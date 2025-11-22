Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 19 del Torneo Clausura y Acumulado

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada de Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 19.

El Torneo Clausura de la Liga 1 2025 terminará este fin de semana con partidos que definirán el segundo puesto de la tabla acumulada, así como también al último descendido del campeonato. La jornada 19 promete muchos goles, buen fútbol y sobretodo desatará distintas emociones.

Esta fecha inició el domingo 16 de noviembre con la victoria de Alianza Atlético sobre Sport Boys en el Miguel Grau del Callao, que significó la última transmisión de GOLPERU en el fútbol peruano. Desde el 2026, solo habrá L1 Max para seguir los compromisos luego del final de contrato del Consorcio.

Continuó con el choque entre Sporting Cristal y Atlético Grau en el calor de Sullana. Este cotejo terminó con un triunfo de los ‘celestes’ gracias a los goles de Diego Otoya y Cristian Benavente. Ahora, el elenco de Paulo Autuori se preparará para los playoffs para el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El delantero puso el 2-0 con espectacular tanto desde fuera del área. (Video: L1MAX)

Este sábado 22, seguirá con el último partido del tricampeón, Universitario de Deportes. Los ‘cremas’ visitarán a Los Chankas en Andahuaylas con el objetivo de finalizar su campaña en el Clausura de manera invicta, aunque no será sencillo ya que los ‘guerreros’ buscan su boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El domingo 23, todo llegará a su fin con varios cotejos en simultáneo. Alianza Lima y Cusco FC se enfrentarán a UTC y Sport Huancayo, correspondientemente. Ambas escuadras luchan por quedar segundas en el Acumulado para clasificar a la final del play off y estar cerca de la fase de grupos de la Libertadores.

Después, Ayacucho FC, Juan Pablo II y Comerciantes Unidos buscan salvarse del descenso. Uno de los tres conjuntos se sumarán a Alianza Universidad y Deportivo Binacional el domingo. Este último club en mención fue descalificado tras un fallo de la justicia.

Actualmente, el conjunto ayacuchano se perfila como principal candidato a bajar a Segunda División. Y es que es antepenúltimo con 29 puntos y deberá esperar los resultados de sus rivales directos. Eso sí, se encuentra a la espera de la resolución de su polémico partido con Comerciantes Unidos, el cual se encontraba ganando, pero fue suspendido por una agresión al árbitro.

El nuevo comunicado de Ayacucho FC por la falta de respuesta de la Comisión de Justicia. Crédito: Prensa club

Tabla de posiciones del Torneo Clausura en la fecha 19

Tabla del Torneo Clausura luego de la derrota de Universitario ante Los Chankas.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 19

Tabla acumulada de la Liga 1 2025 luego de la derrota de Universitario ante Los Chankas.

Programación y resultados de la fecha 19 del Torneo Clausura

Domingo 16 de noviembre

- Sport Boys 0-1 Alianza Atlético (Finalizado)

Miércoles 19 de noviembre

- Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal (Finalizado)

Sábado 22 de noviembre

- Los Chankas 3-1 Universitario (Finalizado)

Domingo 23 de noviembre

- Alianza Lima vs UTC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

- Sport Huancayo vs Cusco FC (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Alianza Universidad vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Heraclio Tapia de Huánuco / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Descansan: Melgar y Deportivo Garcilaso