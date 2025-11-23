Perú Deportes

Gol de Paolo Guerrero con remate esquinado en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ abrió el marcador a favor del cuadro ‘blanquiazul’ en Matute contra el ‘gavilán del norte’, y busca su renovación de contrato

El delantero puso el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se enfrentaba en condición de local contra UTC en un duelo correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, los dueños de casa se hicieron protagonistas del juego con la posesión de la pelota y la explotación de los extremos para generar peligro, pero sin lograr abrir el marcador. Por su parte, el ‘gavilán del norte’, trató de apelar a los contragolpes para causar daño. De pronto, apareció Paolo Guerrero con un certero remate para poner el 1-0 a favor de los ‘blanquiazules’.

Esta acción se llevó a cabo a los 17 minutos de la primera mitad. El elenco ‘íntimo’ empezó jugando desde el fondo con el arquero Guillermo Viscarra, que tocó con Carlos Zambrano. El ‘Kaiser’ abrió por la banda izquierda con Miguel Trauco, quien avanzó unos metros y descargó en corto con Eryc Castillo, que le devolvió el balón y el ‘Mago’ se apoyó en Jesús Castillo.

El mediocampista zurdo cambió de lado con Fernando Gaibor, que cruzó la mitad de la cancha y metió un pase filtrado para Pablo Ceppelini, que jugó con Marco Huamán. El lateral derecho mandó un balón rasante por ese flanco para Alan Cantero, quien marcó la diagonal y se insertó en el área rival como un extremo, para luego sacar un centro. La ‘Culebra’ Castillo controló el esférico con la zurda y sacó un potente disparo con el mismo pie, pero la pelota impactó en el brazo derecho de Luis Garro.

El disparo de Eryc Castillo
El disparo de Eryc Castillo que impactó en el brazo derecho de Luis Garro en Alianza Lima vs UTC. - captura: L1 MAX

La jugada siguió en un contragolpe para UTC, que incluso alcanzó el borde del área de Alianza Lima, aunque el derechazo de Jarlin Quintero se fue desviado. A los pocos instantes, el árbitro Julio Quiroz recibió una comunicación desde el VAR para un posible penal. Y luego de una minuciosa revisión en la cabina del sistema de videoarbitraje, el colegiado sancionó la pena máxima sin dudar.

Paolo Guerrero no titubeó y agarró la pelota. La puso en el punto clave y, con un fuerte remate cruzado, venció la portería defendida por Diego Campos, haciendo explotar de algarabía el estadio Alejandro Villanueva.

La secuencia del gol de
La secuencia del gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura 2025.

El ‘Depredador’ celebró su anotación besando el escudo de su amado Alianza Lima, frente a la tribuna sur de Matute. Posteriormente, hizo una dedicatoria haciendo un corazón con sus manos mirando a la tribuna occidente, probablemente para su pareja, Ana Paula Consorte.

NOTICIA EN DESARROLLO...

