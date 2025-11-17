Joao Grimaldo, temporada redonda en Letonia: campeón con Riga FC y destacado en oncena anual de la Virsliga

Joao Grimaldo recibiendo condecoración por ser el último Mejor Jugador del Mes. - Crédito: Riga FC

Joao Grimaldo despide su primera temporada con Riga FC por todo lo alto. El delantero peruano fue partícipe del éxito institucional con la consecución de la Virsliga, que cerró el ciclo como líder indiscutible del campeonato en Letonia. No hubo un solo oponente que supusiera un auténtico peligro en el camino.

El empate sin goles contra Tukums 2000, del pasado octubre, fue suficiente para que Riga FC se estableciera en la cima de la clasificación y por ende volviera a gritar campeón después de cinco largos años de ausencia. Los corazones de los simpatizantes se estremecieron con tal logro deportivo.

Joao Grimaldo halló regularidad en Riga FC después de un arranque complicado. - Crédito: Difusión

Es indudable que uno de los futbolistas más relevantes en la gesta es Joao Grimaldo, cuyo arranque fue dificultoso y cuestionado por sus problemas de adaptación. Sin embargo, con un redoble de esfuerzos a conciencia, el peruano fue creciendo en todos los aspectos hasta afianzarse como un inamovible dentro de los planes del DT Adriāns Guļa.

Suyas son, de hecho, una de las mejores estadísticas dentro de Riga FC: 37 partidos disputados en todas las competiciones, en los cuales fue titular en 26, cinco anotaciones y nueve asistencias. Además, hace no mucho, fue condecorado con el galardón MVP a Mejor Futbolista del Mes.

El extremo peruano lleva cuatro goles anotados en la Virslīga. | VIDEO: Riga FC

Y por si fuera poco, el ilustre rostro de la regeneración de la selección peruana ha aparecido dentro de la oncena ideal de la temporada de la Tonybet Virsliga 2025 con una puntuación espléndida a partir de su inobjetable ritmo sostenido dentro de los campos de juego.

Así las cosas, tras 34 partidos celebrados en el año, el Riga FC sumó 87 puntos dejando demasiado relegados a los siguientes participantes del circuito doméstico: RFS (78 ptos); Liepāja (57 ptos); Daugavpils (47 ptos); Auda (44 ptos), Jelgava (35 ptos), Tukums 2000 (31 ptos); Grobina (30 ptos), Super Nova (28 ptos) y Metta (24 ptos).

Joao Grimaldo abrazando a Anthony Contreras, autor del gol de la clasificación contra Beitar Jerusalén. - Crédito: Riga FC

Futuro

Concluido el periodo en la élite de Letonia, el área deportiva del Riga FC enfrenta una nueva tarea en las oficinas: establecer los contactos oficiales con FK Partizán para plantear una nueva fórmula de permanencia por Joao Grimaldo. Que se exhorte a la compra de su ficha no suena descabellado.

Porque el prestigioso club ‘blanquinegro’, muy venido a menos en los últimos años, no tiene en sus planes al jugador sudamericano, por el que pagaron una de las sumas más amplias y onerosas de la historia moderna del mercado de transferencias en Serbia.

Joao Grimaldo se marchó sin pena ni gloria de FK Partizán. - Crédito: Starsportfoto

Ahora surge la incógnita siguiente: ¿el Riga FC está en condiciones de pagar la importante cláusula de rescisión de Joao Grimaldo? En Humska confían que las partes involucradas lleguen a un buen puerto para zanjar la operación con una transferencia definitiva, lo que le vendría muy bien al peruano por el tema de la continuidad.

Eso sí, en un caso que el monarca de la Tonybet Virsliga 2025 desista de avanzar en una operación formal, el Partizán de Belgrado entrara a un nuevo escenario de búsqueda de club por Grimaldo, de quien no tienen un gran concepto pese a su actualidad en Letonia.

Joao Grimaldo aportó con un pase gol ante Dila Gori. | VIDEO: Riga FC

Joao Grimaldo nació en el Rímac y se formó en Sporting Cristal, donde se consolidó como una de las promesas más brillantes del fútbol peruano. Debutó con la selección peruana el 13 de septiembre de 2023, entrando en el segundo tiempo ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, un momento histórico para él

Posteriormente, con el cambio de seleccionadores, fue perdiendo terreno hasta el punto de caer en el ostracismo. En el marco del recambio generacional, ahora, Grimaldo ha vuelto a ser considerado y a sumar minutos importantes en duelos preparatorios internacionales.