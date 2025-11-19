Sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, hora, canal TV y selecciones clasificadas a etapa previa del torneo FIFA

Sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, hora, canal TV y equipos clasificados a esta etapa del torneo FIFA.

Las Eliminatorias de las diferentes confederaciones llegaron a su fin y definieron a las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026. A la par, dieron a conocer a las escuadras nacionales que tendrán su última oportunidad en el repechaje para meterse a la máxima cita.

Hasta el momento, hay 42 conjuntos que aseguraron su presencia en el Mundial y faltan definir los seis últimos. Estos saldrán de la repesca europea y de los continentes (Centroamérica, Oceanía, Asia, Sudamérica y Africa). Cuatro elencos por el primer grupo y dos por el segundo pelotón.

Todas las selecciones clasificadas de forma directa al Mundial 2026.

Día, hora y canal TV del sorteo del repechaje para el Mundial 2026

En ese sentido, la FIFA organizará un sorteo este jueves 20 de diciembre para definir los cruces en el repechaje del Mundial 2026. Este evento comenzará a las 7:00 horas de Perú y a las 8:00 horas de Bolivia, y se llevará a cabo en la sede principal de la máxima organización de fútbol situada en Suiza.

La transmisión de esta ceremonia estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming llamada DGO. Además, se podrá seguir mediante el canal de Youtube de la FIFA. Por otro lado, Infobae ofrecerá todos los detalles en su web.

Las selecciones clasificadas al repechaje intercontinental

Hay seis selecciones clasificadas a la repesca intercontinental, de las cuales cuatro afrontarán una semifinal (Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam) y dos pasaron directo a la final (Irak y Congo), por su ubicación en el ránking FIFA.

Las semifinales del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 están programadas para el 23 de marzo, mientras que las dos finales se disputarán el 31 del mismo mes. Serán a partidos únicos y en cancha neutral, teniendo como sedes las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Irak (representante AFC)

República Democrática del Congo (representante CAF)

Bolivia (representante CONMEBOL)

Nueva Caledonia (representante OFC)

Jamaica (representante CONCACAF #1)

Surinam (representante CONCACAF #2)

La 'verde' venció 1-0 a Brasil y se quedó con el séptimo lugar de las Eliminatorias. (Twitter)

Las selecciones clasificadas al repechaje europeo

Las 12 selecciones que quedaron segundas de cada grupo de las Eliminatorias UEFA y los 4 conjuntos procedentes de la Nations League pelearán por los cuatro cupos al Mundial 2026.

Las 16 selecciones se reparten en cuatro bombos para celebrar el sorteo de los cruces de las cuatro llaves, las cuales constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Cabe señalar que el mejor posicionado en el ránking FIFA será local.

Los ocho partidos de semifinales del repechaje de la UEFA están programados para el próximo 26 de marzo, mientras que las finales de las cuatro rutas se disputarán el 31 del mismo mes. Los cuatro ganadores estarán clasificados a la Copa del Mundo.

Bombo 1

Italia

Dinamarca

Turquía

Ucrania

Bombo 2

Polonia

Gales

Chequia

Eslovaquia

Bombo 3

Irlanda

Albania

Bosnia y Herzegovina

Kosovo

Bombo 4

Rumania

Suecia

Macedonia del Norte

Irlanda del Norte

Las selecciones que pelearán en el repechaje para ir al Mundial 2026.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Esta nueva edición del Mundial de fútbol está programada para iniciar el 11 de junio del 2026 y llegará a su fin el 19 de julio del mismo año, lo que da una duración de 39 días, más extenso que los anteriores. Las sedes serán las diferentes ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

El Consejo de la FIFA aprobó el nuevo formato, en el cual las selecciones participantes estarán repartidas en doce grupos de cuatro equipos. De esta forma, desde la próxima Copa del Mundo pasarán la fase de grupos los dos primeros y los ocho mejores terceros.