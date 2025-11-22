Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¡Día de partido! Universitario de Deportes visitará hoy, sábado 22 de noviembre, a Los Chankas en el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este compromiso está pactado para iniciar a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Los Chankas, situado en la ciudad de Andahuaylas.
Universitario se presenta a la última fecha del Torneo Clausura como flamante tricampeón del fútbol peruano, invicto y con la motivación de culminar el año sin derrotas. El equipo dirigido por Jorge Fossati ya había asegurado el título varias jornadas antes, pero fue en la fecha 18 cuando recibió el trofeo tras empatar 0-0 ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, lo que permitió la celebración junto a su público.
Ahora, la atención se centra en mantener la imbatibilidad en el torneo, aunque el cuerpo técnico evalúa realizar varias modificaciones en la alineación titular. Los jugadores que participaron en la gira de la selección peruana por Rusia, entre ellos Alex Valera, César Inga, Jesús Castillo y Jairo Concha, llegaron a Lima recién el jueves por la tarde y podrían comenzar el encuentro desde el banco de suplentes. Esta situación abre la oportunidad para que otros integrantes del plantel cierren un año que será recordado por el dominio ejercido en la Liga 1.
Los Chankas afrontan este partido con la ilusión de acceder por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana, objetivo que les exige vencer a Universitario en Andahuaylas y aguardar otros resultados. Una victoria les permitiría alcanzar los 50 puntos y situarse en zona de clasificación, aunque su destino todavía dependerá de lo que hagan sus rivales directos.
La presión es notable en el plantel tras la caída por 1-0 frente a ADT en la jornada anterior, un resultado que complicó el panorama pero no elimina la esperanza. El equipo ‘guerrero’ buscará hacerse fuerte en el estadio Los Chankas, alentado por su hinchada, para lograr la proeza en este cierre de campeonato. El contexto lo obliga a no guardar nada y apostar a su mejor versión futbolística ante el campeón en el intento de escribir el capítulo más importante de su paso por la máxima categoría.
Este cotejo comenzará a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
El Universitario vs Los Chankas será transmitido por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y entre otros más.
Asimismo, pasará por la aplicación Liga 1 Play y el canal de Youtube de L1 Max de manera gratuita. Por otro lado, Infobae Perú hará el seguimiento minuto a minuto de este compromiso en esta nota, con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.
La última vez que Universitario y Los Chankas se enfrentaron en la altura de Andahuaylas, el conjunto ‘crema’ logró rescatar un empate sin goles, y así ganó el Torneo Clausura y -a la par- se convirtió en bicampeón nacional de forma directa.