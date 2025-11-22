Perú Deportes

Se confirmó el primer jugador que no continuará en Universitario para el 2026 tras derrota ante Los Chankas

Un extranjero se va de Ate. El vigente tricampeón no cambiará mucho su plantilla para la próxima temporada, aunque algunos elementos terminan contrato en diciembre

Los 'cremas' no cambiarán mucho su plantilla para la próxima temporada, pero tendrán algunas bajas. (L1 Max)

Universitario de Deportes no pudo cerrar su gran temporada -donde consiguió el tan ansiado tricampeonato nacional- con una victoria e invicto en el Torneo Clausura, ya que cayó 3-1 ante Los Chankas en su visita a Andahuaylas en el marco de la fecha 19.

De esta manera, los ‘cremas’ ya comenzarán a preparar lo que será la próxima campaña, donde pelearán por el ‘tetra’ e intentarán llegar más lejos en la Copa Libertadores. El director deportivo Álvaro Barco se encargará de la conformación del plantel.

Aunque, primero deberá asegurar la permanencia del técnico Jorge Fossati, quien ha dado declaraciones que generaron incertidumbre en la interna del club. Después de ello, terminará de definir las salidas y las contrataciones de cara al 2026.

La primera baja confirmada de la ‘U’ se conoció en la previa de la caída ante Los Chankas cuando el periodista deportivo Gustavo Peralta la reveló en la transmisión de la L1 Max. Se trata de Diego Churín, delantero argentino que llegó este 2025, pero no cumplió con las expectativas.

El comunicador manifestó que el comando técnico decidió que Churín no salga en la lista de convocados y no viaje con la delegación a Andahuaylas, debido a que no continuará en la institución, al no cumplir con los requisitos para la renovación automática de acuerdo a la cláusula estipulada en su contrato.

“Un dato sobre Diego Churín, que no vino hoy día, Diego Churín tenía una cláusula de renovación automática si se cumplían ciertos objetivos, esos objetivos no se cumplieron y se decidió que ya no venga”, informó Peralta.

El reportero añadió que su manager se encuentra buscándole nuevo club y tiene ofertas en diferentes ligas de Sudamérica. “Su agente está trabajando en su futuro, tiene opciones en Paraguay, Uruguay y Chile, pero todavía nada definido. Su capítulo con Universitario ya ha acabado. Diego Churín ya no sigue en Universitario de Deportes”.

Los números de Diego Churín en Universitario

Diego Churín llegó a Universitario procedente de Cerro Porteño de Paraguay con el objetivo de ser el goleador del club peruano. Algo que no consiguió, tal y como le pasó a Diego Dorregaray y Emanuel Herrera en temporadas anteriores, los cuales fueron superados por Alex Valera.

El delantero argentino solo registró cinco goles en 28 partidos disputados, mientras que el ‘nueve’ peruano hizo 17 tantos en 41 cotejos, robándole protagonismo y desatando las críticas para el flamante refuerzo extranjero.

El delantero argentino anotó el segundo tanto del cuadro 'crema' en el duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Video: GOLPERU)

Otros jugadores que podrían irse de la ‘U’

Sebastián Britos, al igual que Diego Churín, finaliza contrato con Universitario en diciembre de este 2025. El arquero uruguayo brindó declaraciones después de la caída ante Los Chankas y manifestó su deseo de seguir, aunque la institución no se ha comunicado con él.

De mi parte sí (quiere quedarse), del club no sé, porque no he tenido ningún acercamiento”, fueron las palabras del guardameta, que lo más seguro es que deje Ate. La ‘U’ apostará por el regreso de su canterano Diego Romero para el 2026.

El 'Seba' quedó con un sabor amargo por la caída 3-1, en Andahuaylas. | VIDEO: L1MAX

Gabriel Costa renovó su vínculo de forma automática por una cláusula. No obstante, la escuadra ‘merengue’ no lo tendría en consideración para la siguiente temporada. En ese sentido, se le buscaría un nuevo equipo para que se vaya a préstamo, tal y como sucedió con otros elementos previamente.

Paolo Reyna, por último, cuenta con contrato con Universitario, sin embargo, la falta de minutos podría terminar influenciando para que salga. Uno de los pretendientes que tiene es el clásico rival, Alianza Lima, el cual busca un jugador que compita por el puesto con Miguel Trauco.

