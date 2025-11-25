Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario de Deportes logró recuperarse en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y se mantiene firme en su lucha por el título nacional. Las ‘pumas’ dejaron atrás su dura derrota con San Martín por 2-3 y sacaron un triunfazo frente Kazoku No Perú, el pasado domingo 23 de noviembre.

La ‘U’ sacó un contundente 3-0 con las recién ascendidas, se mostró dominador en todo momento, imponiéndose en sets corridos con parciales de 25-19, 25-16 y 25-14.

La escuadra dirigida por Francisco Hervás demostró disciplina táctica, fortaleza defensiva y una ofensiva precisa, lo que le permitió controlar el desarrollo del partido desde el inicio y no dejar margen de reacción a su oponente. Ni la juventud ni el entusiasmo del cuadro japonés fueron suficientes para inquietar a Universitario, cuyo desempeño colectivo fue sólido a lo largo de los tres sets.

En cuanto al aporte individual, Alexandra Machado y Mara Leao lideraron la cuenta anotadora, sumando diez puntos cada una. Además, la atacante Maluh Oliveira volvió a la actividad tras superar una lesión, contribuyendo con ocho unidades que refirmaron la superioridad del conjunto ‘merengue’.

Gracias a este resultado, las ‘cremas’ suman su cuarta victoria en la presente campaña y permanece en la segunda posición, solo por detrás del puntero Alianza Lima. El plantel sigue en carrera por alcanzar los primeros lugares del torneo. La siguiente prueba para las ‘pumas’ será ante Olva Latino, rival que atraviesa un buen momento luego de encadenar dos triunfos consecutivos en el campeonato.

Las 'pumas' se impusieron 3-0 en el partido. Este es el punto de Alexandra Machado que cerró el encuentro. (Video: Latina)

Universitario vs Olva Latino: día y hora del encuentro por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas este sábado 29 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario pactado es a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), comenzará a las 16:00 horas; y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el inicio será a las 17:00 horas.

Universitario venció en sets corridos a Kazoku No Perú por la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U

Canal TV para ver Universitario vs Olva Latino por Liga Peruana de Vóley 2025/26

El vibrante cotejo será transmitido de manera exclusiva por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible en la página web y aplicativo de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau del Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

¿Cómo se jugará la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Sábado 29 de noviembre

Kazoku No Perú vs Regatas Lima (14:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Géminis vs Deportivo Soan (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Universitario vs Olva Latino (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Domingo 30 de noviembre

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Deportivo Wanka vs Universidad San Martín (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Alianza Lima vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y app)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que los boletos se podrán a la venta este miércoles 26 de noviembre, a partir del mediodía a través del portal de Joinnus.

Los precios de los tickets van desde S/. 20.00 soles para general hasta los S/. 45.00 soles para occidente. Los hinchas podrán separar su asiento con anticipación.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles