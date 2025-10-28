Alianza Lima quiere fichar a jugador de Universitario para el 2026: “Le ha hecho saber que le interesa”

El club 'blanquiazul' buscará arrebatarle a un futbolista a su clásico rival para reforzar su zona defensiva. (Desmarcados)

Alianza Lima podría cerrar una mala temporada a nivel nacional si no consigue el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Y es que su clásico rival, Universitario de Deportes, se coronó tricampeón nacional de forma directa y el conjunto ‘blanquiazul’ tendrá que disputar los playoffs para ser Perú 2 en el máximo torneo de Conmebol.

Aunque los dirigidos por Néstor Gorosito están concentrados en la recta final del certamen doméstico, la directiva encabezada por Franco Navarro ya comienza a moverse para armar el plantel de cara a la siguiente temporada, donde tendrá como principal objetivo: evitar el tetracampeonato de la ‘U’.

Con la renovación de ‘Pipo’ Gorosito como DT, los Navarro (padre e hijo) iniciarán las renovaciones -entre ellas la de Paolo Guerrero y Hernán Barcos- y la búsqueda de refuerzos tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, se pudo conocer el interés del ‘equipo del pueblo’ por un jugador del medio local.

Alianza Lima quiere fichar a jugador de Universitario para el 2026 y ya tuvo acercamiento con su grupo de representación.

“Entiendo que Alianza está buscando un lateral izquierdo, una variante para Trauco, que creo que es lógica, un suplente o un titular, Alianza le ha hecho conocer al menos al grupo del jugador que voy a mencionar que lo maneja, que le interesa, es de un club peruano, es su mejor amigo, obviamente la salida va a ser complicada porque tiene dos años de contrato”, comenzó el periodista Mauricio Loret de Mola en el podcast ‘Desmarcados’.

El comunicador reveló que se trata de Paolo Reyna, lateral izquierdo que llegó esta temporada a Universitario, procedente de Melgar. Aunque el mismo Loret de Mola manifestó que no será nada fácil que el zurdo termine mudándose a La Victoria al contar con contrato vigente con el ‘compadre’ por las siguiente dos temporadas.

“Entiendo que Alianza no le parecería una mala opción la posible llegada de Paolo Reyna, la salida va a ser complicada, no sé si la ‘U’ quiera liberarlo y dejarlo ir para un clásico rival, como era la política de Ferrari, Alianza lo ve como una posible opción, ha mostrado un cierto interés por Paolo Reyna de Universitario de Deportes”, añadió.

Paolo Reyna junto a Jairo Concha en los entrenamientos de Universitario.

Paolo Reyna no tiene protagonismo en Universitario

El hecho de que Paolo Reyna tenga contrato vigente con Universitario de Deportes es un factor importante para que no termine yéndose a Alianza Lima. Aunque, ya hubo un caso puntual en el que un jugador ‘crema’ pasó a un rival directo en la Liga 1, como lo fue la partida de Christofer Gonzales a Sporting Cristal.

Todo podría recaer en la decisión del futbolista y la posibilidad del cuadro ‘blanquiazul’ de pagar la cláusula de salida. En esa línea, el mismo Reyna tiene la opción de contemplar otras ofertas del medio local o internacional, debido a que en la ‘U’ no ha tenido el protagonismo esperado, más allá de haber sido parte del tricampeonato.

El lateral izquierdo solo ha sumado trece partidos, en los cuales solo en dos completó los 90 minutos (ante Comerciantes Unidos y Binacional). Además, gran porcentaje de su participación en el cuadro de Ate ha sido ingresando desde el banco de suplentes. Sus tres cotejos de titular lo certifican.

En cuanto a su aporte, Paolo Reyna ha dado dos asistencias en compromisos oficiales. Lo hizo ante Comerciantes y Melgar en Arequipa. Aunque, en la noche de presentación de los ‘cremas’, consiguió marcar un gol en el amistoso ante la selección de Panamá.

