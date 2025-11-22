Diego Rebagliati reveló los 7 jugadores que se van de Alianza Lima a final de temporada: habrá pequeña ‘purga’ en La Victoria

Diego Rebagliati reveló los 7 jugadores que se van de Alianza Lima a final de temporada: la pequeña ‘purga’ en La Victoria.

Alianza Lima no alcanzó su objetivo principal en esta temporada, más allá de que hizo una buena campaña en los torneos internacionales, llegando hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los ‘blanquiazules’ llevan tres años sin campeonar y viendo levantar trofeos a su clásico rival, Universitario de Deportes.

Por ese motivo, la directiva encabezada por Franco Navarro y su hijo planifica cambios drásticos en el plantel y se daría una pequeña ‘purga’ de cara al 2026. De acuerdo a la información del comentarista deportivo Diego Rebagliati, hasta 7 jugadores se marcharían de La Victoria a final de esta temporada.

El primero en salir sería Ricardo Lagos y Alianza traería a otro jugador de la Liga 1 para que compita con Miguel Trauco en esa posición. “Van a traer a un lateral izquierdo para que le haga la competencia a Trauco, que no es Lagos, Lagos queda libre”, exclamó el exjugador en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Los R3BA’.

El segundo que no continuará es Angelo Campos, el guardameta dejará Matute luego de un bicampeonato y luego de cinco campañas. “El arquero suplente de Alianza no va a ser Campos, otro que se va”, añadió Rebagliati.

Angelo Campos no continuará en Alianza Lima en el 2026.

El tercero sería Guillermo Enrique, el lateral argentino comenzó bien este 2025 con buenas actuaciones, pero su nivel bajo sobre la recta final y abandonará la institución, pese a ser pedido por Néstor Gorosito. “Enrique creo que no”, exclamó el comentarista.

El cuarto es Pablo Ceppelini, el uruguayo -al igual que Enrique- tuvo un buen arranque y se fue cayendo con el pasar de los meses, producto de los escándalos extradeportivos. “En Alianza quieren jugar con enganche y quieren que sea Cari. Ceppelini no se queda. No van a traer un ’10′, van a traer un extremo y dos delanteros”, contó Diego.

El quinto en dejar Alianza sería Alan Cantero. El mismo futbolista declaró en la semana y señaló que la decisión recae en el ‘equipo del pueblo’, el cual está obligado a comprar su carta pase a Godoy Cruz. Esto no terminaría ocurriendo, de acuerdo al panelista deportivo: “A Cantero lo comprarían si no tuviera tantas lesiones”.

El sexto y penúltimo es Matías Succar, el delantero no rindió como se esperaba y se irá cedido al contar con vínculo vigente. A diferencia de los demás, hay un plan a futuro con él. “Matías va a préstamo, les gustaría a un equipo de altura, porque creen que va a tener continuidad y va a hacer goles en un equipo de altura, y el próximo año es probable que sea el último de Guerrero y pueda volver Matías, tiene contrato dos años”, sentenció ‘Reba’.

A poco de viajar a Andahuaylas, el delantero argentino brindó declaraciones. (Entre Bolas)

Hernán Barcos se va de Alianza Lima

El séptimo y último de esta ‘mini purga’ en Alianza Lima sería Hernán Barcos. Según Diego Rebagliati, la postura de los ‘blanquiazules’ es que no siga en La Victoria, aunque todavía queda una reunión pendiente entre el jugador y la directiva después de la fecha 19 del Torneo Clausura.

“El compromiso con Barcos es hablar con él después del partido con UTC, la semana que viene, antes de las semis, porque tiene opciones afuera y quiere definir su futuro, entienden que se merece saber con anticipación qué va a pasar con él, la decisión es que Barcos no siga, Barcos no sigue. Al hincha no le gusta la decisión, pero entienden que está para tomar decisiones, Barcos lo sabe, lo recontra sabe, sino no estaría declarando, metiendo presión”, cerró.

El comentarista deportivo reveló la postura del club 'íntimo' sobre la continuidad del 'Pirata'. (Los R3BA)