, marchándose a Internacional de Porto Alegre.

Así, Guerrero cerró un capítulo en el equipo más popular de Brasil. Su paso individual se podría catalogar como bueno, pues fue goleador del cuadro ‘carioca’ durante dos campañas consecutivas. Eso sí, en cuanto a logros grupales, no le fue como esperaba al no ganar ningún título en el Brasileirao o internacional.

Actualmente, Paolo Guerrero se encuentra jugando en Alianza Lima con 41 años y viene luchando por clasificar a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Para ello, deberá vencer a Sporting Cristal en semis y a Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1 2025.