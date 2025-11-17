Perú Deportes

A qué hora juega Bolivia vs Japón: partido amistoso en Tokio por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ se vuelve a enfrentar a un elenco asiático luego de su derrota 2-0 ante Corea del Sur. Conoce los horarios de este compromiso

Bolivia vs Japón: horarios del partido amistoso por fecha FIFA 2025.

La selección de Bolivia se enfrentará este martes 18 de noviembre a su igual de Japón como parte de la última fecha FIFA de este 2025. Este compromiso internacional tendrá como escenario el New Japan National Stadium, situado en la ciudad de Tokio.

Japón encara la última fecha FIFA del año con confianza tras su triunfo por 2-0 ante Ghana en el primer amistoso de la doble jornada. Takumi Minamino y Ritsu Doan aportaron los goles que permitieron a los asiáticos sostener su buen momento.

Bajo la conducción de Hajime Moriyasu, el conjunto nipón ya aseguró su clasificación al Mundial 2026y utiliza estos encuentros para acumular rodaje y ajustar detalles de cara al certamen más importante.

Para este compromiso, el seleccionador convocó a todas las figuras principales, entre ellas a Takefusa Kubo de la Real Sociedad y al propio Doan, actual futbolista del Eintracht Frankfurt. La presencia de sus jugadores más destacados evidencia la seriedad del equipo en su preparación para la máxima cita internacional.

Ritsu Doan anotó uno de los dos goles ante Ghana en el amistoso FIFA.

Enfrente estará Bolivia, que viene de sufrir una derrota por 2-0 ante Corea del Sur el viernes pasado. Son Heung-MinyCho Gue-sung sentenciaron el resultado a favor del cuadro asiático y dejaron a la selección dirigida por Óscar Villegas con la necesidad de encontrar respuestas de cara a su principal objetivo: el repechaje hacia el Mundial 2026.

Tras finalizar séptima en las Eliminatorias de la Conmebol, la ‘verde’ apunta a fortalecer su plantel y consolidar el recambio generacional, confiando en la proyección de jugadores como Gabriel Villamil y Miguel Terceros. Estos futbolistas, aportes del nuevo ciclo, buscan afianzar su lugar en la selección y sumar minutos valiosos en partidos internacionales. El presente inmediato de los bolivianos está marcado por el desafío de lograr el boleto mundialista en la repesca.

Cabe señalar que este no será el último amistoso de la selección altiplánica en este 2025, pues ya tiene agendado un encuentro más ante la selección peruana. Lo curioso es que los ‘incaicos’ le cedieron los derechos a la Agremiación para que convoque a los jugadores y elija al técnico que crea conveniente.

Los bolivianos cayeron en su primer amistoso de esta fecha FIFA. (FútbolCanal)

A qué hora juega Bolivia vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

Este partido está pactado para iniciar a las 5:15 horas de Perú; a las 6:15 horas de Bolivia y a las 19:15 horas de Japón. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 4:15 horas de México; a las 5:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 6:15 horas de Venezuela y Estados Unidos; y a las 7:15 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Qué canal transmite Bolivia vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

En el Perú no hay canal confirmado para ver este partido internacional. Sin embargo, en territorio boliviano, pasará por la señal de Unitel, así como por Fútbol Canal, frecuencia autorizada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Además, habrá disponibilidad streaming mediante Unitel.tv y FBF Play. Por otro lado, Infobae tendrá todos los detalles de este enfrentamiento entre la escuadra sudamericana y asiática a través de su página web.

Bolivia sostendrá su penúltimo amistoso ante Japón de este 2025.

La última vez que se enfrentaron

Las selecciones de Bolivia y Japón se volverán a medir luego de 6 años. La última vez había sido en el 2019 como parte de su preparación para la Copa América. La escuadra nipona se quedó con la victoria en aquella oportunidad por la mínima diferencia (1-0). Shoya Nakajima marcó el único gol del encuentro.

