Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting Cristal tras nueve meses lesionado y apunta a aportar en los play-offs de la Liga 1 2025

En la temporada 2024, Cazonatti se despachó con tres tantos y cuatro asistencias con el club del Rímac. Crédito: L1 MAX

Gustavo Cazonatti ha vuelto a pisar oficialmente un gramado de juego luego de una extensa recuperación a causa de una intervención quirúrgica. El mediocampista suplió a Cristian Benavente en la última victoria de Sporting Cristal y disputó cerca de 15 minutos sobre el verde del estadio Campeones del 36 en Sullana.

Paulo Autuori decidió enviar al campo de juego al pivote de 29 años, quien estuvo ausente de la competencia por más de nueve meses. El nacido en Florianópolis pasó por el quirófano luego que sea diagnosticado con una lesión ligamentaria en su rodilla derecha que comprometió los meniscos.

El ex Chapecoense ocupó su lugar habitual como ancla en el cuadro dirigido por Autuori. De esta manera, Sporting Cristal recupera a una de sus piezas más importantes de cara a la fase final de la temporada. El futbolista se perfila para aportar en las aspiraciones del cuadro rimense: acceder al pasaje directo en la Copa Libertadores 2026.

Si bien el jugador recién ha sumado minutos, representa una opción más en el centro del campo. Por ahora, su lugar ha sido tomado por Jesús Pretell, quien también acumuló tiempo de juego con la selección peruana y se sostuvo como ancla a lo largo del presente curso en Liga 1 y Copa Libertadores.

Gustavo Cazonatti entra a la consideración de Paulo Autuori de cara al tramo final de la temporada. Crédito: Sporting Cristal.

Nueva opción para Autuori

En Sullana, Paulo Autuori también dio ingreso a Luis Iberico. El ariete nacional no disputaba un encuentro oficial desde noviembre del 2024. El ex Melgar de Arequipa pasó una larga estancia en la enfermería del club y se puso a punto para ser una opción más en las filas del cuadro bajopontino.

A su llegada a Lima, Iberico atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto de la ciudad. Acerca de con qué rival le gustaría medir fuerzas en las semifinales de la Liga 1, aseguró que “cualquiera”, pues el equipo está “preparado para ganar los partidos y avanzar para ser Perú 2”.

Acerca de su vuelta a la competencia, concedió que ha recuperado la confianza, producto del soporte que significó “el staff médico como todos los compañeros y el cuerpo técnico”. En ese sentido, agregó que se encuentra al 100%, “apto” y “muy bien”.

Octavo tanto de los 'celestes' en Tarapoto. (Video: L1MAX)

¿Dónde hará de local Sporting Cristal en los play-offs?

Se ha resuelto la duda sobre el estadio que utilizará Sporting Cristal para asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026. A pesar de los rumores que señalaban al Estadio Alberto Gallardo como la única opción viable, el recinto ubicado en el distrito de San Martín ha quedado descartado.

Gustavo Zevallos, directivo del club, anunció que los cerveceros jugarán el repechaje en el estadio Nacional. El gerente deportivo aseguró que la institución ya realizó los trámites correspondientes para su alquiler. Zevallos añadió que no tienen preferencia por ningún oponente, pues están listos para enfrentarse a Alianza Lima o a Cusco FC.

“El primer partido lo vamos a jugar ese día 2 de diciembre a las ocho de la noche en El Nacional. No tenemos ninguna preferencia. Me parece que para lograr ese objetivo tan ansioso de participar como en fase de grupo de Libertadores, tenemos que ir y enfrentar al que nos toque. No nos vamos a poner a decir quiero este, quiero el otro. Creo que estamos preparados para enfrentar a cualquiera de ellos”, apuntó el director deportivo en conversación con Enredadosc.

Cabe señalar que la presencia de Sporting Cristal en los play-offs de la Liga 1 es una certeza. Lo que aún resta conocer es el equipo que se medirá contra los celestes en la primera fase. Cusco FC por ahora lleva la delantera sobre Alianza Lima, pero deberá esperar a la resolución de la última jornada del Torneo Clausura 2025.