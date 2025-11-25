Alianza Lima busca revertir sanción contra Carlos Zambrano para que juegue el Alianza Lima vs Sporting Cristal pese a tarjeta roja.

Los 'blanquiazules' quieren anular la tarjeta roja mostrada al 'León' en el triunfo ante UTC. (RPP)

El último fin de semana terminó el Torneo Clausura y se definieron los playoffs por el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Alianza Lima venció 3-0 a UTC, pero no le alcanzó para quedar segundo, debido a que Cusco FC superó a Sport Huancayo de visita.

A esta mala noticia se le sumó la expulsión inédita de Carlos Zambrano. El central se ganó la segunda tarjeta amarilla por un supuesto choque con el árbitro Julio Quiroz, que fue interpretado por este último como una confrontación tras cobrar un penal a favor de los cajamarquinos en Matute.

El ‘León’ se marchó a las duchas y como consecuencia no podrá participar en la partido de ida por las semifinales ante Sporting Cristal. Ante ello, Alianza ha decidido apelar ante la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se anule la sanción.

El periodista de RPP, Kevin Pacheco, informó lo siguiente mediante su cuenta de X (antes Twitter): "Alianza Lima acaba de solicitar a la Comisión Disciplinaria la rectificación y anulación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano. Dentro de lo argumentado se adjuntan videos y se indica que el acto fue ‘absolutamente fortuito y carece de intencionalidad’“.

El reportero profundizó sobre lo sucedido el pasado domingo 23 de noviembre cuando el ‘Káiser’ fue expulsado. “Yo estaba línea recta a la acción, me parece que implica para una segunda tarjeta amarilla, no se ve en la tele, no es que Zambrano hace uno o dos pasos, hace tres pasos para buscar pechar al árbitro”, expresó en ‘Vamos al Var’.

Ahora, todo recae sobre las manos de la Comisión Disciplinaria que podría aceptar o rechazar el reclamo de Alianza Lima, o inclusive cabe la posibilidad de que este ente no atienda el pedido de los ‘blanquiazules’ antes del duelo con Cristal, privando a Zambrano de jugarlo.

Hay poco tiempo para dar una resolución a este polémico caso, que fue tema de debate en diferentes espacios digitales y redes sociales. El primer Alianza vs Cristal se jugará este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional de Lima.

Carlos Zambrano se pronunció sobre su expulsión

Pasaron minutos de su expulsión y final del partido entre Alianza Lima y UTC para que Carlos Zambrano se pronuncie mediante su cuenta de Instagram. El defensor peruano dejó una fuerte crítica al arbitraje y deslizó que la acción del juez principal ya estaba premeditada.

“Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan inclinadas antes de ocurrir”, comenzó.

Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

Zambrano reafirmó su postura, señalando que no hay motivo para ser amonestado y finalmente expulsado. Además, pidió tomar medidas sobre este incidente. “La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada, que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia”, cerró.