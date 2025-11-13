Perú Deportes

Jean Ferrari rompió su silencio por la continuidad de Manuel Barreto como DT de Perú y defendió su trabajo: “No se hizo en toda la Eliminatoria”

El director general de fútbol de la FPF se pronunció por la posibilidad de que la ‘Muñeca’ siga en el cargo para el Mundial 2026. También habló de las críticas al juego de la ‘bicolor’

Jean Ferrari rompió su silencio por la continuidad de Manuel Barreto como DT de Perú y defendió su trabajo.

La selección peruana obtuvo un empate en condición de visitante contra Rusia en un amistoso FIFA disputado en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Bajo el mando de forma interina de Manuel Barreto, la ‘bicolor’ fue de menos a más y consiguió un resultado positivo en medio del recambio generacional ejecutado, pero que ha recibido varias críticas. En ese sentido, Jean Ferrari respondió a estos comentarios y reveló si es que la ‘Muñeca’ seguirá en el cargo.

Esto ocurrió a raíz de la publicación del comunicador, Luis Carrillo Pinto en su cuenta de Twitter, donde no descartó que el actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF continúe como entrenador de la ‘blanquirroja’ ante la imposibilidad de cerrar a un técnico de prestigio en el corto plazo, teniendo en cuenta que las diversas competiciones oficiales iniciarán en 2027. El especialista planteó la opción de que se apueste por una persona nacional para el puesto, agregando el millonario sueldo que tendría el próximo elegido.

Ante este panorama, Ferrari le respondió y dejó en claro que Barreto no será el entrenador de Perú más allá de este año y que "esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso, fuerte abrazo!!“.

Eso no fue todo, ya que el exadministrador de Universitario de Deportes intervino en otro post. En este caso, del periodista Maxi Mendaña, quien aseguró que la selección peruana “no tiene volumen ofensivo” y que el problema no es de ahora sino desde las últimas Eliminatorias 2026 de “con Reynoso, Fossati, Ibáñez y Barreto”.

Jean Ferrari resaltó las diferencias de ese proceso clasificatorio con el trabajo que vienen realizando en la FPF en estos tiempos con el recambio generacional. “Sin embargo se han conseguido dos goles en condición de visita en dos partidos, algo que no se hizo en toda la Eliminatoria que pasó, además del proceso que estamos respetando (reducción de promedio de edad y ampliar universo de jugadores)”.

Las respuestas de Jean Ferrari por la continuidad de Manuel Barreto como DT de la selección peruana y la defensa a su trabajo. - capturas: Twitter

De esta forma, sigue el plan encaminado por Jean Ferrari, quien admitió las dificultades para encontrar un técnico para la selección peruana, pero que aprovechará el fin de temporada 2025 para ver qué entrenadores están disponibles y cerrar la mejor opción para que empiece a trabajar a inicios de 2026.

Manuel Barreto respaldó el recambio generacional en la selección peruana

Manuel Barreto, DT interino de la selección peruana, expuso las razones detrás de la convocatoria de jugadores jóvenes y del medio local tras el empate 1-1 frente a Rusia en San Petersburgo. El entrenador calificó esta decisión como parte de “un proceso natural” y sostuvo que el combinado patrio mantiene las puertas abiertas a futbolistas en actividad y con disposición de máxima entrega dentro del campo. “La selección nacional está abierta a los nuevos jugadores que juegan en Perú, a aquellos que están dispuestos a darlo todo, a subir al ataque y a atacar. Deben tener prioridad”, afirmó.

Barreto precisó que “el 70 o el 80 por ciento de esta selección juega en el Perú”, argumento que refuerza el objetivo de posicionar al futbolista local en escenarios internacionales y contribuir con su proyección profesional más allá del torneo doméstico. “La idea de venir acá (a Rusia) y aprovechar esta oportunidad, jugar con el rival del nivel que hemos enfrentado, es que esos jugadores que juegan en el Perú puedan tener la oportunidad de emigrar, ya sea a Norteamérica, Centroamérica o Europa. Esa es nuestra idea”, remarcó.

El técnico reconoció las dificultades de afrontar un compromiso de alto nivel con una delegación integrada en su mayoría por jugadores de la Liga 1. “Por eso ha sido difícil, porque el grueso de la delegación viene de Perú, así que valoramos muchísimo porque estamos en un proceso de una selección nueva, el esfuerzo y entrega de los chicos para haber competido un partido tan difícil como lo han hecho hoy (ayer)”, subrayó.

La 'Muñeca' habló de la presencia de los nuevos futbolistas y el recambio generacional en la 'bicolor' tras el empate en San Petersburgo. (Video: L1 MAX)

