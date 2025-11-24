Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”

El volante chileno confesó que hablará con la directiva de la 'U' para solucionar el tema de la sanción impuesta tras el duelo con los 'íntimos'. (Video: Fútbol en América)

Universitario de Deportes no pudo terminar el Torneo Clausura de forma invicta luego de la derrota en condición de visitante contra Los Chankas en la última fecha. De todos modos, ya cerró su participación en la Liga 1 2025 y la dirigencia se pondrá manos a la obra para definir el plantel de la próxima temporada. En ese contexto, Rodrigo Ureña aseguró que tiene contrato con el club, pero que tiene una reunión pendiente con la directiva por la larga suspensión que recibió tras el clásico ante Alianza Lima.

“Yo tengo contrato aún vigente con el club por un año más. Ya tendré que tener alguna reunión, sentarme a conversar, no para saber si sigo o no sigo”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa en Andahuaylas.

De la misma manera, el ‘Pitbull’ aseguró que el asunto de la charla pasa por la dura sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF de seis jornadas luego del choque con los ‘íntimos’ en el estadio Monumental. “Principalmente, tengo cosas puntuales que tocar, como el tema de mi sanción que sufrí este año, la cual todavía estoy esperando explicaciones, el porqué fueron. No hay videos, no hubo absolutamente nada, y me privaron de jugar un montón de tiempo”, señaló.

“Yo como profesional, lo único a que me debo es prepararme bien día a día, trabajar, alimentarme bien, para cuando me toque jugar”, añadió.

Los dos futbolistas y el técnico fueron castigados tras sus acciones en el último clásico. (RPP)

Justamente, en diálogo con ‘Juego Cruzado’, Rodrigo Ureña contó que la decisión fue “arbitraria” y le impactó de manera personal y profesional. Ureña explicó que en su experiencia en Chile, existe un proceso más transparente en el que el jugador puede defender su postura ante una comisión, con acceso directo a la evidencia utilizada para justificar las sanciones. Lamentó que en el caso peruano no haya existido ese espacio para presentar su versión ni la posibilidad de revisar pruebas concretas.

Asimismo, el futbolista chileno señaló que esta situación no solo le afectó a él, sino también a otros colegas durante la temporada, quienes tampoco pudieron ejercer su derecho a la defensa, de ahí que pidió mayor transparencia y revisión de los procedimientos disciplinarios para que los involucrados puedan explicar su perspectiva y conocer los motivos exactos de sus sanciones.

Desde su llegada en 2023, Rodrigo Ureña amplió su palmarés personal con tres trofeos de la Liga 1 consecutivos. - créditos: Universitario

¿Rodrigo Ureña seguirá en Universitario en 2026?

Más allá de que su contrato se termina a finales de 2026, Rodrigo Ureña podría estar viviendo sus últimas semanas en Universitario. A inicios de año estuvo cerca de Belgrano de Argentina y, recientemente, desde Colombia y Paraguay lo pretenden.

Ante ese panorama, el mediocampista de 32 años si bien admitió que tiene vínculo con la ‘U’, no puede asegurar que continuará. “Yo tengo contrato vigente en Universitario. La verdad que durante todo este tiempo he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final. Lo que pasa de aquí al otro año, no lo sé. Trato de vivir mi vida pensando solo en hoy, porque durante mi vida me gasté y mucho tiempo y mucha energía pensando en lo que podía pasar, en lo que quizás se podía llegar a dar. Y finalmente hoy estoy en Universitario, estoy bien, estoy tranquilo y enfocado, y con ganas de nuevamente ser campeón", expresó en ‘Juego Cruzado’.

Además, el seleccionado chileno dejó en claro que es un “tipo que le gusta ganar. Creo que me transformé en un obsesivo de ganar. No sé si a toda costa porque no respeto mucho eso, pero sí enfocado en poder seguir haciendo historia, ya sea en Universitario como si me tocara en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora. Toda mi carrera fue así”.