Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Todavía quedan boletos disponibles y podrás adquirirlos en el portal de Joinnus .

El choque entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará hoy, sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la final vuelta del Torneo Clausura 2025 . El horario establecido será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Matute con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

El clásico será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO , el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play , es gratuito para los suscriptores.

Durante el encuentro se produjo una situación polémica. La segunda mitad se retrasó porque aficionados de la ‘U’ ingresaron al complejo deportivo de Lurín sin los permisos requeridos, ya que solo estaba autorizado el acceso de hasta 30 personas. El club victoriano, tras finalizar el partido, denunció públicamente estas irregularidades y señaló que se permitió el ingreso de más de 200 hinchas sin el control ni las medidas de seguridad adecuadas.

El empate favorece a las dirigidas por José Letelier , que definirá el título jugando como local en el próximo partido. Mientras que las de Andrés Usme , está obligado a conseguir una victoria como visitante para conseguir el campeonato del Clausura.

El Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 se acerca a su desenlace. El pasado fin de semana, Alianza Lima y Universitario de Deportes disputaron la primera final sin lograr definir un ganador, lo que mantiene la incertidumbre en la serie. El encuentro se jugó en Campo Mar y ambos equipos generaron oportunidades de gol. Las ‘blanquiazules’ estuvieron cerca de marcar en el segundo tiempo con un remate al poste de Yomira Tacilla .

¡Sale el campeón! Alianza Lima recibirá a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva en la definición del Torneo Clausura 2025 . El primer choque quedó empate sin goles, y todo se determinará hoy, sábado 15 de noviembre.

