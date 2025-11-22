Perú Deportes

Sebastián Britos deja rendimiento preocupante con Universitario en cierre de Liga 1 2025 y lamenta derrota a manos de Los Chankas

“Nos vamos apenados, porque queríamos cerrar bien el año. Nos lo merecíamos, pero sabíamos que era una parada muy difícil. No es fácil venir a jugar acá”, expresó el portero no bien concluyó el duelo

El 'Seba' quedó con un sabor amargo por la caída 3-1, en Andahuaylas. | VIDEO: L1MAX

El encuentro contra Los Chankas era esperado en Universitario de Deportes para cerrar el tricampeonato con broche de oro. Cualquier resultado favorable, sin importar el marcador, permitiría que los ‘cremas’ despidieran el Torneo Clausura 2025 como invictos, algo que nunca había pasado en la historia de los torneos cortos del fútbol en Perú.

No obstante, sucedió lo impensado, lo raro y lo sorprendente, la ‘U’ sufrió un importante revés, en su visita a Andahuaylas, que dejó en la lista de señalados al portero Sebastián Britos, quien a pesar de realizar algunas atajadas de mérito, apareció en la foto de los tres goles infligidos por los ‘guerreros’.

Sebastián Britos se acerca a
Sebastián Britos se acerca a los 38 años, edad que le confiere veteranía y experiencia. - Crédito: Universitario
Al momento que concluyó el último lance del periodo regular de la Liga 1 2025, el ‘Seba’ compareció ante los medios oficiales, demostrando una ligera preocupación por la imagen ofrecida contra Los Chankas. A manera de explicación, indicó que el viaje hacia el interior del país desgastó energías y que las características de la plaza marcaron un punto de inflexión.

Nos vamos apenados, porque queríamos cerrar bien el año. Nos lo merecíamos, pero sabíamos que era una parada muy difícil. No es fácil venir a jugar acá. La cancha y el clima no son fáciles. Lamentablemente, no pudimos lograr el cometido que vinimos a buscar, que era ganar.

Por otro lado, Sebastián Britos ha descartado con rotundidad cualquier clase de relajo o exceso de confianza. Sí ha reconocido, entretanto, que mantener un nivel de exigencia por encima de la media durante todo el año empezó a repercutir en el cierre del proceso.

“Lo que pasa es que nosotros también venimos de un año muy intenso y exigente, jugando dos competiciones y siempre peleando arriba y al tope. Creo que es normal que el equipo, después de haber conseguido un tricampeonato y cinco torneos cortos seguidos, baje la guardia”, sostuvo.
Sebastián Britos al lado de
Sebastián Britos al lado de Diego Dorregaray. - Crédito: Difusión

Deseo de permanencia

Lo que sigue, ahora, en Universitario de Deportes es el ingreso del periodo vacacional de todo el plantel, mientras que el área deportiva, con Álvaro Barco a la cabeza, comenzará a perfilar la planificación para la temporada siguiente. En oficinas, de hecho, el tema central pasará por las renovaciones.

En ese sentido, uno de los nombres que está bajo la lupa y en proceso de examinación es el de Sebastián Britos, quien en más de una ocasión ha dejado muy en claro su deseo expreso de seguir en Ate como portero titular.

El 'Seba' desconoce cualquier opción de reemplazo en Ate, más aun si se trata del 'Pulpo'. | VIDEO: Doble Punta
“Yo no sé si seguiré. Quiero seguir, por supuesto, en el club más grande del país, pero los de arriba tienen que tomar la decisión. No sé si el club me lo va a permitir [el retiro], puedo jugar cinco años más, disfruto el día a día”, reconoció en un diálogo con el espacio ‘Doble Punta’.

Yo tengo 37 años, quiero saber qué tengo que hacer con anticipación. Me tengo que ordenar, no me quiero quedar en el aire”, agregó el experimentado guardameta, cuyo rendimiento no ha estado exento de cuestionamientos por algunos errores puntuales.

Sebastián Britos lleva tres temporadas
Sebastián Britos lleva tres temporadas consecutivas en Universitario. - Crédito: Difusión

La continuidad de Miguel Vargas como portero suplente es el único aspecto confirmado en medio de la incertidumbre por la renovación de Sebastián Britos. La Dirección Deportiva contempla, además, solicitar el regreso de Diego Romero tras su préstamo fallido en Banfield.

Asimismo, se evalúa, aunque con menor probabilidad, la posibilidad de buscar a Pedro Gallese, recientemente desvinculado de Orlando City. De momento, la situación bajo los tres palos permanece indefinida, a la espera de resoluciones concretas respecto al futuro del ' Seba’ y las posibles nuevas incorporaciones al plantel.

