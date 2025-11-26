Perú Deportes

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito

Las noticias en torno a las salidas en La Victoria crecen cada vez más. Ahora, todo apunta a que un foráneo y dos bicampeones dicen adiós en medio de una reestructuración deportiva

No hay más tiempo que perder en las oficinas de Alianza Lima. La era de reconstrucción ha dado inicio, aunque la temporada no ha terminado para los ‘íntimos’. Entremedias, claro está, se encuentra la resolución de la continuidad de Hernán Barcos. Al margen de ello, hay otros contratos que son revisados con detenimiento.

Desde luego que un contingente importante continuará en Matute, pero un grupo reducido se prepara para el adiós. Uno de ellos, por lo pronto, pertenece a la camada extranjera y otros dos cuentan con una importante identificación por integrar el bicampeonato (2021-2022), pero no entran en la consideración de Néstor Gorosito.

De acuerdo a información de L1MAX, las autoridades de Alianza Lima le abrirán la puerta de salida a Guillermo Enrique, Ángelo Campos y Ricardo Lagos. Ninguno de sus vínculos será renovado, lo que configura en una marcha definitiva con miras a los retos del próximo año.

De los mencionados, el más deseoso en mantenerse como futbolista en La Victoria era el ‘Loco’, pero lo cierto es que su permanencia era muy complicada. El club dueño de su carta pase, Gimnasia y Esgrima de La Plata, no contemplaba más que solo la venta definitiva, una operación considerada como innecesaria.

Guillermo Enrique, de 25 años, ancló en Alianza Lima por un pedido expreso del DT Néstor Gorosito, quien insistió en su cesión pese a que en el periodo anterior había padecido una serie de lesiones, las mismas que aparecieron, en ocasiones puntuales, durante su desempeño como lateral en Perú.

Con esa salida perfilada, conviene aclarar, el ‘Pipo’ tan solo tendrá a Josué Estrada para ocupar ese carril derecho. También surge como opción el juvenil Carlos Gómez, cuyo rendimiento apenas se apreció a inicios de año. No se descarta, eso sí, que se acuda al mercado de pases con el propósito de cerrar un refuerzo.

Reforma: adiós bicampeones

Ricardo Lagos y Ángelo Campos, dos piezas clave en la pasada consagración bicampeona de Alianza Lima, finalizarán su vínculo con el club al cierre de la temporada. Ambos jugadores fueron protagonistas en campañas que devolvieron al equipo del pueblo al primer plano del fútbol nacional, pero no continuarán su carrera en Matute.

RichyLagos llegó a La Victoria como un jugador poco conocido y se adaptó rápidamente a la exigencia del club. En los primeros años se estableció como una pieza inamovible en la banda izquierda. No obstante, en los últimos tiempos quedó relegado a la suplencia indefinida, situación que acrecentó su adiós.

En la portería, Ángelo Campos tendrá una despedida tras una temporada de escasa participación en Liga 1. La directiva confirmó la continuidad de Guillermo Viscarra, quien firmó por dos años con opción de renovación para una temporada adicional. Además, se descartó la llegada de Pedro Gallese y se busca a un segundo arquero peruano que ocupe el lugar del portero bicampeón.

De esa manera, la marcha de estos dos jugadores marca el cierre de una etapa y el inicio de un ciclo ambicioso, en el que Alianza Lima apunta a recuperar la mentalidad ganadora y alcanzar una participación relevante en la Copa Libertadores, impulsando una competencia intensa por los puestos titulares en todas las líneas.

