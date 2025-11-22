Deportes

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El Granate se enfrentará al Galo desde las 17 en el Defensores del Chaco de Asunción por la final del torneo internacional

Horario: 17.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) / 16.00 (Venezuela y Bolivia) / 15.00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (México) / 21.00 (España)

Televisación: ESPN, Disney+ y Dsports (Latinoamérica) / SBT (Brasil)

LA LISTA DE CAMPEONES DE LA COPA SUDAMERICANA

La lista con todos los campeones de la Copa Sudamericana

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Jueces de línea: Miguel Rocha y Alejandro Molina (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile) / AVAR: Alan Sandoval (Chile)

Piero Maza será el árbitro principal del partido (Foto: Reuters/Matias Baglietto)

PROBABLES FORMACIONES

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la gran final de la Copa Sudamericana que enfrentará a Lanús y Atlético Mineiro en Paraguay.

Lanús y Atlético Mineiro protagonizarán la final de la Copa Sudamericana

