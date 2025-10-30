Se reveló primera salida de Alianza Lima: el plan ‘blanquiazul’ para los refuerzos rumbo al 2026

La temporada está por terminar y Alianza Lima ya está planificando lo que será el 2026. Se viene especulando sobre el futuro de los futbolista y aunque algunos tienen contrato vigente, hay otros que podrían cambiar de rumbo el próximo año.

Con la renovación de Néstor Gorosito, la directiva ‘blanquiazul’ está decidiendo la permanencia de los jugadores. Es confirmado la continuidad de Eryc Castillo, pero hay mucha incertidumbre por conocer la suerte de Guillermo Enrique, Alan Cantero, Paolo Guerrero, Hernán Barcos, entre otros.

Sin embargo, se reveló la primera salida de Matute: Ricardo Lagos no estaría en los planes del cuadro victoriano para la siguiente campaña y su salida sería inminente. El lateral no tuvo mucha continuidad en el equipo: jugó 13 partidos y anotó un gol.

“Por ahí, de repente, de los nacionales; Ricardo Lagos yo no creo que siga. Por ahí a Matías Succar de repente lo pueden prestar. Le están buscando una competencia a Miguel Trauco porque se va ‘Richi’”, apuntó Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘L1 Radio’.

Paolo Guerrero junto a Pedro Aquino, Ricardo Lagos y Gianfranco Chávez en el entrenamiento de Alianza Lima.

¿Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima?

El futuro del ‘Depredador’ todavía no está definido a pesar de que salieron rumores de que ya había firmado su continuidad. Paolo Guerrero rompió su silencio y aclaró su situación contractual con Alianza Lima.

“A final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar, pero primero el club, el equipo, que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores. Alianza es mi casa, mi vida, mi pasión, como te digo más importante ahora es pensar en el equipo, terminar bien el campeonato y después seguramente nos sentaremos a conversar”, declaró el ‘9′.

También dejó en claro que el campeonato todavía no terminó pese a que Universitario de Deportes ya se coronó campeón de la Liga 1 2025. Precisó que están mentalizados en los ‘play offs’ para definir el cupo de la Copa Libertadores 2026.

“Ahorita estamos concentrados en los últimos tres partidos que faltan, es importante la institución, el grupo, el equipo, faltan tres partidos, como objetivo nuestro es ir a la Copa Libertadores de forma directa, faltan tres partidos, tenemos que jugarlas como finales, ganar, sumar y si Dios quiere clasificar a la Libertadores directo”, añadió.

El 'Depredador' brindó declaraciones a su salida del entrenamiento de Alianza Lima. (Jax Latin Media)

Alianza Lima vs Melgar: día, hora y canal TV del partido en Matute

Los ‘blanquiazules’ están listos para recibir a los ‘rojinegros’ este viernes 31 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

El decisivo encuentro será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Alianza Lima se medirá con Melgar por el Torneo Clausura 2025

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)