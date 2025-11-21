Perú Deportes

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

El periodista deportivo pidió que se le renueve al ‘Pirata’ y pueda despedirse en 2026: “Díseñale a tu ídolo una salida elegante”

La posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima generó el lamento de los hinchas y abrió debate en todos los medios deportivos. Se ha estado especulando que el club victoriano estaría pensando en no renovarle al ‘Pirata’ para el 2026 y sus última declaraciones deslizaron una inesperada partida.

El delantero confirmó interés de un equipo uruguayo, pero aseguró que la prioridad la tiene los ‘íntimos’. Albion Football Club está en negociaciones con Barcos para integrarlo como refuerzo la próxima temporada.

Se pudo conocer que una vez finalizado el Torneo Clausura 2025, Hernán se reunirá con la dirigencia ‘grone’ para definir su futuro. Ese tema ha generado controversia, y Pedro García cuestionó duramente a Alianza por no asegurar a su goleador.

El periodista deportivo puntualizó las buenas actuaciones del ‘9′ y resaltó su importancia en la exitosa campaña internacional de los ‘blanquiazules’, tanto en la Copa Libertadores y Sudamericana 2025.

“A mí me parece increíble que no sea garantizado que Alianza quiera seguir contando con Hernán Barcos. Es muy simple: ¿cuántos partidos jugó? ¿Cuántos goles hizo? Listo, firma acá. No hay más. No entiendo una consideración diferente. Ahora, yo te digo, si tuviera una cantidad de goles discreta, que puedes discutirlo; siete u ocho goles. No, tiene una cantidad de goles igual que la de Guerrero, una trascendencia importante. Los goles más gritados este año, muchos, tienen que ver con Barcos. Hablo de la Sudamericana, por ejemplo, pero goles extraordinarios. Yo no entiendo cómo no Barcos es seguro que Alianza el próximo año, teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo en La Bombonera, la trascendencia que tuvo en el partido Arena do Gremio. No estamos hablando de Liga 1, la trascendencia que tuvo en esa definición contra Talleres en el último minuto cuando el partido expiraba y Alianza tenía 10. Me parece increíble que se esté discutiendo que Barcos siga o no; no entiendo", disparó Eloy en el programa ‘Vamos al VAR’.

“Díseñale a tu ídolo una salida elegante”

Pedro García mostró su indignación porque se esté discutiendo una posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, no puede creer que lo dejen ir a un equipo recién ascendido de Uruguay.

Eso sí, precisó que el club victoriano debería realizarle una despedida de ídolo para el 2026. Propuso que se le renueve una temporada más que sería la última de su carrera deportiva a los 41 años.

“No ocupa plaza de extranjero. Su promedio de gol es alto, yo diría que buena parte de la plata que Alianza Lima ha podido ganar este año, aparte del trabajo del equipo, el trabajo en conjunto, se debe al gol y la pelota dentro del arco rival. Eso paga. Yo no entiendo, te juro. Más bien me parece que, por política, si hablamos de política deportiva, diseñas un año de despido de Barcos, un año final, un año último, que ya sabes perfectamente el 1 de enero, que termina el 31 de diciembre del 2026. Lo diseñas. Diseñas una estrategia agradecida para poder recorrer de la mano el último año de muchos años bastante buenos, al menos a nivel individual, de parte de Barcos, y generas algo que tiene un valor, que es que le das al ídolo, al goleador máximo de la historia de Alianza con DNI extranjero, con pasaporte extranjero, le das una salida elegante, merecida. No que se vaya al recién ascendido de Uruguay, qué es eso. Díseñale a tu ídolo una salida como corresponde, dale la salida que no le diste al ‘Zorrito’ Aguirre", comentó Eloy.

Hernán BarcosPedro GarcíaAlianza LimaLiga 1

