Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Además, la televisora informó que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube, buscando reforzar el uso de su aplicación, donde estarán disponibles las repeticiones de todos los encuentros.

El Universitario vs Olva Latino se podrá ver únicamente a través de Latina TV , que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y por medio de sus plataformas digitales, como su sitio web y aplicación.

El partido comenzará a las 19:00 horas de Perú , aunque dependerá de la duración y el término de los cotejos previos. Con respecto a otros países, arrancará a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador ; a las 20:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos ; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay .

Dentro de su plantel destacan jugadoras como las hermanas Mirtha Uribe y Daniela Uribe , además del reciente fichaje de Nayla Da Silva, una de las máximas anotadoras del certamen. El físico y la mentalidad para competir hasta el último punto colocan a Olva como un rival difícil para cualquier aspirante a la cima.

La principal fortaleza de este grupo es la capacidad para revertir marcadores adversos y sostener la intensidad a lo largo de partidos extensos, tal como ocurrió en la última jornada cuando tras comenzar perdiendo frente a Circolo, logró darle vuelta al resultado y quedarse con dos puntos.

Olva Latino se transformó en una de las revelaciones de la temporada tras dejar atrás su lucha por la permanencia en la anterior campaña. Actualmente, el conjunto dirigido por Walter Lung ocupa el sexto lugar, superando a rivales de trayectoria como Deportivo Géminis y Circolo Sportivo Italiano.

Por otro lado, las ‘pumas’ sumaron un nuevo elemento en las últimas horas. Hervás incorporó a una armadora en medio de las críticas al nivel de Lucía Magallanes y Zaira Manzo. El cuadro de Ate le dio la bienvenida a Seleisa Elisaia, levantadora estadounidense, con paso por Rumania, Costa Rica y Brasil.

La solidez mostrada en ese partido permitió que el equipo dirigido por Paco Hervás se afiance en los primeros lugares de la tabla, ubicándose en la segunda posición con trece puntos. La escuadra se mantiene a la expectativa por detrás de Alianza Lima , que lidera con ocho unidades más, aunque con mayor cantidad de partidos disputados por su participación internacional. El objetivo se centra en no ceder terreno y aprovechar la regularidad para mantenerse en el lote de punteros.

Universitario recuperó el camino del triunfo tras el revés sufrido frente a San Martín (3-2). En la fecha anterior, el conjunto ‘crema’ se impuso por 3-0 ante Kazoku No Perú , destacando el debut oficial de Maluh Oliveira, su refuerzo brasileño, que se reincorporó después de una lesión sufrida en la pretemporada.

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Olva Latino se enfrentan hoy, sábado 29 de noviembre, en el marco de la fecha 6 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso comenzará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

