Perú Deportes

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Guardar
13:32 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Olva Latino se enfrentan hoy, sábado 29 de noviembre, en el marco de la fecha 6 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso comenzará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

13:32 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario recuperó el camino del triunfo tras el revés sufrido frente a San Martín (3-2). En la fecha anterior, el conjunto ‘crema’ se impuso por 3-0 ante Kazoku No Perú, destacando el debut oficial de Maluh Oliveira, su refuerzo brasileño, que se reincorporó después de una lesión sufrida en la pretemporada.

La solidez mostrada en ese partido permitió que el equipo dirigido por Paco Hervás se afiance en los primeros lugares de la tabla, ubicándose en la segunda posición con trece puntos. La escuadra se mantiene a la expectativa por detrás de Alianza Lima, que lidera con ocho unidades más, aunque con mayor cantidad de partidos disputados por su participación internacional. El objetivo se centra en no ceder terreno y aprovechar la regularidad para mantenerse en el lote de punteros.

Por otro lado, las ‘pumas’ sumaron un nuevo elemento en las últimas horas. Hervás incorporó a una armadora en medio de las críticas al nivel de Lucía Magallanes y Zaira Manzo. El cuadro de Ate le dio la bienvenida a Seleisa Elisaia, levantadora estadounidense, con paso por Rumania, Costa Rica y Brasil.

Las 'pumas' se impusieron 3-0 en el partido. Este es el punto de Alexandra Machado que cerró el encuentro. (Video: Latina)
13:31 hsHoy

¿Cómo llega Olva Latino?

Olva Latino se transformó en una de las revelaciones de la temporada tras dejar atrás su lucha por la permanencia en la anterior campaña. Actualmente, el conjunto dirigido por Walter Lung ocupa el sexto lugar, superando a rivales de trayectoria como Deportivo Géminis y Circolo Sportivo Italiano.

La principal fortaleza de este grupo es la capacidad para revertir marcadores adversos y sostener la intensidad a lo largo de partidos extensos, tal como ocurrió en la última jornada cuando tras comenzar perdiendo frente a Circolo, logró darle vuelta al resultado y quedarse con dos puntos.

Dentro de su plantel destacan jugadoras como las hermanas Mirtha Uribe y Daniela Uribe, además del reciente fichaje de Nayla Da Silva, una de las máximas anotadoras del certamen. El físico y la mentalidad para competir hasta el último punto colocan a Olva como un rival difícil para cualquier aspirante a la cima.

Olva Latino se prepara para
Olva Latino se prepara para enfrentar a Universitario mientras espera la llegada de Loane Motta Paes. Crédito: Prensa club
13:31 hsHoy

Horarios del Universitario vs Olva Latino

El partido comenzará a las 19:00 horas de Perú, aunque dependerá de la duración y el término de los cotejos previos. Con respecto a otros países, arrancará a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Universitario enfrentará a Olva Latino
Universitario enfrentará a Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
13:31 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Olva Latino

El Universitario vs Olva Latino se podrá ver únicamente a través de Latina TV, que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y por medio de sus plataformas digitales, como su sitio web y aplicación.

Además, la televisora informó que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube, buscando reforzar el uso de su aplicación, donde estarán disponibles las repeticiones de todos los encuentros.

Temas Relacionados

Universitario VóleyOlva Latinovóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo y Palmeiras estarán frente a frente para conquistar el título del torneo internacional en el estadio Monumental. Sigue toda la previa del partidazo que se viviá en Lima

La fiesta de la final

Buses con hinchas del Palmeiras que tardaron 5 días en llegar a Lima fueron recibidos con cánticos y una verdadera fiesta en Miraflores

La barra del cuadro paulista fue recibida en Lima con cánticos, música y muestras de apoyo de otros grupos de aficionados. Se generó un ambiente festivo en la ciudad

Buses con hinchas del Palmeiras

Final de la Copa Libertadores 2025: Flamengo, Palmeiras y todo lo que debes saber de los equipos brasileños que se enfrentan en el Monumental de Lima

Dos clubes históricos de Brasil se enfrentarán en el estadio Monumental para definir al campeón del torneo internacional: solo uno alcanzará la gloria eterna

Final de la Copa Libertadores

Flamengo vs Palmeiras final: fecha, hora y canal TV en Perú del duelo por la Copa Libertadores 2025

Todo está listo para que los dos clubes históricos de Brasil peleen por el título del torneo internacional que se jugará en el estadio Monumental. Conoce todos los detalles para seguirlo en vivo

Flamengo vs Palmeiras final: fecha,

Final de la Copa Libertadores 2025: cómo llegar al Estadio Monumental, accesos, rutas y lo que puedes y no debes llevar

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán hoy, sábado 29 de noviembre, en el recinto de Ate. Entérate todo lo que debes saber para asistir al estadio sin problemas

Final de la Copa Libertadores

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una grabación de Pappo y

Una grabación de Pappo y Botafogo en versión acústica reivindica el sentimiento del blues argentino

Sundar Pichai, CEO de Google, predice que el vibe coding creará nuevas carreras para profesionales sin perfil tecnológico

La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

Tensión entre la UCR y Provincias Unidas por los bloques en el Congreso: el rol de los gobernadores y el riesgo en Diputados

Informe especial del Servicio Meteorológico: cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica durante el verano

INFOBAE AMÉRICA

Las devastadoras inundaciones en Asia

Las devastadoras inundaciones en Asia dejaron casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Donald Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”

Tormenta invernal afecta a más de 46 millones de personas en EEUU y provoca caos en rutas y aeropuertos este fin de semana

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 29 de noviembre

DEPORTES

Franco Colapinto larga desde el

Franco Colapinto larga desde el pit line en la Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El contundente análisis del DT de Palmeiras sobre el presente de River Plate: “No puedo mentir”

El Inter Miami de Lionel Messi buscará llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Neymar desoyó a los médicos, jugó lesionado y fue clave para sacar a Santos del descenso: gol y asistencia ante Sport Recife