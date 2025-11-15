Perú Deportes

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ podrían coronarse campeonas nacionales si le ganan a la ‘U’ en su condición de local. Sigue las incidencias del vibrante clásico que definirá el torneo peruano

Guardar
03:30 hsHoy

¡Sale el campeón! Alianza Lima recibirá a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva en la definición del Torneo Clausura 2025. El primer choque quedó empate sin goles, y todo se determinará hoy, sábado 15 de noviembre.

03:30 hsHoy

¿Cómo quedó la primera final del Torneo Clausura 2025?

El Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 se acerca a su desenlace. El pasado fin de semana, Alianza Lima y Universitario de Deportes disputaron la primera final sin lograr definir un ganador, lo que mantiene la incertidumbre en la serie. El encuentro se jugó en Campo Mar y ambos equipos generaron oportunidades de gol. Las ‘blanquiazules’ estuvieron cerca de marcar en el segundo tiempo con un remate al poste de Yomira Tacilla.

El empate favorece a las dirigidas por José Letelier, que definirá el título jugando como local en el próximo partido. Mientras que las de Andrés Usme, está obligado a conseguir una victoria como visitante para conseguir el campeonato del Clausura.

Durante el encuentro se produjo una situación polémica. La segunda mitad se retrasó porque aficionados de la ‘U’ ingresaron al complejo deportivo de Lurín sin los permisos requeridos, ya que solo estaba autorizado el acceso de hasta 30 personas. El club victoriano, tras finalizar el partido, denunció públicamente estas irregularidades y señaló que se permitió el ingreso de más de 200 hinchas sin el control ni las medidas de seguridad adecuadas.

Empate sin goles en Campo Mar y todo se decide en la vuelta. (Video: Movistar Deportes)
03:30 hsHoy

Alianza Lima vs Universitario: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Maryori Sánchez; G. Romero, Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Flores, Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Sashenka Porras; y Adriana Lúcar.

- Universitario de Deportes: Gabriel Bórquez; Espino, Fabiola Herrera, Castañeda, Flores; Arévalo, Catalina Usme; Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez.

Alianza Lima denunció irregularidades en
Alianza Lima denunció irregularidades en Campo Mar tras empate ante Universitario en final femenina. Crédito: Liga Femenina FPF
03:30 hsHoy

Canal TV para ver Alianza Lima vs Universitario

El clásico será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Matute con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Universitario vs Alianza Lima, final
Universitario vs Alianza Lima, final vuelta de Liga Femenina 2025, será transmitido por Movistar Deportes.
03:29 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario

El choque entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará hoy, sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la final vuelta del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Universitario se medirá con Alianza
Universitario se medirá con Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025
03:29 hsHoy

Precios de entradas

Todavía quedan boletos disponibles y podrás adquirirlos en el portal de Joinnus.

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Oriente Niño: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 20.00 soles

- Occidente Central: S/. 35.00 soles

- Occidente Central Niño: S/. 17.50 soles

- Palco: S/. 45.00 soles

Precios de entradas para Alianza
Precios de entradas para Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2025

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga Femenina FPFLiga Femeninaperu-deportes

Últimas noticias

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La cuarta jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario se medirá con San Martín, Alianza Lima hará lo suyo con Géminis de Natalia Málaga, y mucho más

Resultados de la fecha 4

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘roja’ chocará con los rusos en Sochi, quienes igualaron 1-1 con Perú. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

A qué hora juega Chile

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Habrán duelos emocionantes: España saldrá a asegurar su boleto al Mundial 2026, Chile hará lo suyo con Rusia, Alianza Lima y Universitario lucharán por el título de la Liga Femenina, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 15

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ se enfrentan por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Cat Flood y Fernanda Tomé protagonizarán un duelo atractivo. Sigue todas las incidencias

Universitario vs San Martín EN

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en inicio de la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima y Universitario lideran la competencia nacional y saldrán a sacar ventaja en la cuarta jornada. San Martín y Deportivo Géminis les siguen los pasos. Entérate cómo marchan los equipos en la primera etapa del torneo peruano

Tabla de posiciones de la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Matías Ercole se luce en

Matías Ercole se luce en Bienalsur Roma con una emotiva propuesta sobre el paisaje y el desarraigo

Cronología del incendio en Ezeiza: qué pasó y cuáles son las principales hipótesis del origen del fuego

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Cómo evitar la próxima guerra en África

Adiós a Jeff Williams, director de operaciones de Apple y quien estuvo desde 1998

INFOBAE AMÉRICA

Un boleto en Georgia ganó

Un boleto en Georgia ganó los USD 980 millones de Mega Millions: es el premio más grande en la historia del estado

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre

Preocupación en Brasil por la expansión del narco: lavado de dinero, aumento de la violencia y debate por la ley antifacciones

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Los Ángeles este 15 de noviembre

Taiwán acusó al régimen chino de ejercer “amenazas híbridas” contra Japón y de poner en riesgo la estabilidad regional

DEPORTES

La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

La disputa del título de la Fórmula 1: Oscar Piastri contó detalles de su relación con Lando Norris y la postura de McLaren

La calculadora del descenso: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre la lucha por la permanencia y un posible desempate

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo