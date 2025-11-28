Perú Deportes

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una jornada más del torneo nacional: Alianza Lima afrontará su último duelo previo al Mundial de Clubes, Universitario hará lo suyo con Olva Latino, Regatas Lima buscará afianzarse ante Kazoku No Perú, y mucho más

Guardar
Resultados de la fecha 6
Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con el inicio de la sexta jornada, la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 avanza firmemente. Durante este fin de semana, seis enfrentamientos animarán el Coliseo Miguel Grau del Callao, mientras la tabla de posiciones empieza a definir los destinos tanto de quienes apuntan al liderato como de los equipos que buscan alejarse de la zona de peligro.

La atención se centra en Alianza Lima, único club que se mantiene invicto gracias a sus siete triunfos consecutivos, incluso tras disputar dos encuentros adicionales por su presencia en el Mundial de Clubes 2025. Este destacado desempeño permite a las ‘blanquiazules’ comandar la clasificación y afianzarse como referentes de la temporada.

Su próximo compromiso servirá de antesala a su viaje a Brasil, donde enfrentarán el reto internacional. Antes de partir, deberán medirse ante Atlético Atenea, conjunto que ha sorprendido por su nivel reciente y que arriba motivado tras derrotar a Géminis tres sets a uno. Este enfrentamiento representa para las bicampeonas una oportunidad decisiva para sostener su invicto y afianzar su liderazgo en la competencia.

Las 'blanquiazules' ganaron el tercer set y sumaron una nueva victoria en la Liga Peruana de vóley (Latina TV)

Además, el panorama muestra a Universitario de Deportes en una etapa ascendente, luego de imponerse con claridad a Kazoku No Perú. El próximo rival de las ‘cremas’ será Olva Latino, cuadro que ha demostrado resistencia y capacidad competitiva con dos victorias recientes obtenidas en ‘tie break’, incluyendo duelos en los que logró poner en aprietos a las líderes de Alianza Lima.

Las emociones se intensifican a medida que los equipos batallan por sus objetivos, con el Coliseo Miguel Grau consolidándose cada vez más como el escenario central del vóley nacional y testigo de actuaciones determinantes para el rumbo de la temporada.

Las 'pumas' se impusieron 3-0 en el partido. Este es el punto de Alexandra Machado que cerró el encuentro. (Video: Latina)

Resultados y programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 29 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Regatas Lima (14:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)
  • Géminis vs Deportivo Soan (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)
  • Universitario vs Olva Latino (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Domingo 30 de noviembre

  • Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)
  • Deportivo Wanka vs Universidad San Martín (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)
  • Alianza Lima vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)
Programación de la fecha 6
Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Vóley (FPV) puso a la venta las entradas y los hinchas podrán adquirirlas través del portal de Joinnus.

Los precios de los tickets van desde S/. 20.00 soles para general hasta los S/. 45.00 soles para occidente.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Precios de las entradas para
Precios de las entradas para los partidos de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los vibrantes cotejos podrán seguirse en exclusiva a través de Latina Televisión, tanto en su señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702). La cobertura estará disponible también mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

Por su parte, Infobae Perú desarrollará un seguimiento completo desde el Coliseo Miguel Grau del Callao, entregando la previa, el desarrollo punto a punto, los momentos más destacados, declaraciones de protagonistas, resultados, tabla de posiciones y otros aspectos relevantes del evento.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima VóleyUniversitario VóleySan Martín VóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

El delantero argentino, de 41 años, atendió con respeto a los periodistas no bien concluyó el entrenamiento, en Lurín. Explicó que el tema de su adiós lo abordará pronto formalmente

Hernán Barcos se pronuncia por

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

El entrenador argentino manejaba un plan de trabajo a plasmar en el club para el próximo año, pero los directivos cortaron su gestión. “Las palabras se las lleva el viento”, lamentó

Carlos Desio, dolido por deslealtad

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

El ‘exjotita’ reveló el problema ‘blanquiazul’ que benefició a Universitario y que provocó que celebren el tricampeonato: “tienen que ser cracks dentro del campo y cracks fuera del campo”

Reimond Manco apuntó contundente motivo

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

La deportista le dio su décima presea dorada en vela para el Perú en la competición: se subió al podio en la modalidad de sunfish

Adriana Barrón ganó medalla de

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

El ‘verdao’ y el ‘mengao’ son las instituciones del país de la samba que más instancias definitivas han alcanzado en los últimos años en el torneo de Conmebol, pero todo eso tiene una explicación. Conoce el motivo y la diferencia con Perú

Palmeiras y Flamengo en la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú declara en emergencia frontera

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

Caso Betssy Chávez: Canciller viajará a Washington para pedir ante la OEA la revisión del Convención de Asilo de Caracas

Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su segunda destitución y ordena a la JNJ reponerlo como fiscal supremo

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Pamela López confiesa por qué se realizó reducción de mamas y lipoescultura: “Me hice la mastopexia, era necesario”

Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

DEPORTES

Hernán Barcos se pronuncia por

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?