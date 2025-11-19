Perú Deportes

Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: posibles rivales de la ‘verde’ en el sorteo

La selección dirigida por Óscar Villegas tendrá que afrontar dos etapas para alcanzar su cupo a la próxima edición de la Copa del Mundo

La selección de Bolivia consiguió el único boleto de Conmebol a la repesca del Mundial 2026 luego de ubicarse en el séptima casilla de la tabla, dejando afuera a rivales como Perú, Venezuela y Chile. Así quedó a dos partidos de volver a una máxima cita después de 31 años.

La ‘verde’ conocerá a sus rivales en el repechaje el próximo jueves 20 de noviembre cuando se realice el sorteo en las instalaciones de la sede principal de la FIFA situada en Suiza. Esta ceremonia está pactada para iniciar a las 7:00 horas de Perú y 8:00 horas de Bolivia.

La escuadra altiplánica deberá afrontar dos instancias (semifinales y finales) para meterse a la Copa del Mundo. Esto debido su posición en el ránking FIFA. Actualmente, marcha en la casilla 77 de este lista.

La 'verde' venció 1-0 a Brasil y se quedó con el séptimo lugar de las Eliminatorias. (Twitter)

Posibles rivales de Bolivia en el repechaje

Al no estar bien posicionado en el ránking FIFA, los bolivianos se ven obligados a jugar una semifinal. En esta etapa, sus rivales pueden ser: Jamaica y Surinam (dos representantes de Concacaf) o Nueva Caledonia (representante de Oceanía).

Después de superar esta ronda, dependiendo del cuadro en el que se haya ubicado en las semis, se medirá con Irak (representante de Asia) o Congo (representante de África). Estas dos selecciones estuvieron bien situados en la tabla mundial.

¿Cuándo se jugarán el repechaje intercontinental?

Las semifinales y finales del repechaje intercontinental se disputarán a partidos únicos y en cancha neutral. Las sedes confirmadas para estos compromisos son las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Las semifinales del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 están programadas para el 23 de marzo, mientras que las dos finales se disputarán el 31 del mismo mes.

Todas las selecciones clasificadas al repechaje intercontinental

  • Irak (representante AFC)
  • República Democrática del Congo (representante CAF)
  • Bolivia (representante CONMEBOL)
  • Nueva Caledonia (representante OFC)
  • Jamaica (representante CONCACAF #1)
  • Surinam (representante CONCACAF #2)

Todas las selecciones clasificadas al repechaje UEFA

  • Italia
  • Dinamarca
  • Turquía
  • Ucrania
  • Polonia
  • Gales
  • Chequia
  • Eslovaquia
  • Irlanda
  • Albania
  • Bosnia y Herzegovina
  • Kosovo
  • Rumania
  • Suecia
  • Macedonia del Norte
  • Irlanda del Norte
La preparación de Bolivia para el repechaje del Mundial 2026

Desde que la selección boliviana consiguió su boleto a la repesca mundialista, ha comenzado su preparación para llegar en óptimas condiciones. En la jornada FIFA de octubre, se enfrentó a Jordania y Rusia, registrando una victoria (1-0) en el primero y una derrota por goleada (3-0) en el segundo.

Después, en noviembre, sufrió dos caídas en su gira por Asia. Cayó 2-0 ante Corea del Sur y 3-0 ante Japón, exponiendo su poca capacidad goleadora al no anotar ningún tanto y su debilidad defensiva al encajar un total de cinco ‘dianas’ en tan solo dos compromisos.

Pero, estos no fueron sus últimos amistosos de este 2025. Bolivia pactó un nuevo encuentro con Perú para el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo situado en la ciudad de Chincha. Todavía no hay horario confirmado para este enfrentamiento internacional.

Una curiosidad del amistoso con la selección peruana es que la Federación de este país decidió cederle los derechos a la Agremiación de Futbolistas, quienes elegirán a los convocados y al técnico elegido. Tampoco, el rival de la escuadra de Villegas no vestirá la camiseta ‘bicolor’ y no llevará el escudo.

