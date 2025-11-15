Perú Deportes

Adriana Lúcar falló increíble penal en Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de Liga Femenina 2025

La ‘Bombardera’ perdió gran oportunidad para sacar ventaja en esta definición por el Torneo Clausura

Guardar

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron en la final vuelta por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Las ‘blanquiazules’ tuvieron la oportunidad de abrir el marcador en Matute, pero su capitana y goleadora Adriana Lúcar falló un penal en el primer tiempo.

Karen Páez sujetó a Silvani Oliveira dentro del área. (América TV)

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza LimaLiga FemeninaLiga Femenina FPFAdriana Lúcarperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ podrían coronarse campeonas nacionales si le ganan a la ‘U’ en su condición de local. Sigue las incidencias del vibrante clásico que definirá el torneo peruano

Alianza Lima vs Universitario EN

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol cuestionó la gestión de su sucesor, de quien no tiene un buen concepto como directivo: “No está pensando qué hacer por nuestra selección”

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ protagonizarán el mejor encuentro del sábado 15 de noviembre. El ganador se mantendrá entre los primeros puestos de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs San Martín EN

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Habrán duelos emocionantes: España saldrá a asegurar su boleto al Mundial 2026, Chile hará lo suyo con Rusia, Alianza Lima y Universitario lucharán por el título de la Liga Femenina, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 15

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

El técnico argentino respondió al presidente de la FPF luego de afirmar que no fue su culpa que no se haya dado su renovación con la ‘blanquirroja’

Ricardo Gareca le respondió a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE rechaza recurso de Perú

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Percance de María Pía Copello

Percance de María Pía Copello con su vestuario para el concierto de Shakira era parte de una campaña publicitaria

Hija de Melissa Klug celebra que podrá congelar sus óvulos tras superar problema de salud: “Si Dios quiere, el próximo mes”

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”