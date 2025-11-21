Perú Deportes

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Por el momento, el club ‘blanquiazul’ no deberá desembolsar los más de 2.4 millones de sanción por apagar las luminarias en plena celebración de la ‘U’ en el 2023

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar.

El Poder Judicial le otorgó una medida cautelar a Alianza Lima y la institución de La Victoria no pagará -momentáneamente- los 2 millones 407 mil 500 de la multa que recibió por apagar las luces en el estadio Alejandro Villanueva después de que Universitario de Deportes le gane la final de la Liga 1 2023.

La resolución del caso dio un vuelco inesperado. El pasado 29 de agosto, se conoció que el club ‘blanquiazul’ tendría que desembolsar un total de 450 UIT, al poner en peligro la integridad de los más de 26 mil asistentes a Matute durante la final vuelta ante la ‘U’ del campeonato peruano. Ahora, luego de casi tres meses, el PJ le puso pausa al fallo de Indecopi.

“LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos de Resolución N° 2189-2025/SPC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2025, en el extremo que impuso al Club Alianza Lima una multa de cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias (UIT), ordenándose la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución coactiva u otros derivados de la citada resolución en el marco de los expedientes que las justifican, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal", se puede leer en el segundo párrafo del documento.

El Poder Judicial instó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual a cumplir con la medida cautelar y comunicó lo siguiente: “SE FIJA EL MONTO DE LA CONTRACAUTELA en la suma de S/. 2°407,500 (Dos millones cuatrocientos siete mil quinientos y 00/100 soles), equivalente a los 450 UIT impuestos como multa al Club Alianza Lima, para reparar los probables daños que pudiera ocasionar la concesión de la medida cautelar peticionada".

Con este documento, Alianza Lima seguirá su proceso legal de manera normal y sin tener que desembolsar la millonaria cifra en la brevedad. Pero, es necesario tener en cuenta que este fallo del PJ no ha definido si finalmente pagará o no la multa establecida por Indecopi. Eso se sabrá en el desenlace del juicio en curso.

Poder Judicial le dio medida cautelar a Alianza Lima para que no pague su multa por el apagón en la final ante Universitario del 2023 - Créditos: RPP.

El apagón que dio la vuelta al mundo

Más allá de las multas económicas y sanciones deportivas -por ejemplo el cierre de Matute- el impacto que generó el apagón aquella noche del 2023 fue tremendo, al punto que la noticia dio la vuelta al mundo, llenando todas las portadas de los medios digitales de distintos países.

Muchos sitios webs catalogaron como “insólito” y como una vergüenza" luego de que un integrante -hasta la fecha no reconocido- de Alianza Lima decidiera apagar las luminarias del estadio Alejandro Villanueva para evitar que su clásico rival, Universitario, celebre su campeonato nacional.

Medios de comunicación internacionales hablaron sobre el apagón en Matute después del campeonato de Universitario. Video: Canal N

Inclusive, figuras propias del club mostraron su rechazo por la medida. Por ejemplo, Jefferson Farfán se pronunció por sus redes sociales: "Hay que saber perder, felicidades a Universitario. Y al equipo de mis amores para jugar finales hay que jugar con los dientes apretados, puedes perder; pero, hay que meter. Finales son finales”.

Este hecho quedó marcado como negativo en la historia del fútbol peruano. Además, que fue en contra del ‘fair play’ que debería existir en el deporte, pudo terminar en tragedia. Muchas personas narraron los momentos de desesperación dentro del coloso de La Victoria al no tener luz.

