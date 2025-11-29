Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 6 de la primera fase

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa en curso. Crédito: LPV

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa su marcha y la tabla empieza a perfilar a los primeros candidatos. Este fin de semana, los 12 clubes volverán al Coliseo Miguel Grau del Callao para disputar una jornada que podría resultar determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato, especialmente ahora que cada punto empieza a pesar más en la lucha por los primeros lugares y el descenso.

Alianza Lima afronta esta sexta fecha como el único equipo que mantiene el invicto, tras un inicio de temporada impecable en el que ganó todos sus encuentros con autoridad. Su objetivo es conseguir un triunfo más antes de emprender el viaje a Brasil para disputar el Mundial de Clubes 2025, un torneo que promete ser un desafío mayor y que acapara gran parte de la expectativa del plantel y la afición.

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Con su arranque perfecto, Alianza Lima se ha consolidado en la cima de la tabla. El equipo ‘blanquiazul’ ha sumado 21 puntos de 21 posibles, logrando una ventaja considerable en esta fase del campeonato. Esta sólida racha le permite encarar con cierta tranquilidad su participación internacional, aunque registra dos partidos más que el resto. Por su parte, Universitario de Deportes y San Martín completan el podio provisional. A continuación, la clasificación actual:

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Es importante recordar que los diez primeros equipos de esta primera fase avanzarán a la segunda ronda para seguir en la lucha por el título. En tanto, los dos últimos deberán disputar la permanencia en un cuadrangular ante el líder y sublíder de la Liga Intermedia.

Programación y resultados de la fecha fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La sexta jornada de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, con una cartelera de seis encuentros que pueden empezar a definir tendencias en la tabla. Todos los duelos serán transmitidos en señal abierta por Latina. Esta es la programación confirmada:

Sábado 29 de noviembre

Kazoku No Perú vs Regatas Lima | 14:30 horas | Latina TV, web y app

Géminis vs Deportivo Soan | 17:00 horas | Latina TV, web y app

Universitario vs Olva Latino | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 30 de noviembre

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano | 12:30 horas | Latina TV, web y app

Deportivo Wanka vs Universidad San Martín | 15:00 horas | Latina TV, web y app

Alianza Lima vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Una fecha más en el Callao

Otra vez el Callao recibirá los enfrentamientos de vóley después del clásico vibrante que se vivió la fecha anterior. Alianza Lima, vigente bicampeón nacional, ha iniciado de forma óptima su lucha por el trono y ahora buscará extender su racha invicta ante un Atlético Atenea, que está dispuesto a intentar el batacazo.

Regatas Lima, que logró una espectacular remontada frente a San Martín, buscará mantener su racha positiva ante un Kazoku que aún no conoce la victoria. El equipo espera aprovechar su buen momento y seguir mostrando solidez en ataque y defensa. Por su parte, la USMP buscará recuperarse de su reciente derrota cuando se enfrente a Deportivo Wanka, intentando corregir errores y retomar confianza.

Universitario de Deportes, en tanto, apunta a sumar un nuevo triunfo ante Olva Latino, un equipo que llega en alza tras ganar sus últimos dos partidos y que complicó a Alianza Lima en la tercera jornada. Las ‘pumas’ deberán estar concentradas para neutralizar los ataques de su rival y mantener su solidez en la cancha.