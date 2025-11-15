Golazo agónico de Sashenka Porras con potente cabezazo para empate de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de Liga Femenina 2025

La delantera empató el partido y forzó los penales en la última jugada. (América TV)

Alianza Lima empató a Universitario de Deportes en la última jugada de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. La delantera Sashenka Porras apareció con un potente cabezazo para colocar el 1-1 y forzar la definición por penales en el estadio Alejandro Villanueva.

Cuando parecía que la ‘U’ se quedaba con la victoria en el tiempo reglamentario gracias al gol de Karen Páez, la escuadra ‘blanquiazul’ se volcó en campo contrario e igualó el cotejo a los 97 minutos. Todo comenzó con una seguidilla de pases que terminó en los pies de Allison Azabache.

La mediocampista -que había ingresado- levantó la cabeza y vio a sus compañeras dentro del área. No dudó en ningún instante y metió un centro al punto de penal con su pierna derecha. En ese momento, Porras anticipó a la defensora Fabiola Herrera e impactó la pelota con su cabeza.

La atacante de 20 años, con un brinco espectacular y gran gesto técnico, le cambió la dirección al esférico, que terminó ingresando a la portería ‘merengue’ muy cerca del vértice. La guardameta Gabriela Bórquez solo voló para la foto porque no pudo alcanzar a manotearlo.

Golazo de Sashenka Porras para el 1-1 de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de la Liga Femenina 2025.

Universitario dio su primera vuelta en Matute

El gol de Sashenka Porras mantuvo la ilusión de los miles de hinchas que asistieron a Matute para dar la olímpica por el bicampeonato nacional. Sin embargo, la arquera Gabriela Bórquez se encargó de ponerle fin, al menos por el momento.

La popular ‘Araña’ fue la figura de la definición por penales al atajar dos remates. La portera chilena le bloqueó los disparos a Silvani Oliveira y Allison Azabache, quien fue la asistidora en el empate momentáneo de los locales.

Sus compañeros también hicieron su trabajo y no fallaron ninguna ejecución. Cata Usme abrió el camino, Francisca Pino le siguió los pasos, Scarleth Flores ratificó el buen momento de las ‘leonas’, y Cindy Novoa pateó el último. De esta forma, ganaron 4-2 en esta instancia.

Las 'cremas' vencieron 4-2 a las 'blanquiazules' y se proclamaron ganadoras del Torneo Clausura de la Liga Femenina. (América TV)

Con este triunfo, Universitario se coronó como ganador del Torneo Clausura, lo que le otorga el derecho de representar a Perú en la Copa Libertadores 2026. Además, celebró su primera vuelta olímpica en el estadio del clásico adversario.

Las celebraciones no fueron muy eufóricas en el distrito de La Victoria. Las jugadoras y comando técnico de la ‘U’ recibieron el trofeo del Clausura, lo levantaron y se sacaron postales para el recuerdo. Y es que todavía quedan dos compromisos más para alcanzar la cima del balompié femenino.

Universitario ganó su primer título en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima.

Fechas de las finales de la Liga Femenina 2025

Por otro lado, el conjunto ‘crema’ impidió que Alianza Lima logre el bicampeonato de forma automática. Ahora, ambos equipos deberán medirse en una final nacional, definida en dos encuentros, para determinar al campeón de la Liga Femenina.

Estos partidos decisivos tendrán lugar en diciembre. El primer duelo está previsto para el domingo 7 y el segundo para el domingo 14. Gracias a su mejor posición en la tabla, las ‘leonas’ podrán elegir si cierran la serie en su estadio o como visitantes.