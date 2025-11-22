Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horario: 17.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) / 16.00 (Venezuela y Bolivia) / 15.00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (México) / 21.00 (España)
Televisación: ESPN, Disney+ y Dsports (Latinoamérica) / SBT (Brasil)
LA LISTA DE CAMPEONES DE LA COPA SUDAMERICANA
Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Jueces de línea: Miguel Rocha y Alejandro Molina (Chile)
VAR: Juan Lara (Chile) / AVAR: Alan Sandoval (Chile)
PROBABLES FORMACIONES
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la gran final de la Copa Sudamericana que enfrentará a Lanús y Atlético Mineiro en Paraguay.