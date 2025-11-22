Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Cómo llega Los Chankas?

Los Chankas afrontan este partido con la ilusión de acceder por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana , objetivo que les exige vencer a Universitario en Andahuaylas y aguardar otros resultados. Una victoria les permitiría alcanzar los 50 puntos y situarse en zona de clasificación, aunque su destino todavía dependerá de lo que hagan sus rivales directos.

La presión es notable en el plantel tras la caída por 1-0 frente a ADT en la jornada anterior, un resultado que complicó el panorama pero no elimina la esperanza. El equipo ‘guerrero’ buscará hacerse fuerte en el estadio Los Chankas, alentado por su hinchada, para lograr la proeza en este cierre de campeonato. El contexto lo obliga a no guardar nada y apostar a su mejor versión futbolística ante el campeón en el intento de escribir el capítulo más importante de su paso por la máxima categoría.