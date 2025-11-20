Perú Deportes

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting Cristal tras nueve meses lesionado y apunta a aportar en los play-offs de la Liga 1 2025

El volante brasileño no sumaba minutos desde febrero de este año en un juego liguero ante Sport Boys. Una lesión que comprometió los ligamentos y meniscos de su rodilla derecha lo mantuvo al margen de los campos de juego

Guardar
En la temporada 2024, Cazonatti
En la temporada 2024, Cazonatti se despachó con tres tantos y cuatro asistencias con el club del Rímac. Crédito: L1 MAX

Gustavo Cazonatti ha vuelto a pisar oficialmente un gramado de juego luego de una extensa recuperación a causa de una intervención quirúrgica. El mediocampista suplió a Cristian Benavente en la última victoria de Sporting Cristal y disputó cerca de 15 minutos sobre el verde del estadio Campeones del 36 en Sullana.

Paulo Autuori decidió enviar al campo de juego al pivote de 29 años, quien estuvo ausente de la competencia por más de nueve meses. El nacido en Florianópolis pasó por el quirófano luego que sea diagnosticado con una lesión ligamentaria en su rodilla derecha que comprometió los meniscos.

El ex Chapecoense ocupó su lugar habitual como ancla en el cuadro dirigido por Autuori. De esta manera, Sporting Cristal recupera a una de sus piezas más importantes de cara a la fase final de la temporada. El futbolista se perfila para aportar en las aspiraciones del cuadro rimense: acceder al pasaje directo en la Copa Libertadores 2026.

Si bien el jugador recién ha sumado minutos, representa una opción más en el centro del campo. Por ahora, su lugar ha sido tomado por Jesús Pretell, quien también acumuló tiempo de juego con la selección peruana y se sostuvo como ancla a lo largo del presente curso en Liga 1 y Copa Libertadores.

Gustavo Cazonatti entra a la
Gustavo Cazonatti entra a la consideración de Paulo Autuori de cara al tramo final de la temporada. Crédito: Sporting Cristal.

Nueva opción para Autuori

En Sullana, Paulo Autuori también dio ingreso a Luis Iberico. El ariete nacional no disputaba un encuentro oficial desde noviembre del 2024. El ex Melgar de Arequipa pasó una larga estancia en la enfermería del club y se puso a punto para ser una opción más en las filas del cuadro bajopontino.

A su llegada a Lima, Iberico atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto de la ciudad. Acerca de con qué rival le gustaría medir fuerzas en las semifinales de la Liga 1, aseguró que “cualquiera”, pues el equipo está “preparado para ganar los partidos y avanzar para ser Perú 2”.

Acerca de su vuelta a la competencia, concedió que ha recuperado la confianza, producto del soporte que significó “el staff médico como todos los compañeros y el cuerpo técnico”. En ese sentido, agregó que se encuentra al 100%, “apto” y “muy bien”.

Octavo tanto de los 'celestes' en Tarapoto. (Video: L1MAX)

¿Dónde hará de local Sporting Cristal en los play-offs?

Se ha resuelto la duda sobre el estadio que utilizará Sporting Cristal para asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026. A pesar de los rumores que señalaban al Estadio Alberto Gallardo como la única opción viable, el recinto ubicado en el distrito de San Martín ha quedado descartado.

Gustavo Zevallos, directivo del club, anunció que los cerveceros jugarán el repechaje en el estadio Nacional. El gerente deportivo aseguró que la institución ya realizó los trámites correspondientes para su alquiler. Zevallos añadió que no tienen preferencia por ningún oponente, pues están listos para enfrentarse a Alianza Lima o a Cusco FC.

“El primer partido lo vamos a jugar ese día 2 de diciembre a las ocho de la noche en El Nacional. No tenemos ninguna preferencia. Me parece que para lograr ese objetivo tan ansioso de participar como en fase de grupo de Libertadores, tenemos que ir y enfrentar al que nos toque. No nos vamos a poner a decir quiero este, quiero el otro. Creo que estamos preparados para enfrentar a cualquiera de ellos”, apuntó el director deportivo en conversación con Enredadosc.

Cabe señalar que la presencia de Sporting Cristal en los play-offs de la Liga 1 es una certeza. Lo que aún resta conocer es el equipo que se medirá contra los celestes en la primera fase. Cusco FC por ahora lleva la delantera sobre Alianza Lima, pero deberá esperar a la resolución de la última jornada del Torneo Clausura 2025.

Temas Relacionados

Gustavo CazonattiSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

La recordada ‘matadorcita’ aseguró que su etapa en el vóley “no ha cerrado del todo” y que un equipo de la máxima categoría intenta convencerla para que vuelva a las canchas

Vivian Baella sorprende al revelar

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

El goleador del campeonato peruano ignora los acercamientos de otros equipos. Su prioridad es cerrar espléndidamente el año con los ‘dorados’. “No quiero saber nada”, dijo

Facundo Callejo desoye cualquier interés

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

Bajo el mando de Néstor Gorosito, el mediocentro hispano peruano gozó de oportunidades, aunque pudieron ser mayores de no ser por una dolencia que lo lastró físicamente

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025

El máximo ente deportivo del país aseguró que la organización avanza con normalidad y que todas las sedes oficiales están confirmadas, resaltando además su compromiso con la transparencia en cada etapa del proceso

IPD se pronunció ante denuncias

Carlos Neuhaus responsabiliza a la eliminación del Proyecto Legado por irregularidades en los Juegos Bolivarianos 2025

El ex presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 cuestionó que la entidad haya pasado a manos del IPD, a la que rotuló como “manzana podrida” y exigió su reformación

Carlos Neuhaus responsabiliza a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escolares de Trujillo rompen seguridad

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

José Luna Gálvez no se salva de pedido de más de 22 años de prisión en su contra: PJ rechaza pedido para anular caso ‘Podemos Perú’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de la sentencia del caso Lomas de Ilo: “Yo ya he sido castigado”

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

Karla Tarazona expone a Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, se puede apreciar que no estaba solo”

Tilsa Lozano enfrenta a Karla Tarazona por callar a Christian Domínguez: “¿Por qué la cara de tuje? No lo dejas ni hablar”

DEPORTES

Vivian Baella sorprende al revelar

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025

Carlos Neuhaus responsabiliza a la eliminación del Proyecto Legado por irregularidades en los Juegos Bolivarianos 2025