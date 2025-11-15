Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Las 'Leonas' aseguraron el título y el pase a la Copa Libertadores Femenina 2026 tras superar por penales a Alianza Lima en Matute. | Movistar Deportes

El sábado 15 de noviembre, Universitario de Deportes hizo historia al vencer 4-2 a Alianza Lima en la tanda de penales y ganar el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Como si fuera poco, las ‘leonas’ conquistaron su primer trofeo en el estadio de su clásico rival, Alejandro Villanueva, que contaba con gran presencia de hinchas.

Las dirigidas por Andrés Usme vivieron una tarde llena de emociones. Comenzaron con un penal en contra tras el agarrón de Karen Páez a Silvani Oliveira. Afortunadamente, la goleadora Adriana Lúcar falló su disparo desde los doce pasos y mantuvo con vida a las visitantes.

Después, en el segundo tiempo, la ‘U’ adelantó sus líneas y generó peligro en el arco ‘blanquiazul’ con un palo incluido. Hasta que a los 76 minutos, Páez pasaría de ser -casi- villana a héroe al anotar el 1-0 momentanéo tras gran asistencia de Luz Campoverde.

La colombiana marcó el 1-0 en Matute. (América TV)

Cuando se pensaba que Universitario ganaba el compromiso en el tiempo reglamentario, apareció Sashenka Porras para marcar el empate a uno con un golazo de cabeza luego de anticipar a la defensora Fabiola Herrera. Esta anotación ocurrió cerca del final del encuentro, exactamente a loas 97′.

Pero, en lugar de bajonearse, las ‘leonas’ salieron con todo a esta definición por penales, sobre todo la arquera Gabriela Bórquez, quien desplazaría a la colombiana Páez y se alzaría como la MVP de esta final vuelta por el Torneo Clausura al atajar dos remates.

La popular‘Araña’ le bloqueó los disparos a Silvani Oliveira y Allison Azabache, quien fue la asistidora en el empate momentáneo de los locales. Sus compañeras también hicieron su labor y no fallaron ninguna de sus ejecuciones para dejar el marcador 4-2 en Matute.

Las 'cremas' vencieron 4-2 a las 'blanquiazules' y se proclamaron ganadoras del Torneo Clausura de la Liga Femenina. (América TV)

La celebración de Universitario en Matute

Con este resultado, Universitario conquistó su primer trofeo en el estadio Alejandro Villanueva -recinto de su clásico rival- en la historia de la Liga Femenina. Las ‘leonas’ recibieron el plato del Clausura y lo levantaron en lo más alto de La Victoria.

Movistar Deportes, canal de transmisión de esta final por la segunda fase, decidió culminar con la emisión de las celebraciones. Por lo que las ‘cremas’ no pudieron dar la vuelta olímpica en el escenario deportivo. Solo se tomaron fotos con el galardón.

Cabe señalar que la ‘U’, además, consiguió su boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Las ‘merengues’ volverán a competir luego de que las ‘íntimas’ no logren avanzar de la primera ronda en la anterior temporada.

Universitario ganó su primer título en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima.

Fechas de las finales de la Liga Femenina 2025

Por otro lado, el conjunto ‘crema’ impidió que Alianza Lima logre el bicampeonato de forma automática. Ahora, ambos equipos deberán medirse en una final nacional, definida en dos encuentros, para determinar al campeón de la Liga Femenina.

Estos partidos decisivos tendrán lugar en diciembre. El primer duelo está previsto para el domingo 7 y el segundo para el domingo 14. Gracias a su mejor posición en la tabla, las ‘leonas’ podrán elegir si cierran la serie en su estadio o como visitantes.