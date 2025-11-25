Perú Deportes

Alianza Lima busca revertir sanción contra Carlos Zambrano para que juegue el Alianza Lima vs Sporting Cristal pese a tarjeta roja

Los ‘blanquiazules’ presentaron reclamo en la Comisión Disciplinaria para que el defensor peruano pueda disputar la semifinal ida por los playoffs de la Liga 1 2025

Guardar
Los 'blanquiazules' quieren anular la tarjeta roja mostrada al 'León' en el triunfo ante UTC. (RPP)

El último fin de semana terminó el Torneo Clausura y se definieron los playoffs por el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Alianza Lima venció 3-0 a UTC, pero no le alcanzó para quedar segundo, debido a que Cusco FC superó a Sport Huancayo de visita.

A esta mala noticia se le sumó la expulsión inédita de Carlos Zambrano. El central se ganó la segunda tarjeta amarilla por un supuesto choque con el árbitro Julio Quiroz, que fue interpretado por este último como una confrontación tras cobrar un penal a favor de los cajamarquinos en Matute.

El ‘León’ se marchó a las duchas y como consecuencia no podrá participar en la partido de ida por las semifinales ante Sporting Cristal. Ante ello, Alianza ha decidido apelar ante la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se anule la sanción.

El periodista de RPP, Kevin Pacheco, informó lo siguiente mediante su cuenta de X (antes Twitter): "Alianza Lima acaba de solicitar a la Comisión Disciplinaria la rectificación y anulación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano. Dentro de lo argumentado se adjuntan videos y se indica que el acto fue ‘absolutamente fortuito y carece de intencionalidad’“.

Alianza Lima apeló tarjeta contra
Alianza Lima apeló tarjeta contra Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC.

El reportero profundizó sobre lo sucedido el pasado domingo 23 de noviembre cuando el ‘Káiser’ fue expulsado. “Yo estaba línea recta a la acción, me parece que implica para una segunda tarjeta amarilla, no se ve en la tele, no es que Zambrano hace uno o dos pasos, hace tres pasos para buscar pechar al árbitro”, expresó en ‘Vamos al Var’.

Ahora, todo recae sobre las manos de la Comisión Disciplinaria que podría aceptar o rechazar el reclamo de Alianza Lima, o inclusive cabe la posibilidad de que este ente no atienda el pedido de los ‘blanquiazules’ antes del duelo con Cristal, privando a Zambrano de jugarlo.

Hay poco tiempo para dar una resolución a este polémico caso, que fue tema de debate en diferentes espacios digitales y redes sociales. El primer Alianza vs Cristal se jugará este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional de Lima.

Alianza Lima busca revertir sanción
Alianza Lima busca revertir sanción contra Carlos Zambrano para que juegue el Alianza Lima vs Sporting Cristal pese a tarjeta roja.

Carlos Zambrano se pronunció sobre su expulsión

Pasaron minutos de su expulsión y final del partido entre Alianza Lima y UTC para que Carlos Zambrano se pronuncie mediante su cuenta de Instagram. El defensor peruano dejó una fuerte crítica al arbitraje y deslizó que la acción del juez principal ya estaba premeditada.

“Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan inclinadas antes de ocurrir”, comenzó.

Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

Zambrano reafirmó su postura, señalando que no hay motivo para ser amonestado y finalmente expulsado. Además, pidió tomar medidas sobre este incidente. “La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada, que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia”, cerró.

Temas Relacionados

Alianza LimaCarlos ZambranoSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos: “Su relación con el grupo está desgastada”

El exfutbolista contó que lo llamaron desde el club y le manifestaron por qué el ‘Pirata’ no seguirá en el 2026. “No está bien que le tire la gente encima”, añadió

Reimond Manco reveló los motivos

Pedro García apuntó factor que provocó la expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC: “Le sacaron la roja viéndole la placa”

El ‘Kaiser’ fue amonestado de manera polémica y se perderá la primera semifinal entre los ‘blanquiazules’ y Sporting Cristal el próximo martes 2 de diciembre en el estadio Nacional

Pedro García apuntó factor que

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ sostendrán su último compromiso previo al Mundial de Clubes, pero al frente tendrá a uno de los equipos emergentes de la temporada. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Atlético Atenea:

Bassco Soyer en Infobae Perú: Gil Vicente como inicio en Europa, la idolatría por Paolo Guerrero y el respeto a Hernán Barcos en Alianza Lima

De 18 años, Soyer es la última promesa surgida en La Victoria, que acaba de probar su primera aventura en el ‘Viejo Continente’ trasladándose a Portugal. Arropado por dos referentes sudamericanos en Matute, espera hacerse un camino como legionario. “Les prometo darle alegrías”, sostuvo en una amena charla

Bassco Soyer en Infobae Perú:

Entradas de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Se viene una nueva jornada, donde habrán duelos interesantes: Alianza Lima se despedirá frente Atenea, Universitario chocará con Olva Latino, y mucho más

Entradas de la fecha 6
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez culpa a gestión

Ernesto Álvarez culpa a gestión de Dina Boluarte por fondos fantasma en Beca 18: “El Gobierno anterior no había presupuestado”

Carlos Bruce dejará la alcaldía de Surco para postular a la de Lima en las próximas elecciones municipales 2026

Congreso: PL propone que al menos 10% del PBI se invierta en Educación

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso

Polémica por Beca 18: Directora de Pronabec presentó su renuncia tras revelarse falta de presupuesto

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa en Lima: horarios,

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

Renata Flores sorprende con cover de Dua Lipa en quechua: “Espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros”

Ricardo Arjona en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber sobre el concierto

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau: Todas las veces que el empresario fue captado engañando a la exMiss Perú con Analía Jiménez

Nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo: Jean Paul Gabuteau es grabado otra vez con su expareja

DEPORTES

Reimond Manco reveló los motivos

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos: “Su relación con el grupo está desgastada”

Pedro García apuntó factor que provocó la expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC: “Le sacaron la roja viéndole la placa”

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Bassco Soyer en Infobae Perú: Gil Vicente como inicio en Europa, la idolatría por Paolo Guerrero y el respeto a Hernán Barcos en Alianza Lima

Entradas de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo