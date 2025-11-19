Perú Deportes

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

El argentino ha vivido una temporada irregular marcada por desgarros y una pubalgia. Aun así, sobre el reciente semestre se recuperó y se apuntó con algunos goles importantes en La Victoria

Alan Cantero ha presentado un ritmo irregular en Alianza Lima a causa de lesiones. - Crédito: AFP

Que Alan Cantero ha vivido una temporada irregular no es un secreto. Llegó a La Victoria con la esperanza de ser más que un revulsivo y acabó dejando serias dudas por su estado de forma. Pese a ello, la directiva de Alianza Lima aún analiza con detenimiento la posibilidad de mantenerlo.

El atacante argentino sueña con seguir con los ‘blanquiazules’ por un tiempo más. Es consciente que no ha demostrado su verdadero potencial en los frentes disputados y por eso quiere quedarse aceptando las disposiciones institucionales, aunque sabe que eso no será sencillo, porque su carta pase le pertenece a Godoy Cruz.

Alan Cantero anotó el 1-1 en Alianza Lima vs Atlético Grau. Crédito: @Amdiaz2004
“No sé bien cómo viene, pero lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de estar acá, de pelear cosas importantes. Vamos a ver. Ojalá pueda quedarme un año más”, expresó Alan Cantero a los medios de comunicación a la salida del complejo deportivo de EGB, en Lurín.

Está de más decir que el asunto se encuentra en manos de las autoridades de Alianza Lima, las cuales aún no han establecido una comunicación formal con Godoy Cruz en busca de un nuevo contrato. Esa situación inquieta al futbolista, que no ignora la posibilidad de atisbar otros horizontes.

El volante puso el 1-0 de cabeza. (Video: ESPN)

“La fecha límite [del acuerdo por una nueva vinculación] era hasta el 15 de noviembre. Nosotros con mi agente íbamos a esperar a Alianza Lima, porque es nuestra prioridad y de ahí también ser conscientes y empezar a ver otras opciones si no se llega a dar lo de acá”, declaró.

“Hoy en día estoy en Alianza Lima, me siento muy bien con la gente desde el primer día que llegué. Tengo contrato hasta diciembre. Se ha armado un buen plantel, me gustaría quedarme, pero hay muchas cosas por resolver y ojalá sea lo mejor”, añadió el atacante argentino a los medios.
Alan Cantero fue el héroe de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador en Matute. Crédito: AFP

Irregularidad

Durante los primeros meses del año, el entrenador Néstor Gorosito dispuso darle entrada a Alan Cantero en Alianza Lima. El movimiento ejecutado fue dando ciertas luces y llegó a ser celebrado después de que se apuntara con una loable exhibición contra Sporting Cristal, en el estadio Nacional, por el Apertura 2025.

A partir de ahí, todo hacía pensar que el extremo argentino tendría un camino libre para asentarse entre los onces iniciales del ‘Pipo’. Sin embargo, un desgarro en el aductor del muslo izquierdo —que se agravó— en el clásico lo mantuvo en el dique seco por más de dos meses. La situación, desde luego, causó mucha preocupación en La Victoria.

Alan Cantero anotó un gol contra Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Fue en julio que regresó a los campos con todas las ganas de hacer bien las cosas contra Gremio, por la llave de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, pero nuevamente una dolencia —desgarro de primer grado en el bíceps femoral izquierdo— lo obligó a volver al área de sanidad en busca de una recuperación total. Con ello, se sembraban más dudas alrededor de su condición física pese a sus 26 años.

Un mes más tarde, el polifuncional deportista argentino, volvió por todo lo alto al lanzar a los suyos al éxito en los octavos de final de la Sudamericana con un doblete, en Matute, frente a U. Católica (E).

El volante puso el empate con gran disparo. (Video: L1MAX)

A partir de entonces, Alan Cantero mantuvo un estado de momento pleno con un par de anotaciones ligueras concretadas frente a ADT y Atlético Grau. Con ese último cartel goleador, el puntual extranjero espera convencer a Alianza Lima para establecer un nuevo contrato. Claro está que todo depende de lo que diga y planteé Godoy Cruz.

Eso sí, se abre un pequeño resquicio en la puerta luego de conocerse que el ‘tomba’ consumó su descenso a la Primera Nacional tras empatar 1-1 con Deportivo Riestra, finalizando una historia de 17 años ininterrumpidos en la máxima categoría.

Juan Pablo Varillas y Gonzalo

Agustín Lozano llenó de elogios

Partidos de hoy, martes 18

Reimond Manco aseguró que Jairo

Matías Di Benedetto y la
