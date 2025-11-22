Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan por el título continental. (Conmebol)

El sábado 22 de noviembre, Atlético Mineiro y Lanús protagonizarán la final de la Copa Sudamericana 2025. Este histórico duelo comenzará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio ueno Defensores del Chaco, situado en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Lanús afronta esta definición en su mejor momento del semestre. El equipo de Mauricio Pellegrino viene de superar a Atlético Tucumán por 3 a 1, resultado que le permitió clasificarse como segundo de la Zona B a los playoffs del Torneo Clausura, donde su próximo rival será Tigre. El ‘granate’ encadena solo una derrota en sus últimos trece partidos –2 a 1 en el clásico ante Banfield–, consolidando una regularidad destacada.

El recorrido de los argentinos en la Sudamericana arrancó en el Grupo G, donde finalizó como puntero invicto ante Vasco Da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Ya en fases definitorias, dejó en el camino a Central Córdoba por penales, logró un triunfo resonante ante Fluminense en el Maracaná y se impuso frente a la U. de Chile en La Fortaleza. La hinchada acompaña este presente de ilusión: más de 60 micros y 18 aviones partieron rumbo a Asunción para apoyar en la cita más importante del último tiempo.

Lanús completó su último entrenamiento previo a la final de la Copa Sudamericana 2025.

Atlético Mineiro, por su parte, arriba a la final tras una temporada de contrastes y con la Copa Sudamericana como última oportunidad de protagonismo continental. El ‘galo’ tuvo un 2025 marcado por la irregularidad, dos cambios de entrenador y la consagración en el Campeonato Mineiro, aunque sufrió una dura eliminación frente a Cruzeiro en Copa de Brasil, donde cayó goleado por su clásico rival en cuartos de final. En el Brasileirao, el equipo marcha décimo, lejos de los puestos que dan acceso a la próxima Copa Libertadores.

El trayecto del conjunto brasileño en la Sudamericana resultó discreto: fue segundo en el Grupo H detrás de Cienciano y debió afrontar los playoffs, en los que eliminó a Atlético Bucaramanga por penales. En las series posteriores, superó a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle. Para el club de Belo Horizonte, el choque ante Lanús representa la última opción de clasificar a la Libertadores 2026 y transformar su temporada.

Jorge Sampaoli asumió el mando en Atlético Mineiro y lo metió a la final de la Copa Sudamericana.

Horarios del Atlético Mineiro vs Lanús

Esta final está pactada para iniciar a las 15:00 horas de Perú, y a las 17:00 horas de Argentina y Brasil. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Paraguay y Chile.

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: final de la Sudamericana

El Atlético Minerio vs Lanús se transmitirá por ESPN y DSports en Perú y todo Latinoamérica. Asimismo, pasará vía streaming por las plataformas Disney Plus y DGO. Por otro lado, Infobae hará la cobertura total en su página web con tdoso los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.

Horarios del Atlético Mineiro vs Lanús, partido por el título de la Copa Sudamericana 2025.

Posibles alineaciones

- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

- Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.