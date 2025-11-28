Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con el inicio de la sexta jornada, la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 avanza firmemente. Durante este fin de semana, seis enfrentamientos animarán el Coliseo Miguel Grau del Callao, mientras la tabla de posiciones empieza a definir los destinos tanto de quienes apuntan al liderato como de los equipos que buscan alejarse de la zona de peligro.

La atención se centra en Alianza Lima, único club que se mantiene invicto gracias a sus siete triunfos consecutivos, incluso tras disputar dos encuentros adicionales por su presencia en el Mundial de Clubes 2025. Este destacado desempeño permite a las ‘blanquiazules’ comandar la clasificación y afianzarse como referentes de la temporada.

Su próximo compromiso servirá de antesala a su viaje a Brasil, donde enfrentarán el reto internacional. Antes de partir, deberán medirse ante Atlético Atenea, conjunto que ha sorprendido por su nivel reciente y que arriba motivado tras derrotar a Géminis tres sets a uno. Este enfrentamiento representa para las bicampeonas una oportunidad decisiva para sostener su invicto y afianzar su liderazgo en la competencia.

Las 'blanquiazules' ganaron el tercer set y sumaron una nueva victoria en la Liga Peruana de vóley (Latina TV)

Además, el panorama muestra a Universitario de Deportes en una etapa ascendente, luego de imponerse con claridad a Kazoku No Perú. El próximo rival de las ‘cremas’ será Olva Latino, cuadro que ha demostrado resistencia y capacidad competitiva con dos victorias recientes obtenidas en ‘tie break’, incluyendo duelos en los que logró poner en aprietos a las líderes de Alianza Lima.

Las emociones se intensifican a medida que los equipos batallan por sus objetivos, con el Coliseo Miguel Grau consolidándose cada vez más como el escenario central del vóley nacional y testigo de actuaciones determinantes para el rumbo de la temporada.

Las 'pumas' se impusieron 3-0 en el partido. Este es el punto de Alexandra Machado que cerró el encuentro. (Video: Latina)

Resultados y programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 29 de noviembre

Kazoku No Perú vs Regatas Lima (14:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Géminis vs Deportivo Soan (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Universitario vs Olva Latino (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Domingo 30 de noviembre

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Deportivo Wanka vs Universidad San Martín (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Alianza Lima vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Vóley (FPV) puso a la venta las entradas y los hinchas podrán adquirirlas través del portal de Joinnus.

Los precios de los tickets van desde S/. 20.00 soles para general hasta los S/. 45.00 soles para occidente.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Precios de las entradas para los partidos de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los vibrantes cotejos podrán seguirse en exclusiva a través de Latina Televisión, tanto en su señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702). La cobertura estará disponible también mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

Por su parte, Infobae Perú desarrollará un seguimiento completo desde el Coliseo Miguel Grau del Callao, entregando la previa, el desarrollo punto a punto, los momentos más destacados, declaraciones de protagonistas, resultados, tabla de posiciones y otros aspectos relevantes del evento.