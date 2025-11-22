El defensor paraguayo se equivocó y tuvo que parar a José Manzaneda con un jalón. (L1 Max)

Universitario de Deportes se enfrentó a Los Chankas en condición de visitante por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cuadro ‘crema’ recibió dos goles en el primer tiempo y, como si fuera poco, se quedó con 10 hombres tras la expulsión de su líbero Williams Riveros, quien se equivocó al salir jugando y cometió una desafortunada falta.

Ocurrió a los 41 minutos. Los ‘guerreros’ mandaron un pelotazo en el que el stopper Anderson Santamaría fue a disputar con un rival. Ninguno de los dos logró conectar el esférico y le quedó al defensor Riveros, quien tenía muy cerca al atacante José Manzaneda, autor del 1-0, pero no le dio la atención necesaria.

En lugar de rechazar, el futbolista paraguayo quiso pisar la redonda y se terminó resbalando. Esto le permitió al delantero peruano quitarle la posesión y emprender su carrera hacia el arco de Sebastián Britos. Mientras tanto, ‘Tarzán’ se vio obligado a jalonear al jugador de Los Chankas para evitar el tercero en Andahuaylas.

Riveros derribó a Manzaneda al sujetarlo y el árbitro Jesús Castañeda no dudó en mostrarle la tarjeta roja al integrante ‘crema’ al ser el único hombre. Y es que su compañero Matías Di Benedetto quedó muy lejos y no logró hacerle el relevo en esta acción.

Williams Riveros fue expulsado tras error en salida y falta desafortunada en Universitario vs Los Chankas por Liga 1 2025.

Los Chankas venció 2-0 a Universitario en el primer tiempo

Probablemente, este primer tiempo fue el peor de Universitario en esta temporada, donde también consiguió el tan ansiado tricampeonato. Los Chankas -con el objetivo claro- salieron con todo en su cancha para ganar y seguir soñando con la primera clasificación a la Copa Sudamericana en su historia.

José Manzaneda marcó el 1-0 a los 14 minutos de juego. El exAlianza Lima aprovechó un pase de Franco Torres y un resbalón de Sebastián Britos en el achique para definir y romper la igualdad de manera temprana en la ciudad de Andahuaylas.

El delantero aprovechó un resbalón de Sebastián Britos para marcar el 1-0 en Andahuaylas. (L1 Max)

Después, a los 38′, los locales aumentaron su ventaja por medio de Franco Torres, el asistidor de Manzaneda en el primer tanto. El argentino hizo una parde, quedó de frente a la portería de Britos y decidió fusilarlo para colocar el 2-0 antes de irse al descanso en el duelo por la fecha 19 del Torneo Clausura.

Universitario ya piensa en el tetracampeonato

La ‘U’ llegó a esta etapa del Torneo Clausura, habiéndose coronado tricampeón nacional de forma directa. Por lo que su único objetivo era terminar esta segunda fase de manera invicta, ya que contaba con 12 triunfos y 4 empates. No había sufrido ninguna derrota hasta este momento.

Pero, la directiva ‘crema’ ya se encuentra pensando en la planificación para el 2026 desde hace varios días. Lo primero en lo que Álvaro Barco -director deportivo- se centrará es en asegurar la continuidad de Jorge Fossati, quien si bien tiene contrato, ha dejado dudas sobre su permanencia en el club.

El administrador de Universitario, además, respondió si el DT uruguayo continuará en el 2026. (Jax Latin Media)

En cuanto al plantel, Barco reveló que se renovó a más del 60%, pero sí habrá salidas, como la de Diego Churín, quien regresaría a Paraguay tras no rendir en el Perú. Gabriel Costa, además, sería préstamo a otra institución al mantener vínculo vigente con el equipo de Ate.

Los esfuerzos de Universitario están enfocados a la contratación del centrodelantero. Uno que le pueda hacer competencia a Alex Valera. También, llegarían otros extranjeros en defensa y mediocampo tras la liberación de cupos por la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto.