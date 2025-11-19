Perú Deportes

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

El exfutbolista no dudó en cuestionar al volante de Universitario por su bajo rendimiento y no brindar lo esperado como ’10′ de la ‘bicolor’

El 'Rei' cuestionó al volante de Universitario por su bajo nivel y no ser el '10' esperado de la 'bicolor'. (Video: Línea de 5)

La selección peruana perdió ante Chile en un amistoso que se disputó en Sochi, Rusia. El estadio Olímpico Fisht fue testigo de un 2-1 de la ‘roja’ sobre la ‘bicolor’, que comenzó ganando, pero no supo sostener el resultado a favor ni la diferencia de hombres en la cancha. El bajo rendimiento de varios jugadores provocó críticas en territorio nacional, siendo Reimond Manco, de los más incisivos, ya que aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado al combinado patrio.

“Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito. No se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. Pasa por un tema de personalidad. Creo que cuando tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un ‘crack’, ni Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta...”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Línea de 5′.

La crítica hacia el volante de Universitario de Deportes no se limitó al partido frente al cuadro ‘sureño’, sino que se extiende a las oportunidades anteriores donde el mediocampista no habría mostrado el carácter necesario para liderar al equipo.

“Hay partidos donde necesitas pararte al lado del ‘6′ y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo, para asumir, simplemente dar un pase a cinco metros, dar un pase filtrado, cosa que él no lo hace, que no asume. Yo creo que ya es momento de que se acaben los créditos y dejar de probar. La selección no es un equipo de prueba“, sentenció.

Jairo Concha vistió la '10'
Jairo Concha vistió la '10' de Perú en la gira en Rusia. - créditos: REUTERS/Anton Vaganov

En eso, el exjugador le envió un mensaje directo a Jairo Concha: “Jairo, de verdad, tienes que hacer lo que haces en la ‘U’, cuando asumes. Pero en la selección no se te ha visto, no asumes, te escondes, por ahí tienes una oportunidad, haces un pase, pero no asumes. Y si no asumes, no estás para ser jugador de selección. Simple y sencillo”.

Reimond Manco y su mensaje de advertencia para los próximos convocados a la selección peruana

Durante su intervención, Reimond Manco transmitió una reflexión dirigida directamente al comando técnico que tomará las riendas de la selección peruana en el siguiente ciclo competitivo. “Yo creo que hay jugadores que no están capacitados para estar en la selección y que ya se le debería dejar de dar oportunidad. Piero Quispe hizo en diez minutos mucho más que Jairo Concha ni siquiera en este partido, sino en todos los partidos que ha venido jugando con la selección. Entonces cuando las cosas no se dan, no lo convoques”, manifestó.

El 'Rei' tuvo opiniones distintas sobre el volante y el delantero luego del empate de la 'bicolor'. (Video: A la Cama con el Rei)

El ex’jotita’ instó a priorizar la convocatoria de futbolistas con personalidad y compromiso. “Convoca a los que verdaderamente puedan tener la personalidad de vestir la camiseta de la selección. Yo creo que las cosas están para decírselas. He sido muy criticado muchas veces, hasta me han escrito, me han dejado de seguir porque dicen ‘tú has sido jugador, ¿cómo vas a criticar?’. Es que yo no critico el jugar bien o mal. Para mí, lo de López que se equivocó en dos pases, normal, puede pasar. Pero la actitud de querer asumir para jugar en la selección, no lo puedes perder. Y hay muchos jugadores que no la tienen, y que si no la tienen, no pueden jugar en la selección”, insistió.

Además, Manco Albarracín subrayó su preocupación por una falta de autocrítica generalizada entre algunos seleccionados. Puso como ejemplo positivo el ingreso del defensor Fabio Gruber, quien pese a ser debutante y no haber nacido en Perú, mostró coraje y entrega desde el primer minuto. “Los que no tienen personalidad, no están para estar en la selección”, añadió.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

