Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

Eddie Fleischman elogió a un jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota.

La selección peruana perdió contra Chile en un amistoso disputado en el estadio Olímpico Fisht de Sochi. Pese a que empezó ganando con el gol de Alex Valera, la ‘roja’ lo dio vuelta con las anotaciones de Felipe Loyola y Darío Osorio, por lo que la ‘bicolor’ cerró su gira en Rusia sin haber conseguido un triunfo y con la participación de varios jugadores jóvenes. En ese sentido, Eddie Fleischman rescató a un futbolista de la ‘bicolor’, pero lanzó un duro comentario.

“Bien pitado el penal a Valera y bien ejecutado para el 1-0 de Perú. Duro golpe para Chile que sufrió la tarjeta roja de Román”, fueron sus primeras palabras en su cuenta de Twitter. Así, el periodista deportivo reconoció la eficacia del disparo del ‘Cholo’ Valera y la acertada decisión arbitral.

Al cierre del primer tiempo, el combinado patrio mantenía la ventaja mínima gracias al desempeño defensivo y las intervenciones clave de Pedro Gallese: “Gallese resuelve bien un segundo mano a mano cuando le quisieron sombrear una pelota desde fuera del área. Gana 1-0 Perú al cierre del primer tiempo. El portero es la figura peruana. Buenas sensaciones de Pretell. Aceptable hasta ahora Gruber. Partido muy trabado”.

El análisis del comunicador incluyó una observación técnica sobre Fabio Gruber, debutante con la selección peruana. “Salió demasiado a achicar Gruber y le ganaron la espalda, en el mano a mano notable Gallese”, señaló en referencia a una jugada que pudo cambiar el rumbo del marcador.

El once titular de la selección peruana ante Chile en amistoso en Rusia. - créditos: FPF

Durante el complemento, la presión chilena se impuso y la selección peruana comenzó a perder el control del duelo, a lo que Eddie Fleischman detalló: “Pelota parada, córner al primer palo, anticipación chilena de cabeza, la saca en la línea Gallese, defensa sin reacción y Loyola pone el 1-1 a boca de jarro. Es justo, no se nota que Perú tiene superioridad numérica”.

La vuelta definitiva llegó después con una recuperación chilena tras un error de Jairo Concha que terminó en anotación: “Tercer mano a mano para Chile. Anticipación en la mitad de la cancha, de Osorio a Concha, y el ’10′ chileno se fue directo a enfrentar a Gallese y lo venció: CHI 2 PER 1. Van 15 minutos del segundo tiempo. Con uno menos, Chile volteó en cinco minutos“.

La lectura táctica del comunicador profundizó en la diferencia física y la entrega de ambos equipos. “Chile hace disimular que está con uno menos, a partir de ganar siempre las divididas. En la gran mayoría, Perú las pierde. Mucha imprecisión en la entrega de la pelota. Chile físicamente mejor, más claro, manejando el partido”, señaló.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Eddie Fleischman elogió a jugador de Perú tras derrota con Chile

En su revisión final, Eddie Fleischman dedicó un apartado especial al rendimiento de Pedro Gallese, al mismo tiempo que remarcó el nulo trabajo colectivo bajo el mando de Manuel Barreto. “Notable Gallese para evitar otro gol chileno en el cuarto mano a mano del rival. A Garcés lo pasaron como poste pero Gallese demostró ser el único jugador de alta competencia hoy en la selección. Final con triunfo chileno 2-1 aún con 10 hombres. Así es cuando se improvisa”, acotó.

Fleischman también evaluó el aporte del joven defensor de Nuremberg de la Bundesliga 2: “Sacó ventaja por arriba Gruber y conectó de forma infructuosa, pero tiene mucho para aportar en juego aéreo en las dos áreas y salida clara. Buen debut del defensa de Nuremberg”.

El análisis del periodista deportivo concluyó con un cuestionamiento sobre el orden táctico peruano y la falta de liderazgo para manejar la superioridad numérica, al preguntar: “¿Cuál de los dos se quedó con 10?".

Pedro Gallese y Fabio Gruber destacaron en el Perú vs Chile en amistoso FIFA en Rusia. - créditos: FPF