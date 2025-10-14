Joao Grimaldo condecorado como el Mejor Jugador del Mes de la Virsliga por su aportación goleadora en Riga FC

Joao Grimaldo se destaca como el Mejor Jugador del Mes en la Virsliga. - Crédito: Riga FC

Aunque hubo muchas dudas al principio por su flojo rendimiento en su primera experiencia en Europa, Joao Grimaldo se hizo cargo de enterrarlas con una recuperación absoluta de su estado de forma en el Riga FC, donde se ha posicionado como un efectivo diferencial a partir de su aportación goleadora desde cualquier frente.

Cada mes transcurrido en la Virsliga presentó un alza en el atacante peruano, pero en septiembre puede decirse que llegó a la cresta de la ola en su carrera. Porque registró los mejores números desde que juega en el vigente campeón de la élite de Letonia y ello le ha valido una importante condecoración que demuestra su factor creciente.

Joao Grimaldo se hizo presente con una asistencia en la goleada contra Beitar Jerusalén. - Crédito: Riga FC

La organización del fútbol letón ha reconocido a Joao Grimaldo como el Mejor Jugador del Mes por su importante influencia ofensiva y liderazgo dentro de un Riga FC que en todo septiembre se mantuvo invicto obteniendo resultados que fortalecieron su presencia en la cima.

El peruano, de 22 años, se hizo presente en tres de los cuatro partidos disputados y en tres de ellos fue titular ubicándose en la zona de ataque. Registró dos goles (BFC Daugavpils / FS Jelgava). Entremedias, fue llamado a la selección peruana para disputar un partido amistoso contra Chile, en el que fue uno de los puntuales más altos por desenvolvimiento y cualidad.

El extremo peruano lleva cuatro goles anotados en la Virslīga. | VIDEO: Riga FC

El Consejo de Entrenadores de la Federación Letona de Fútbol (LFF) y la Asociación Latvijas Futbola Virslīga son los encargados de seleccionar a los futbolistas destacados del mes durante la temporada. En esta ocasión fueron nominados Grimaldo (Riga FC), Džibrils Gejs (FK Liepāja), Eduards Dašķevičs (FK Auda), Martins Hašeks (FS Jelgava) y Niks Dusalijevs (FK Tukums 2000).

Durante el proceso, que dura cuatro semanas, se realiza una votación digital en la que participan los editores de los medios de comunicación más importantes de Letonia al igual que los aficionados en las plataformas Facebook e Instagram.

Joao Grimaldo, el Mejor Jugador del Mes. - Crédito: Virsliga

Contrato

Joao Grimaldo arribó al Riga FC, a principios de año, en calidad de cedido procedente del FK Partizán, donde su desempeño no cumplió con las expectativas y recibió numerosas críticas debido al elevado costo de su ficha.

La estadía en el club letón marcó un cambio notable en su carrera, ya que ha emergido como una pieza fundamental en el equipo que aspira a convertirse en el próximo campeón de la máxima categoría de Letonia.

El joven valor de la selección peruana se lució con un golazo con el Riga FC. | VIDEO: Virslīga

El préstamo acordado por solo un año no obedeció al azar. En las filas del Partizán de Belgrado, en las que el peruano tan solo disputó 10 partidos en el periodo anterior, consideran que la recuperación de Grimaldo representará un refuerzo significativo para el plantel pensando en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, la posibilidad de una transferencia definitiva hacia Riga FC no ha sido descartada, siempre que las condiciones económicas sean favorables para todas las partes involucradas. Desde luego que también pueden aparecer otras ofertas dentro del mercado europeo que satisfagan las intenciones del club dueño de su carta pase. Al final todo se discutirá iniciando diciembre.