Alianza Lima vs Universitario: ¿Qué resultados necesitan para coronarse campeón de la Liga Femenina 2025?

Las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’ se medirán para definir al ganador del Torneo Clausura en Matute. La llave quedó abierta tras el empate sin goles en la final de ida que se jugó en Campo Mar

Alianza Lima vs Universitario: ¿Qué resultados necesitan para coronarse campeón de la Liga Femenina 2025?

Hoy, sábado 15 de noviembre, Alianza Lima y Universitario de Deportes estarán frente a frente para definir al ganador del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos tienen las mismas chances de llevarse el trofeo debido a que la primera final terminó 0-0 en Campo Mar, el pasado domingo 9 de noviembre.

Ahora, todo se resolverá en el estadio Alejandro Villanueva, y las ‘blanquiazules’ tienen doble motivación para quedarse con el triunfo porque podrían celebrar el bicampeonato de la Liga Femenina 2025 de manera automática si se queda con el Clausura porque también conquistó el Apertura.

El clásico genera mucha expectativa y los hinchas ‘íntimos’ esperan ver al equipo de sus amores dando la vuelta olímpica por segundo año consecutivo: se quedó con el título el año pasado, cuando le ganó a las ‘leonas’ con un marcador global de 5-1, la tarde del 30 de agosto del 2024.

Alianza Lima se enfrentará a Unviersitario por la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Los resultados que necesita Alianza Lima para campeonar en la Liga Femenina 2025

Un nuevo clásico definirá el futuro de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Se enfrentarán en la final vuelta que se vivirá en Matute y solo uno podrá celebrar ya que la serie está abierta por el empate sin goles en la ida. Este duelo determirá si la Liga Femenina 2025 termina hoy, sábado 15 de noviembre, o si se vivirá una definición más por el título nacional.

- Si Alianza Lima le gana a Universitario: este resultado no solo pondrá como ganador del Torneo Clausura a las ‘blanquiazules’ sino también lo coronará como campeón del torneo nacional de manera directa por haber conquistado el Apertura.

- Si Alianza Lima vs Universitario queda en empate: si se repite la igualdad en la final vuelta, todo se determinará mediante penales. Ese criterio resolverá al ganador del Clausura y se sabrá si hay campeón o si habrá otra final.

- Si Universitario le gana Alianza Lima: este panorama coronará a la ‘U’ como ganador del Clausura y le dará la chance de luchar por el campeonato en un nuevo clásico de ida y vuelta. Las ‘íntimas’ tendrían que pensar en la próxima definición con las ‘leonas’.

Alianza Lima y Universitario empataron si goles en la final ida de la Liga Femenina 2025 - créditos: Liga Femenina FPF

Canal TV para ver el clásico vuelta de la Liga Femenina 2025

La definición del Torneo Clausura 2025 será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Matute con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Universitario vs Alianza Lima, final vuelta de Liga Femenina 2025, será transmitido por Movistar Deportes.

Precios de entradas

Los hinchas de Alianza Lima todavían tienen chances de alentar al equipo de sus amores: aún quedan boletos disponibles y podrás adquirirlos en el portal de Joinnus.

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Oriente Niño: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 20.00 soles

- Occidente Central: S/. 35.00 soles

- Occidente Central Niño: S/. 17.50 soles

- Palco: S/. 45.00 soles

