Rodrigo Ureña reveló que Universitario no le pidió que se nacionalice: “No voy a ir con mis papeles a pararme en la embajada”

El volante chileno se defendió de las críticas que recibió por no “querer” sacar su DNI peruano para no ocupar cupo de extranjero en la ‘U’ en el 2026

El volante chileno abordó el tema de su nacionalización para liberar un cupo de extranjero en el 2026. (Juego Cruzado)

Universitario de Deportes conquistó el tricampeonato con algunas fechas de antelación y la directiva ya comenzó a armar su plantilla para luchar por el ‘tetra’ y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores durante el 2026. Dentro de ello, se ven las salidas, renovaciones y contrataciones.

A la par, se está analizando la posibilidad de nacionalización de algunos jugadores extranjeros que cuentan con los requisitos (tiempo viviendo en el Perú) para liberar una plaza y traer más futbolistas foráneos. De esta forma, armar una plantilla extensa y competitiva para el certamen Conmebol.

En esa línea, Matías Di Benedetto y Williams Riveros serían los elegidos para iniciar con los trámites para obtener su DNI peruano. El defensor argentino y paraguayo cumplen con los tres años solicitados, y tienen la predisposición de comenzar con el proceso.

Hay otro jugador que, al igual que los dos centrales, llegó a la ‘U’ en el 2023 y puede nacionalizarse. Se trata del volante chileno Rodrigo Ureña, quien aún tiene contrato vigente y es una de las piezas inamovibles dentro del once titular de Jorge Fossati.

Ureña expuso su postura sobre este proceso y se defendió de las críticas por supuestamente no querer iniciarlo, en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Juego Cruzado’. El mediocampista extranjero reveló que el club no se lo propuso.

“No soy de hablar mucho, se habló todo este tema, a mí desde el club, voy a dejar súper en claro esto, jamás se me habló de una nacionalización, para bien o para mal, porque después tú puedes poner tus condiciones, si te gusta o no te gusta, pero jamás se me habló del tema”, declaró.

Rodrigo Ureña reveló que Universitario no le pidió que se nacionalice peruano y libere un cupo de extranjero para el 2026.

El nacido en Conchalí añadió que se habló mucho de su supuesta negativa de nacionalizarse en redes sociales y catalogó este hecho como “absurdo”. El popular ‘Pitbull’ dejó en claro su postura entorno a este tema con dos frases cargadas de ironía.

“Lo explico así, si a ti no te invitan a un cumpleaños, tú a ese cumpleaños no vas, era un poco absurdo y escuché a muchos periodistas, no veo redes sociales, pero me llegaban muchas cosas, que yo no me quería nacionalizar por esto, que había sido un tema que yo personalmente, a mí nadie me ofreció nada, si a ti no te ofrecen algo, yo no voy a ir con mis papeles afuera de la embajada, a pedir que me nacionalicen“, sentenció.

Las palabras de Rodrigo Ureña desmienten lo dicho por Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, en diálogo con el podcast Tiempo Crema. En aquella oportunidad, el directivo habló de la nacionalización de Williams Riveros y manifestó que el jugador chileno no quería tramitar su DNI peruano.

Rodrigo tiene una posición respecto a su nacionalización, es más ya jugó, ya representó a Chile, entró algunos minutos oficiales, eso digamos que está descartado de plano”, apuntó el mandamás de la institución de Ate.

Franco Velazco, administrador de la 'U', contó detalles de la decisión del defensor paraguayo. (Tiempo Crema)

Rodrigo Ureña habló de su continuidad en Universitario

Otro tema que se habla sobre Rodrigo Ureña en los últimos días es su continuidad en Universitario de Deportes de cara al 2026. Si bien el volante extranjero cuenta con vínculo hasta finales del siguiente año, el mismo jugador no ha descartado analizar otras propuestas.

“Tengo contrato vigente en Universitario, he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final, lo que pase de aquí al otro año, no lo sé, trato de vivir mi día a día. (...) A mi nunca me ha gustado mentirle a la gente ni nada, trabajo para ser el mejor y a los mejores en algún momento los vienen a buscar, les ofrecen mejores contratos, mejores condiciones”, expresó.

El volante chileno tiene contrato vigente con la 'U', pero no negó que pueden llegar otras opciones. (Juego Cruzado)

