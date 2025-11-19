Manuel Barreto dirigirá un partido más en este 2025: FPF lo cedió para amistoso ante Bolivia en diciembre.

La 'Muñeca' estará a cargo del equipo de agremiados que jugará un amistoso ante Bolivia. (L1 Max)

La selección peruana cerró su gira en Rusia con una derrota dolorosa ante su clásico rival, Chile. A pesar de comenzar ganando con un gol de penal de Alex Valera, la ‘bicolor’ no supo cuidar su ventaja y terminando sufriendo una remontada de la ‘roja’, que tenía un hombre menos por la expulsión de Iván Román.

De esta manera, también la ‘blanquirroja’ le puso fin a sus partidos de este 2025, pero su entrenador interino Manuel Barreto dirigiría un compromiso más durante este año, antes de volver a su puesto habitual dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como jefe de la Unidad Técnica de Menores.

Y es que la FPF le cedió los derechos a la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) para sostener un amistoso con Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo situado en la ciudad de Chincha. Este encuentro todavía no cuenta con horario definido.

Perú vs Bolivia: partido amistoso que se jugará en diciembre.

Al darle las facultades, la SAFAP elegirá a los jugadores convocados y al técnico, aunque existía la posibilidad de que la Federación ceda a Manuel Barreto para que esté a la cabeza de este grupo de deportistas nacionales. Esto último terminará ocurriendo de acuerdo a la información del periodista deportivo Gustavo Peralta.

“El 21 de diciembre es el partido, la Federación le ha entregado a Agremiados, Perú Agremiación ante Bolivia en Chincha, la Federación le ha dicho a la Agremiación que van a ceder a Manuel Barreto para que dirija este partido”, comenzó el comunicador en L1 Max.

Peralta dejó en claro que este equipo de Agremiados no utilizarán la indumentaria y escudo de la selección peruana, por lo tanto tampoco podrá ser transmitido por los canales habituales. Además, reveló que la taquilla recaudada será netamente para esta agrupación.

“La taquilla de ese partido en total, que no va a tener uniforme de la Federación, activos, no va a tener transmisión oficial porque no tiene los derechos de ese partido, pero el tema de la taquilla va a ser para los seguros médicos de la Agremiación”, añadió.

La Agremiación recaudará una taquilla considerable, teniendo en cuenta la capacidad con la cuenta el Estadio Félix Castillo de Chincha. Cerca de 14 mil espectadores podrán ver este amistoso internacional con la selección de Bolivia en el cierre del año.

Manuel Barreto dirigirá un partido más en este 2025: FPF lo cedió para amistoso ante Bolivia en diciembre.

Bolivia se prepara para el repechaje

La selección boliviana, rival de los Agremiados en diciembre, se viene preparando para el repechaje del Mundial 2026, por ese motivo, no quiere perder ninguna oportunidad para disputar un amistoso que le permita al técnico Óscar Villegas corregir errores puntuales de cara a este etapa decisiva.

De hecho, este jueves 20 de noviembre, los sudamericanos conocerán a su rival en la repesca mundialista cuando se lleve a cabo el sorteo en las instalaciones de la FIFA en Suiza, desde las 7:00 horas (horario peruano) y a las 8:00 horas (horario boliviano).

Bolivia tendrá que afrontar dos fases en el repechaje a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Primero, la semifinal, donde enfrentará a una escuadra de Concacaf o OFC (Oceanía). Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia son los posibles rivales. Después, en la final, chocaría con Congo o Irak.

Bolivia deberá esperar al sorteo del repechaje para conocer a su rival en semifinales - Créditos: Mach Deportes.

En su última gira por Asia, la ‘verde’ cayó 2-0 ante Corea del Sur y también fue goleada 3-0 por Japón. Estos dos resultados alarmaron a toda la hincha altiplánica, por lo que querrá conseguir un triunfo a toda costa ante el equipo de futbolistas peruanos para recuperar ese envión anímico obtenido en las Eliminatorias.