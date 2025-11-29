Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 6 de la primera fase

La lucha por avanzar a la segunda fase continúa con Alianza Lima como líder indiscutible. En esta sexta jornada, se esperan partidos intensos que podrían definir cambios importantes en la clasificación

Guardar
La Fase 1 de la
La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa en curso. Crédito: LPV

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa su marcha y la tabla empieza a perfilar a los primeros candidatos. Este fin de semana, los 12 clubes volverán al Coliseo Miguel Grau del Callao para disputar una jornada que podría resultar determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato, especialmente ahora que cada punto empieza a pesar más en la lucha por los primeros lugares y el descenso.

Alianza Lima afronta esta sexta fecha como el único equipo que mantiene el invicto, tras un inicio de temporada impecable en el que ganó todos sus encuentros con autoridad. Su objetivo es conseguir un triunfo más antes de emprender el viaje a Brasil para disputar el Mundial de Clubes 2025, un torneo que promete ser un desafío mayor y que acapara gran parte de la expectativa del plantel y la afición.

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Con su arranque perfecto, Alianza Lima se ha consolidado en la cima de la tabla. El equipo ‘blanquiazul’ ha sumado 21 puntos de 21 posibles, logrando una ventaja considerable en esta fase del campeonato. Esta sólida racha le permite encarar con cierta tranquilidad su participación internacional, aunque registra dos partidos más que el resto. Por su parte, Universitario de Deportes y San Martín completan el podio provisional. A continuación, la clasificación actual:

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Es importante recordar que los diez primeros equipos de esta primera fase avanzarán a la segunda ronda para seguir en la lucha por el título. En tanto, los dos últimos deberán disputar la permanencia en un cuadrangular ante el líder y sublíder de la Liga Intermedia.

Programación y resultados de la fecha fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La sexta jornada de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, con una cartelera de seis encuentros que pueden empezar a definir tendencias en la tabla. Todos los duelos serán transmitidos en señal abierta por Latina. Esta es la programación confirmada:

Sábado 29 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Regatas Lima | 14:30 horas | Latina TV, web y app
  • Géminis vs Deportivo Soan | 17:00 horas | Latina TV, web y app
  • Universitario vs Olva Latino | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 30 de noviembre

  • Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano | 12:30 horas | Latina TV, web y app
  • Deportivo Wanka vs Universidad San Martín | 15:00 horas | Latina TV, web y app
  • Alianza Lima vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app
Programación de la fecha 6
Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Una fecha más en el Callao

Otra vez el Callao recibirá los enfrentamientos de vóley después del clásico vibrante que se vivió la fecha anterior. Alianza Lima, vigente bicampeón nacional, ha iniciado de forma óptima su lucha por el trono y ahora buscará extender su racha invicta ante un Atlético Atenea, que está dispuesto a intentar el batacazo.

Regatas Lima, que logró una espectacular remontada frente a San Martín, buscará mantener su racha positiva ante un Kazoku que aún no conoce la victoria. El equipo espera aprovechar su buen momento y seguir mostrando solidez en ataque y defensa. Por su parte, la USMP buscará recuperarse de su reciente derrota cuando se enfrente a Deportivo Wanka, intentando corregir errores y retomar confianza.

Universitario de Deportes, en tanto, apunta a sumar un nuevo triunfo ante Olva Latino, un equipo que llega en alza tras ganar sus últimos dos partidos y que complicó a Alianza Lima en la tercera jornada. Las ‘pumas’ deberán estar concentradas para neutralizar los ataques de su rival y mantener su solidez en la cancha.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima VóleyUniversitario Vóleyvóley peruanoSan Martín VóleyRegatas Limaperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una jornada más del torneo nacional: Alianza Lima afrontará su último duelo previo al Mundial de Clubes, Universitario hará lo suyo con Olva Latino, Regatas Lima buscará afianzarse ante Kazoku No Perú, y mucho más

Resultados de la fecha 6

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

El delantero argentino, de 41 años, atendió con respeto a los periodistas no bien concluyó el entrenamiento, en Lurín. Explicó que el tema de su adiós lo abordará pronto formalmente

Hernán Barcos se pronuncia por

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

El entrenador argentino manejaba un plan de trabajo a plasmar en el club para el próximo año, pero los directivos cortaron su gestión. “Las palabras se las lleva el viento”, lamentó

Carlos Desio, dolido por deslealtad

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

El ‘exjotita’ reveló el problema ‘blanquiazul’ que benefició a Universitario y que provocó que celebren el tricampeonato: “tienen que ser cracks dentro del campo y cracks fuera del campo”

Reimond Manco apuntó contundente motivo

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

La deportista le dio su décima presea dorada en vela para el Perú en la competición: se subió al podio en la modalidad de sunfish

Adriana Barrón ganó medalla de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Wilson Soto da marcha atrás

Wilson Soto da marcha atrás y retira proyecto que exigía título profesional a influencers para difundir información

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

Caso Betssy Chávez: Canciller viajará a Washington para pedir ante la OEA la revisión del Convención de Asilo de Caracas

Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su segunda destitución y ordena a la JNJ reponerlo como fiscal supremo

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

ENTRETENIMIENTO

Shin Hyun Joon desata la

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

DEPORTES

Hincha de Palmeiras murió en

Hincha de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima a horas de la final de Copa Libertadores 2025

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”