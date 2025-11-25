Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 6 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tendrá grandes partidos, entre ellos el enfrentamiento de Alianza Lima con Atlético Atenea. Este duelo es el llamado a ser el mejor de la nueva jornada por el presente de ambas escuadras en el campeonato.

Las ‘blanquiazules’ es el único equipo invicto en el torneo doméstico con 7 partidos ganados y 21 puntos conseguidos. Este elenco adelantó dos compromisos por su participación en el Mundial de Clubes, la cual precisamente encarará a inicios de diciembre.

En su última contienda, el combinado de Facundo Morando demostró que tiene un plantel largo para competir en ambos certamenes, al vencer 3-0 a Rebaza Acosta con grandes actuaciones de sus flamantes fichajes, Elina Rodríguez y Maria Alejandra Marin.

Las 'blanquiazules' ganaron el tercer set y sumaron una nueva victoria en la Liga Peruana de vóley (Latina TV)

Atenea, por su parte, también viene de conseguir una victoria en la fecha anterior. En el choque de clubes sorpresas, las ‘diosas’ se repusieron tras perder el primer set y le dieron vuelta a Deportivo Géminis (3-1). Las extranjeras Nicole Pérez y Manuela Sierra brillaron dentro de la cancha del Miguel Grau.

En cuanto a su posición en la tabla de la Liga Peruana de Vóley, las dirigidas por Lorena Góngora son cuartas por detrás de Universidad San Martín, Universitario de Deportes y del propio Alianza. Además, de superar a Regatas Lima -de manera imprevista- por un punto.

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

¿Cómo quedaron los últimos Alianza vs Atenea?

La temporada pasada fue la primera vez que Alianza Lima y Atlético Atenea se midieron dentro de una cancha. Este segundo club en mención logró su primer ascenso a la máxima categoría y pudo enfrentrarse a los mejores equipos del país, entre ellos a las vigentes campeonas.

En la fecha 1 -que significó el debut de Atenea en la liga- disputaron su primer encuentro y este terminó con una victoria abultada de las ‘blanquiazules’ (3-0). Después, en el octogonal final, el score se repitió a favor de las ‘victorianas’, dejando un saldo negativo para las ‘diosas’.

Ahora, con una temporada encima en la profesional y un equipo asentado bajo la dirección de Lorena Góngora, uno de los mejores clubes formativos buscará romper el invicto de Alianza Lima y reafirmar su cartel de candidato al título de esta temporada.

Atlético Atenea no pudo sacarle un set a Alianza Lima en los dos partidos de la temporada pasada.

Otros partidos de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 29 de noviembre

Kazoku No Perú vs Regatas Lima | 14:30 horas | Latina TV, web y app

Géminis vs Deportivo Soan | 17:00 horas | Latina TV, web y app

Universitario vs Olva Latino | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 30 de noviembre

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano | 12:30 horas | Latina TV, web y app

Deportivo Wanka vs Universidad San Martín | 15:00 horas | Latina TV, web y app

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Alianza Lima se va al Mundial de Clubes

Facundo Morando y compañía se despedirán de su hinchada ante Atlético Atenea y viajarán con destino a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde competirán por primera vez en un Mundial de Clubes de vóley.

Alianza Lima ya conoce a sus rivales al quedar situado en el Grupo A. Las vigentes bicampeonas peruanas chocarán con Osasco Sao Cristóvao Saúde de Brasil, Savino Del Bene Scandicci de Italia y Zhetysu VC de Kazajistán, a partir del 9 de diciembre.

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)