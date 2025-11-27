Perú Deportes

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

El delantero argentino, de 41 años, atendió con respeto a los medios de comunicación no bien concluyó el entrenamiento en Lurín. Explicó que el tema de su adiós lo abordará pronto formalmente

Hernán Barcos besando el escudo
Hernán Barcos besando el escudo de Alianza Lima en una celebración goleadora. - Crédito: Difusión

El día después de la salida de Hernán Barcos originó que los medios de comunicación se ubicaran con fuerza en los exteriores del complejo deportivo EGB Lurín. No hubo ninguna convocatoria oficial, por lo que los reporteros esperaron que el histórico delantero de Alianza Lima apareciese al final de los entrenamientos y así abordarlo en su vehículo.

Al momento que HB9 cruzó las puertas del centro de prácticas, vio cómo una cantidad considerable de micrófonos chocaban en la ventana de su camioneta. Por un tema de estimación a las labores comunicacionales, el veterano futbolista respondió a los cuestionamientos con una frase escueta.

Hernán Barcos cierra la puerta
Hernán Barcos cierra la puerta de Matute con 72 goles y 26 asistencias en un lustro. - Crédito: Difusión
“Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una reunión seria y tranquila, lo hablamos, gracias”, mencionó Barcos.

En los próximos días, presumiblemente tras la finalización de los partidos por los play-offs de la Copa Libertadores 2026, la institución de La Victoria elevará un comunicado formal en el que se aborde el final de la historia del icónico goleador extranjero, cuya carrera está en el aire, aunque con opciones importantes para continuar en Liga 1.

El delantero puso el empate en La Bombonera con potente cabezazo. (Video: ESPN)

El cónclave del adiós

Alianza Lima comunicó oficialmente la salida de Hernán Barcos, quien no renovará su contrato con el club para la próxima temporada. La decisión, que se formalizó el miércoles en las instalaciones de EGB en Lurín, fue transmitida al delantero argentino tras el entrenamiento.

Entre los motivos principales, la directiva priorizó la planificación deportiva y económica, considerando que no resulta viable mantener a dos delanteros de 42 años en el plantel para el próximo año. Además, la postura del entrenador Néstor Gorosito, quien ya había manifestado su opinión contraria a la renovación del ‘Pirata’, influyó en la determinación final.

Hernán Barcos se marcha de
Hernán Barcos se marcha de Alianza Lima después de cinco temporadas como goleador. - Crédito: Difusión
A pesar de que Barcos es el segundo máximo goleador del equipo en la temporada, con 14 goles, el club también tomó en cuenta otros aspectos. En las últimas semanas, el nombre del delantero se asoció a tensiones internas en el vestuario, y la dirigencia buscará preservar el bienestar del grupo de cara al futuro.

Aunque la decisión ya fue comunicada, Hernán Barcos aún disputará al menos dos partidos más con Alianza Lima: el 2 y el 6 de diciembre, cuando el equipo enfrentará a Sporting Cristal en la serie que definirá al rival de Cusco FC por el segundo lugar. El club ya evalúa organizar una despedida para HB9 tras la conclusión de los playoffs.

El delantero puso el 1-1 para la clasificación 'blanquiazul'. (Video: ESPN)

Una defensa a ultranza

Una vez que Hernán Barcos conoció la puerta de salida del club al que defendió con éxito goleador por un lustro, encontró resguardo y serenidad en el seno de su núcleo familiar, sobre todo de su esposa, quien no lo pensó dos veces para defenderlo.

Mediante una historia publicada en Instagram, Giuli Cunha resaltó los valores de HB9, a quien se le discute por su frontalidad en los cruces personales, al tiempo que criticó con rudeza a todos aquellos que no respetan la profesionalidad.

La pareja Barcos Cunha en
La pareja Barcos Cunha en un viaje al interior del país durante las vacaciones de fin de año. - Crédito: @giulicunha
“Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre estamos orgullosos de ti. Siempre a tu lado, Barcos”, externó.

Además, Gabriel Barcos, hermano del emblemático ariete aliancista, mencionó que “siempre estuvo, siempre está... En los importantes con la cinta convirtiendo, en las difíciles con la cinta poniendo el pecho. Llegó para hacer goles, se va haciendo historia".

